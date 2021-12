El renacer político de los chihuahuenses mayores de 30

En esta época de Navidad, que a muchos nos lleva a pensar en el renacer como personas, vale la pena también reflexionar sobre el renacimiento a la vida política de quienes rebasan los 30 años. De manera recurrente observamos intentos de los partidos políticos por atraer a los jóvenes a la actividad política, pero en muy pocas ocasiones he percibido ese énfasis por motivar a los adultos. No es que vea erróneo lo anterior, pero me parece que se está dejando pasar una gran oportunidad de enriquecer la vida cívica del país.

Renovar la vida política en México no necesariamente está en relación directa con tener pocos años, sino con la forma de pensar y las acciones de cada individuo. Este es un concepto que, a mi parecer, debe mantenerse siempre presente en cualquier institución u organización. Por ello, creo que los partidos políticos están ignorando la riqueza que las personas adultas (30 años o más) pueden aportar y están dejando pasar la oportunidad de incorporarlas a la vida política. Éste es un lujo que no se pueden permitir porque, estadísticamente, las elecciones de 2024 y las subsecuentes serán definidas por el grupo de personas mayores de 30 años. El censo de 2020 claramente muestra que los mayores de 30 años en el país constituyen el 49.8 por ciento. En Chihuahua representan el 49.5 por ciento; son mayoría. A nivel nacional, la población de jóvenes (edades entre 15 y 29 años) representa el 24.8 por ciento, y en Chihuahua es el 25.1 por ciento de los habitantes.

Trabajar con intensidad en la reactivación política de los mayores de 30 años es vital para enriquecer notablemente la vida política del país y de Chihuahua. De ellos, se puede aprovechar tanto su experiencia de vida como su conocimiento de la problemática cotidiana, pudiendo también encontrar liderazgos auténticos y poco convencionales. Es necesario revivir en los mayores de 30 años su espíritu de solidaridad, despertar su espíritu cívico e interés por abrazar una ideología y por la participación política partidista. De ello dependerá que los partidos políticos cuenten con mejores cuadros y puedan postular candidatos con credibilidad y liderazgo personal y moral.

Atraer a los adultos de 30 años o más puede representar grandes ventajas si se considera que en México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), sólo el 4.3 por ciento de la población milita en un partido político. El patrón se repite en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Brasil y Perú seis de cada 10 personas no apoyan a ningún partido político; en Jordania, el 60 por ciento de la gente no milita en ningún partido, mientras que en Túnez, el 51 por ciento de la población no se identifica con ninguno, tendencia que se replica en muchos otros contextos.

Quizá para los partidos resulte conveniente trabajar más en comunidad; hacer llegar su ideología de manera sencilla y educar políticamente a los adultos. Es imperativo despertarles la motivación por volver a ser ejemplo para las generaciones jóvenes. ¿Como pedir a los jóvenes que participen políticamente, si perciben en los adultos poco activismo y hasta apatía? De manera empírica se observa que la indiferencia para colaborar se ha ido convirtiendo ya en una actitud que predomina entre un alto porcentaje de la población adulta mexicana.

En resumen, el renacer político de los adultos chihuahuenses sería una oportunidad para dar mayor vitalidad a la vida democrática del estado, porque alentaría en los ciudadanos la convicción ideológica acerca de la sociedad que queremos construir y heredar. En esta Navidad habrá que renacer de espíritu, y tal vez una buena idea sería también proponernos nacer o renacer desde el punto de vista ideológico. Reciba, estimado(a) lector(a), mis mejores deseos de paz, salud y felicidad.