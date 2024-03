El quitarisas

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, y si no es que desde que inició este año 2024, la oposición se lanzó en una estrategia de guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena, una estrategia ya vieja para ellos, al parecer, lo único que tienen ante la incapacidad para formular y presentar proyectos o ideas que sean bien vistas por los mexicanos ante las próximas elecciones presidenciales.

Quien haya diseñado la estrategia, al parecer sigue el viejo manual que utilizaron contra AMLO en 2006, los ataques mediáticos con mentiras, las calumnias en los grandes medios, actores y entes políticos y económicos que replican estas mentiras, algo que para el presidente y para nuestro movimiento, no es cosa nueva y ya no impacta como en su momento, porque ya los conocemos.

La idea de impulsar una campaña de descrédito y acusar al presidente de “narcopresidente”, sin fundamento alguno que las publicaciones que surgieron en Estados Unidos, y luego se intentó replicar acá en México, no solo fracasaron, sino que han tenido un impacto contrario a lo esperado por ello, les salió el tiro por la culata.

Desde el primer día que apareció esta calumnia, que supuestamente relaciona a AMLO con el crimen organizado en las campañas del 2006, simplemente no tienen fundamento ni sustento alguno, además de irracional y sacado de la órbita real o actual, el presidente exhibió en su conferencia matutina la falsedad de este señalamiento, haciendo duros cuestionamiento al periodista que lo publicó y al medio, lo que tuvo una reacción casi inmediata, el responsable del escrito tuvo que salir a decir que no tenía prueba alguna de sus señalamientos, mientras que la propia DEA de donde supuestamente había obtenido esta información, también se lavó las manos y negó rotundamente incluso que existiera una investigación al respecto.

Así que la pólvora fue mojada y no explotó, aun así la oposición y los grandes medios de comunicación en México continuaron con la estrategia, y comenzaron a replicar la mentiras, a pesar de que ya estaba descartada por los propios autores, luego se gastaron millones de pesos en bots y cuentas falsas en distintas plataformas digitales, donde intentaron colocar la idea, sin embargo fue tan burdo que inmediatamente fueron exhibidos, un error de dedo en los hashtags demostró que había una plan diseñado para compartir un mensaje de la cuenta inicial, se les cayó el teatrito.

El mandatario no ha quitado el dedo del renglón, y diariamente habla sobre el tema, mientras la oposición hace lo mismo intentando difundir la idea, que por cierto no ha pegado, y al parecer ya no pegó, porque las cosas les han salido muy mal, aún y cuando han estado usando otra artimaña típica de los tiempos electorales, las encuestas a modo.

Sin mencionar empresas ni nombres, la pasada semana la oposición intentó posicionar otra mentira basado en dos encuestas en las que se aseguraba que la candidata del PRIAN estaba por “alcanzar” en las preferencias electorales de los mexicanos, a nuestra candidata Claudia Sheinbaum, algo ridículo para el entendido de la opinión pública actual, y no lo decimos nosotros, lo dice la gente en las calles.

Los voceros del prianismo enfocaron sus comentarios en estas encuestas durante varios días, reían en su simulación o tal vez si lo creían, sin embargo no prendió, y se insistía en esta idea de que la doctora Sheinbaum “viene en caída”, mientras Xóchitl “sube”, cuando a diario la candidata de la oposición da material para vergüenzas y burlas, por sus propios comentarios, el desconocimiento de la realidad, palabras que en vez de sumar, resta, no se diga de los memazos en las redes sociales, la verdad es que la simpatía de los ciudadanos ya es conocida, y contraviene los resultados de estas supuestas encuestas, pero la cosa se puso más interesante durante este semana.

La sorpresa para la oposición y los voceros que gustan de esparcir mentiras contra AMLO, fue otra encuesta, en esta ocasión de una diario insignia de la oposición conservadora, El Reforma, que una día sí y otro también lanzan ataques constantes contra nuestro movimiento y el gobierno de México; la encuesta que sacó este diario fue sobre la aceptación del presidente, que arrojó que tras el inicio de las elecciones en lo nacional, la aceptación del presidente aumentó, hasta un 73 por Fue un descalabro para quienes han enfocado la campaña negativa contra AMLO y a favor de la oposición, porque no pudieron salir a rechazar esta encuesta, sino aceptarla, las cosas han salido mal y siguen aplicando los mismos errores que los han llevado a el actual fracaso electoral y moral, reían de los ataques orquestados contra AMLO, pero la encuesta de Reforma, les borró la sonrisa, porque ni si quiera pueden descalificar la, un verdadero quitarisas.