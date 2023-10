El relativismo social

Ciudad de México.- Quienes aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un loco, que no tiene idea de lo que hace, se equivocan; desde que asumió la Presidencia de la República AMLO hizo una lectura correcta de la sociedad que le tocaría gobernar y del comportamiento de las personas que estarían bajo su mandato.

Y es que el presidente de la República visualizó muy bien el contexto social en el cual habría de desarrollar su gobierno y con ello, su estilo personal de ejercer el poder. López Obrador entendió que nuestra sociedad se mueve en el relativismo.

Esta es corriente de pensamiento y acción que impregna a toda la sociedad, desde la educación, la salud, el gobierno y, por tanto, incide en el comportamiento social.

El relativismo se puede sintetizar en que nada es bueno o malo, si no va en el sentido directo de la afectación inmediata que tiene hacia la persona. Por ejemplo, si desde el gobierno se toma una determinación en específico y no me afecta, entonces no me inmiscuyo y solamente tomaré partido en caso de ser afectado.

Este tipo de pensamiento social, que actualmente visualizamos en México, lleva al egoísmo y también desaparece la solidaridad social.

En este escenario, para un gobernante, resulta fácil decidir quitarle los medicamentos a los niños con cáncer, al final de cuentas son pocos y las protestas se van a centralizar directamente en sus padres de familia o en sus allegados más cercanos, pero la sociedad en general no moverá un dedo para apoyarlos simplemente porque no es su problema, por la sencilla razón de que no les afecta.

Es así como vemos que hay movimientos y manifestaciones aisladas, protestas focalizadas como la de algunas organizaciones de padres de familia por los nuevos libros de texto, pero aquí vuelve a estar ausente la solidaridad social, la lucha que dan es en beneficio de muchos, pero socialmente están solos porque las personas que deberían involucrarse no lo hacen.

El mismo caso sucede con las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, antes sucedió con los artistas, con los científicos, con los periodistas y con las madres buscadoras. Sus luchas, muy justas y válidas, carecen del respaldo social en las calles por la razón de que a nadie más les afectan de manera inmediata y directa, aunque al paso del tiempo todos saldrán perjudicados.

Esta lectura que el presidente López Obrador hizo de la sociedad actual es lo que le ha permitido no enfrentar un fuerte rechazo social, mantener altos niveles de aprobación y con ello poder sustentar su discurso de trasformación y cambio.

Si el relativismo social hubiera sido el pensamiento dominante en otros momentos de nuestra historia no tendríamos “El Movimiento del 68”; con esta actitud de la sociedad hubiera sido impensable que Francisco I. Madero lograra convocar a los mexicanos a una revolución para derrocar a Porfirio Díaz e incluso el movimiento de Independencia liderado por Miguel Hidalgo se habría diluido en las élites del criollismo.

La sociedad es incapaz de movilizarse si no se siente afectada de manera directa, la conciencia social está limitada a un entorno muy inmediato y, por tanto, apegado a la sobrevivencia de la persona antes de comprometerse con causas válidas pero muy lejanas en su percepción y en el impacto inmediato.

Son pocas las personas que alcanzan a entender la trascendencia de lo que sucede en el Poder Judicial y el impacto en la aplicación de la ley que la medida de cancelar 13 fideicomisos va a tener; para la generalidad de las personas se trata, como dice el presidente, de una protesta que “mueven los de arriba” y está sujeta a la conservación de canonjías y vida opípara de unos cuantos privilegiados.

No entienden que la independencia de un poder con respecto de otro genera contrapesos, garantiza aplicación de ley y sustenta al gobierno en una base jurídica que no puede trastocar o violentar. No entienden que si todo eso se altera los afectados seremos los ciudadanos porque estaremos a merced de un supra poder que avasalló a los otros.

En este relativismo social que ahora vivimos todo pasa para las personas por la única razón de que no les afecta. Con esta visión de vivir se puede entender por qué ya no asombran la violencia y los asesinatos dolosos, porque los problemas de los migrantes nos son tan indiferentes; es la razón de que grupos y organizaciones sociales deban pelear solos por las causas que nos afectan a todos.

En una sociedad como esta, donde poco importa lo que le sucede al vecino, simplemente porque le sucede a él y no a nosotros, es muy fácil decidir sobre temas torales, es fácil atentar contra instituciones, al final nadie, más que aquellos que se sientan afectados o pequeños sectores sociales a los que luego se descalificará, serán los que eleven la voz y saldrán a protestar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy inteligente al visualizar este escenario y proceder sin consecuencias.