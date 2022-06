El resultado electoral del domingo

Ciudad de México.- El domingo pasado se celebraron comicios locales en seis estados para elegir gobernador. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas fueron los estados en donde se renovaron poderes. Las lecturas que se advierten de dicho resultado son varias, especialmente como antesala de lo que ocurrirá en 2024.

Morena gana cuatro de seis gubernaturas. A pesar de que estuvieron anunciando que ganarían las seis entidades, Morena se alzó con el triunfo en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Es importante decir que no gobernaban, ni ellos ni sus apéndices, ninguno de estos estados. En el caso de Hidalgo, por primera vez habrá alternancia, pues el PRI siempre había gobernado dicha entidad. En el caso de Oaxaca, como especulan muchos analistas, hubo alternancia de partido, mas no de grupo político, pues se le atribuye al candidato ganador, Salomón Jara, cierta cercanía con el gobernador de la entidad, Alejandro Murat.

PUBLICIDAD

En Quintana Roo, la verdad es que no hubo mucho que la oposición pudiera hacer, pues Morena ganó por amplio margen. Así es la democracia. Y en Tamaulipas, el profundo interés de la Cuarta Transformación en dicha entidad se debe al afán férreo, casi enfermizo del Gobierno federal de encarcelar al actual gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca. Con Morena gobernando dicha entidad, seguramente pondrán en marcha su plan.

Ahora bien, para el caso de Aguascalientes, la Alianza Va por México ganó por amplio margen promoviendo la candidatura de Teresa Jiménez. Es importante decir que Aguascalientes fue la primera entidad en donde todas las candidatas eran mujeres. Este será un laboratorio más (de pruebas que se han hecho constantemente en el país) en donde se podrá advertir si una mujer gobernando es garantía de ampliación de derechos para las mujeres.

Aguascalientes y la zona centro del país es donde Morena ha encontrado muy difícil convencer al electorado. De ahí que ese corredor geográfico se mantenga ajeno a la nociva ola guinda. Cabe destacar que, en la celebración de Aguascalientes, se encontraba el diputado Santiago Creel, en representación del PAN.

Durango, en una elección que se antojaba competida y reñida, Esteban Villegas, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD ganó por amplio margen a la candidata de Morena, Marina Vitela. En este caso, fue la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos quien representó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN en dicho evento.

Con el triunfo de la oposición en Durango, se consolida un corredor en donde Morena, al igual que en el Bajío, tampoco entra. Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León no son gobernados por Morena. Si bien Coahuila tiene elecciones en 2023, por como pintan las cosas, será el PRI quien resulte ganador en dicha elección.

En el caso de Creel, como en el de Maru, es evidente que el PAN está placeándolos para tener alternativas rumbo a la candidatura de 2024.

Morena ha estado manifestando, en voz de su dirigente, que este es un resultado positivo para ellos. Sería iluso tratar de negar que obtienen un avance territorial y de control de entidades, mas es importante recordar que en 2022 con la revocación de mandato, como en las elecciones intermedias de 2021, Morena obtuvo la mitad de votos que había obtenido en 2018. Usted, estimado lector, puede conocer mucha gente que haya votado por López Obrador en 2018 y que se arrepienta de haberlo hecho. Sin embargo, le puedo garantizar que no conocerá a nadie que no haya votado por López Obrador en 2018 y que se arrepienta de no haberlo hecho.

Morena está fuerte, sí, sería inútil negarlo. Pero va en caída libre.