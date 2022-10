El recurso del engaño

Ciudad de México.- El movimiento obradorista, que culminó con la creación del partido-movimiento Morena, evidenció los dos proyectos de nación que existen en México, con intereses opuestos. Por una parte, está el movimiento obradorista, que busca la justa distribución de la riqueza, el desarrollo del país, la paz con justicia, acabar con la corrupción y el saqueo y atender a los pobres del país, que representan más de la mitad de la población del país. En contraparte, están las clases patronales, los que empobrecieron a la población, los que no pagaban impuestos, los que se piensan dueños del país, de sus recursos naturales y de su recaudación fiscal. Los que se dicen empresarios, pero no crean empresas, funcionando como intermediarios entre empresas y gobierno o privatizando los bienes de la nación, recurriendo a deudas que luego se condonan transfiriéndolas a la población, quien termina pagándolas.

Para convencer a la población de las bondades de su proyecto y del progreso que nos traerán, esta clase patronal se disfraza de nacionalista, se ocultan detrás de organizaciones de la sociedad civil y aderezan el engaño, con sofismas, suposiciones o mentiras llanas y burdas. Esta clase patronal, aglutinados en el bloque conservador o neoliberal, apoyados en partidos y organismos electorales, nacionales y estatales, PRI-PAN-PRD-MC-IFE-TRIFE-IEE, utilizan como canal, para llegar a la población y convencerlos del engaño, sus aparatos de propaganda.

Los sofismas es lo más utilizado, por ejemplo: Los seres humanos son vertebrados; por lo tanto, todos los vertebrados son seres humanos. Se parte de una verdad y se concluye una mentira y esta última se difunde como verdad.

Un par de ejemplos. La deuda del país, heredada al gobierno actual, fue de cerca del 55 por ciento del producto interno bruto (PIB). Aunque, el gobierno actual no ha solicitado ni un centavo de deuda, esta se ha incrementado por las variaciones del valor del peso respecto al dólar. Al incrementarse, por estas razones, del 55 al 56 por ciento, todo el aparato de propaganda conservador difunde que la deuda externa es la mayor en toda la historia del país, lo cual es verdad, pero concluir que el gobierno actual adquirió la deuda del 56 por ciento del PIB, es mentira. Omiten aclarar que este gobierno es responsable sólo del 1 por ciento, y que este porcentaje no se debe a que se haya solicitado más deuda, sino a altibajos del valor de nuestra moneda.

Similarmente, todo el aparato de propaganda del bloque conservador difunde que el gobierno actual ha fracasado en su estrategia de seguridad. Manejan cifras reales de homicidios, pero omiten decir que con Calderón éstos se disparan 149 por ciento, con respecto a las cifras del sexenio de Fox, que con Peña Nieto se incrementó 29 por ciento, con respecto al sexenio de Calderón, y que en este sexenio han disminuido en un 10 por cierto, con respecto al gobierno de Peña Nieto. La política de seguridad de Calderón, aplicada también por Peña Nieto, no sólo no funcionó, sino que empeoraba; los homicidios se incrementaban año con año. Detener no sólo la tendencia, sino lograr revertirla muestra, además de un resultado esperanzador, que la estrategia está funcionando. Pero sus aparatos de propaganda machacan día y noche la premisa falsa, la mentira.

Suponer es una forma de engaño menos sofisticado que el sofisma, es un montaje. Los “especialistas” hacen “análisis sesudos” partiendo de suposiciones, no de hechos, creando montajes al puro estilo Loret de Mola. Así, gastaron ríos de tintas y horas televisivas en analizar, advertir a la población y oponerse a la reelección del actual presidente. No hay un solo hecho que respalde esta suposición, pero esto no importa, el montaje tenía objetivo golpear y restarle popularidad al actual pesidente.

Las mentiras llanas y burdas las utilizan los actores políticos menos preparados, los menos ingeniosos e inteligentes, los que dicen disparates “porque Dios les dio boca”. Decir, de manera histriónica, por ejemplo, que AMLO quiere cambiar el color del mar es tan disparatado que tarda uno en reaccionar ante semejante dislate. Se pensaría que la senadora panista López no conoce el mar o que supone que AMLO es Dios, pero le dice dictador, con una falta de conexión entre lo que se dice y lo que se piensa. Lo que preocupa no es que exprese absurdos, sino que éstos se difundan como ciertos. Si no fuera así, hasta se antojaría sentarse a escuchar sus intervenciones en el senado, comiendo palomitas, estaría más divertido que ver la película “Tonto y más tonto”.

A raíz del debate acerca de la guardia nacional y del ejército en las calles, el señor de los montajes entrevistó a los senadores Claudia Ruiz Massieu, del PRI, Julen Rementería, del PAN, y a Clemente Castañeda, de MC. Expresaron que si están de acuerdo, pero no, que no apoyan, pero si. Si alguien ve este video, que me traduzca… a Cantinflas al menos se le entendía. Sólo atinaron a decir de manera articulada que la estrategia de seguridad del gobierno está mal. Una mentira sin argumentos, burda. Así el nivel de debate.