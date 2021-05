El respeto al derecho ajeno, una gran responsabilidad

El Benemérito de las Américas, Benito Juárez, nos legó una frase que es muy cierta: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Parece obvia, pero creo que es muy profunda e implica un fuerte ejercicio de responsabilidad, reflexión y cuidado. Lo primero que es importante es descartar una acción que abiertamente afecte a otros, que puede ser de lo más simple y cotidiana, ejemplo: poner la basura en la acera del vecino. Es de esperarse que surja un conflicto, al vecino le molestará sobremanera esta falta de respeto. ¿Cómo siendo tan evidente el daño que genera, es algo que a veces sucede?

Ahora bien, hay otro tipo de acciones y decisiones en las que el daño que podemos hacer a otros queda mucho más invisibilizado. Estamos mucho más interconectados de lo que nos percatamos. Al tomar una decisión podemos beneficiar o perjudicar a otros sin quererlo, y, lo que es peor, sin notarlo. Al menos cuando nos damos cuenta hay oportunidad de reparar, sin embargo, cuando nos pasa desapercibido, el damnificado puede quedar muy resentido y/o no tener a quién reclamar. Por ejemplo, cuando una persona se estaciona en un espacio donde podrían caber dos autos y lo hace de modo tal que tapa el lugar para que otro pueda estacionarse. ¿Te ha sucedido? Yo me enojo muchísimo cuando esto sucede, sobre todo cuando se cuenta con pocos espacios. Este enojo por otra parte despierta mi consciencia para estar atenta al momento de estacionarme, asegurarme de que dejo lugar para que otro pueda hacerlo si esto es posible. Otro ejemplo es el de las personas que fuman frente a otros; perjudican su salud y la de otros. De ahí, si yo fumo, es valioso que tenga la consciencia de moverme a un espacio abierto y, de ser posible, donde no haya personas a las que contamine. Un ejemplo más: poner la música a todo volumen; yo puedo disfrutarlo, pero, ¿cómo es para el vecino? ¿Cómo es para mi familia?

Estos perjuicios pueden darse de menor a mayor grado de complejidad y gravedad. Lo que va quedando evidenciado es la importancia de ser responsable con el otro y, para serlo, se requiere de ser consciente de cómo nuestras acciones se pueden “llevar entre las patas” a los demás. A veces incluso, con miras a traer un beneficio para algunas personas o grupos, podemos, si no nos detenemos a hacer un análisis minucioso, perjudicar. Un ejemplo de esto tuvo lugar en 1993, con la entrada en vigor de las disposiciones arancelarias del mercado único de la Unión Europea. Se eliminaron todos los trámites administrativos de control de mercancías y personas en las fronteras de los países que conformaban este bloque. Parecía que todos estaban satisfechos con estas medidas: los transportistas porque no tenían que esperar horas en las aduanas para cumplir con trámites burocráticos, los turistas de esos países ya no tendrían que llevar pasaporte en sus vacaciones los hombres de negocios se ahorraron mucho tiempo... Pero hubo un grupo que resultó perjudicado: los aduaneros. Miles de empleados de pronto se quedaron sin trabajo. Después de una serie de protestas y presiones consiguieron ser compensados.

Con todo lo anterior, la invitación es a tener presente que en nuestro actuar, por más bien intencionado que esté, afectamos a los demás para bien o para mal. Se vuelve crucial analizar los impactos que tendrán los otros con nuestras decisiones y acciones con la finalidad de tener en cuenta alternativas que nos lleven a encontrar el bien más grande y buscar que si hay un perjuicio que sea el menor. Esto es mucho más factible si fomentamos el diálogo, escuchamos a las partes y encontramos soluciones conjuntas en la medida de lo posible. Definitivamente, “el respeto al derecho ajeno es la paz” y esto es una gran responsabilidad.

------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura para la Paz es un proyecto de El Diario de Juárez en alianza con el Tecnológico Nacional de México, campus Juárez, el Comité de Pacificación y Bienestar Social (Copabis) y el Centro Familiar para la integración y Crecimiento A. C. (CFIC).