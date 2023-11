El que nada debe, agua tiene | ¡Nueva política verdaderamente humanista!

Hace más de 15 años que comencé mi camino en el servicio público y la representación popular. Durante todo este tiempo, me he detenido en diversos momentos para preguntarme: ¿Qué es lo más importante que un Gobierno debe dar a su gente? Y la respuesta es siempre la misma: Un Gobierno debe brindar a todos las condiciones mínimas necesarias para vivir una vida libre con dignidad; pues absolutamente todos somos merecedores de ser reconocidos en esa dignidad intrínseca por el simple hecho de ser personas.

Entonces viene una segunda pregunta: ¿Qué significa reconocer la dignidad de toda persona? También desde hace tiempo comprendí que a una persona se le reconoce la dignidad cuando se le brindan las condiciones mínimas para desarrollarse con plenitud física y espiritualmente. A eso me refiero siempre que hablo de hacer Gobiernos auténticamente humanistas.

Pero también me di cuenta de que los Gobiernos tenían una terrible deuda con la ciudadanía. Porque hay pocas cosas más imprescindibles en la vida que el acceso al agua potable, y durante mucho tiempo, las administraciones del pasado ignoraron esta necesidad de primer orden y dieron prioridad a programas y proyectos que se alineaban mejor a sus intereses.

Durante décadas, los Gobiernos ignoraron la gran dificultad que implicaba para miles de familias el poder acceder al líquido vital. Preferían invertir el dinero en obras y programas mucho más llamativos; el presupuesto se iba en proyectos que pudieran traducirse en votos para la próxima elección. Porque al final del día, la obra hidráulica no es más que obra enterrada, que no se ve, que no llama la atención, y que por lo tanto, no se traduce necesariamente en popularidad electoral.

Cuando por primera vez me fue conferido el honor y la responsabilidad de encabezar un Gobierno, lo primero que entendí fue que esa historia de indolencia y olvido se tenía que terminar.

Es por eso que me he dedicado a encabezar un proyecto humanista, para formar entre todos un Gobierno que haga verdadera justicia social. Porque creo firmemente en las inversiones inteligentes, y estoy convencida de que no hay inversión más inteligente que la que se hace para reconocer la dignidad humana.

A lo largo de mis años como alcaldesa, y durante el presente Gobierno del Estado, no he dejado de sentir esa vocación, ese sueño de vivir en un Chihuahua donde podamos decir que todos tienen acceso al más indispensable de los servicios: el agua potable.

Y también debo añadir que hay muchas personas que se han retrasado en el pago de su recibo. Es sorprendente la cantidad de personas que se me acercan en las calles de todos los municipios, para contarme historias de cómo se fueron rezagando en sus pagos y ahora buscan la manera de ponerse al corriente con el servicio.

Por todo ello, hemos puesto manos a la obra en este Gobierno, y hemos creado una solución para seguir avanzando en este sueño de dignidad. Con el programa "El que nada debe, agua tiene" vamos a condonar hasta el 95% de los adeudos en los recibos de agua para casa habitación, y hasta el 75% para los adeudos en negocios. De esa manera, vamos a regularizar el servicio para miles de personas y prestadores de servicios.

Está claro que con los descuentos, la medida no tiene por objetivo la recaudación, pero aún así, esperamos reunir recursos para seguir avanzando en ese sueño tan importante que, estoy segura, muchos compartimos, de algún día no muy lejano, poder levantar bandera blanca, y decir orgullosos que en el Estado de Chihuahua a todas y todos se les reconoce su dignidad como personas, dándoles acceso al servicio más importante para la vida.

Esta es una causa sincera, y no dejaré de insistir a los chihuahuenses: tenemos que seguir trabajando por llevar obra hidráulica a todos los rincones. El acceso al agua es algo que parece una nimiedad para quien tiene el servicio, pero para quien no lo tiene, representa un profundo y grave sufrimiento. Es por eso que la inversión seguirá y programas como este no dejarán de existir; porque si hay un dolor que los chihuahuenses conocemos bien, es la carencia de líquido vital, pero también conocemos bien la solidaridad y la generosidad con aquellos que necesitan de nuestra ayuda. Por eso, vamos por ese Chihuahua con agua para todos, porque juntos, ¡sí podemos!