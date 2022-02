“Quién no aprende de su pasado, está condenado a repetirlo…”, una frase muy famosa, aunque no hay precisión sobre su autor, algunos la adjudican a Napoleón Bonaparte, pero otros hasta a Cicerón. Quién sea que lo haya dicho tenía razón. México es un ejemplo de esto: el pasado que no se va o personajes de antaño que siendo parte del presente nos recuerdan el porqué estamos aquí.

Hace una semana, en el centro de Oaxaca, una boda. Una celebración a todo lujo: un menú con sabores de la entidad, una de las gastronomías más admiradas del mundo, higos, mole, mezcal; los invitados pudieron degustar hasta ron de 12 años. Los convocantes, Elba Esther y Luis Antonio, quienes se juraron amor eterno. Hace exactamente una semana, la novia expresó en un video publicado en sus redes que era inmensamente feliz.

Y nada de extraño tendría, pero es Elba Esther, es la Elba Esther del PRI, la de los maestros, la de las cuotas, pero también la misma que argumenta que toda su fortuna se la debe a su trabajo como maestra y a su paso en la política, como legisladora. Elba Esther Gordillo, el personaje que acompañó al priismo, pero que también sobrevivió a una alternancia, la que viste alta costura y bolsos cuyo precio suma varios meses de trabajo de un maestro promedio.

La exlideresa magisterial que pisó la cárcel unos cuantos años, cuando para al PRI ya no representó influencia alguna, pero que recuperó su libertad y sus millones… para ser feliz en el reino de la impunidad.

Y el fallo no significa que “regresaré a México”, sentenció en una carta Karime Macías, exesposa de Javier Duarte. El jueves por la mañana, el gobierno de Reino Unido dio luz verde para su extradición. Ella apelará. Hace unos años, videos revelaron que la exprimera dama de Veracruz vive en una de las zonas más exclusivas de la capital británica, a unos cuantos pasos de las grandes boutiques.

Macías hoy afirma que su economía es crítica, que va a defender su honor, que apelará la resolución del juez para no venir a México a enfrentar el proceso por fraude. Ella insiste en que es inocente, que merece impunidad en abundancia, pensará. En el comunicado que envió tras la resolución, ni siquiera se refiere a su expareja por su nombre, una forma obvia para marcar distancia. Ella, Karime Macías, también habitante del reino de la impunidad, ése en que muchos logran vivir felices y libres para siempre, ¿verdad, Romero Deschamps?

Apenas unos ejemplos, Elba Esther Gordillo y Karime Macías. Ambas adjudican el origen de sus recursos a su trabajo y a algunas herencias, aunque a la vista de todos y a las precisiones de investigaciones, resulta de su paso por sindicatos y por instancias de gobierno estatales, respectivamente, el manejo presupuestario diga otra cosa. ¿Y qué castigo han encontrado? La primera, sólo unos años en prisión que han quedado atrás; y el segundo personaje, ya varios años residiendo en una de las ciudades más caras del mundo, sujeta a un proceso penal, sí, pero del que no se observa pronta conclusión.

Ojalá fueran los únicos ejemplos posibles, pero para ser un habitante exitoso de ese reino, el de la impunidad, basta sólo habilidad y audacia: para librar persecuciones políticas y para estar siempre del lado donde pueden encontrar protección. Ejemplos en el presente sobran, porque no aprendimos del pasado, ni siquiera lo hemos soltado.