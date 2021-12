El pulso de su legitimidad

A los conservadores les sigue saliendo urticaria cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador llena una plaza. Se preguntan e indagan por las razones que giran en torno a su arrastre popular. ¿Cómo así, si ya va a la mitad de su sexenio y sus niveles de popularidad no tiran hacia la baja? Es la interrogante que sus detractores se formulan buscando respuestas en la opinión de los aparatos del “coaching” editorial, ese sector de “opinadores” que hacen del “tú puedes” y el “ponerse la camiseta” contenido temático que intenta justificar el talante de los “aspiracionistas”, a los que, por cierto, en varias ocasiones se ha referido AMLO.

El evento masivo del mensaje por su tercer año de gobierno en el Zócalo capitalino, es el ejemplo más reciente de cómo la gente se sigue volcando a la plaza para ver y escuchar al presidente. Se ha dicho ya que quizá este sea el primer presidente mexicano de nuestros tiempos que enarbola una causa. Poco importa si esta causa sea difusa y no pueda fijarse con contornos definidos, lo importante es que esta causa es contraria al lastre que nos fue fijado en los últimos sexenios. Y esto sí, paradójicamente, parece más claro. Andrés Manuel, aunque no se quiera reconocer por los sectores reaccionarios, sigue representado la causa de una lucha. Es una lucha contra algo que exhala vapor de pus desde hace décadas y de lo que se pretende salir, aun con los mayores esfuerzos y sacrificios.

Que su gobierno ha cometido errores, eso no se discute. Los hay, como en cualquier régimen. Y más cuando se llega al poder y se confirma que la casa ha sido impunemente saqueada por los que le precedieron. Al momento de iniciar la recomposición frente a un desastre histórico, es difícil saber con brújula certera cómo iniciar el camino. Y en ese trayecto, no todo será miel sobre hojuelas y el equivocarse en algunos nombramientos, definiciones y acciones es parte de la faena. Pero Andrés Manuel y su gobierno siguen de pie. El pueblo, esa otra abstracción que tampoco se puede fijar bajo definiciones estipulativas, lo sigue apoyando. No existe, quizá, eso que el presidente llama “el pueblo sabio”. La historia universal da al traste con ese tipo de aserciones sin ningún correlato empírico. Pero la gente intuye, siente, repela y se cansa. Los pueblos llegan hasta el nivel del hartazgo cuando sus tiranos los arrojan al pozo maloliente de la miseria, mientras ellos y sus séquitos se enriquecen sin el menor sentido de la contención. Qué bueno que en nuestro país las vías fueron las institucionales para optar por otra alternativa. En otros tiempos y en otras latitudes no es tanta la paciencia para soportar la bota sobre el cuello.

Cuando el presidente se para frente a la multitud reunida en el Zócalo no es ya tanto el hombre el que se erige frente a la gente que le aclama. Es el símbolo ya. El símbolo en el que convergen las esperanzas de un pueblo que, sin ser sabio, comprende las causas más básicas de su laceración y sus menoscabos. Un pueblo vejado al que se le ha subestimado y que hoy encuentra, no la varita mágica para que su realidad se transforme de la noche a la mañana, pero sí un gobierno que lo tiene en mente y se compromete con ellos.

A tres años de distancia de su asunción al poder, el presidente parece mostrar al mundo el pulso de su legitimidad. Una legitimidad que nadie en su sano juicio le puede discutir y que constituye un activo político que también los gobernadores de los estados emanados de partidos opositores parecen reconocerle. En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos ha manifestado su disposición a trabajar en continua coordinación y diálogo con el Gobierno federal. Y es que, después de todo, la legitimidad política es un proceso y no tanto un resultado estático.