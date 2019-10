El pueblo pone, el pueblo quita

Un tema que no debe pasar desapercibido ni merece ser opacado por el escandaloso encuentro entre la mafia de Culiacán y los cuerpos de seguridad nacional que se vivió la semana pasada, es el de la revocación de mandato y consulta popular propuesta en el Senado de la Republica.

Esta iniciativa fue votada con 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, por lo que ahora más que nunca, ha quedado claro que la voluntad democrática reside en el pueblo y se equivoca quien opine lo contrario, pues con la mayoría de las fuerzas políticas a favor de dicho dictamen se ha logrado lo que en mucho tiempo se consideró inconcebible: quitar del mando al gobernante que no cumpla con las expectativas de quien lo llevó a ocupar el poder público, y por otro lado, que la opinión de la ciudadanía sea tomada en cuenta al momento de tomar grandes decisiones en el país, es decir, la consulta popular es el mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho constitucional de votar en torno a temas de trascendencia nacional, de manera que su voluntad, vinculante conforme lo estipulado en la ley, pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado; mientras que la revocación del mandato es el “instrumento en el cual un determinado número de ciudadanos puede solicitar que se convoque al electorado para que decida si un representante elegido popularmente debe ser removido de su cargo antes de que concluya el periódo para el cual fue elegido”.

Cabe mencionar que la figura de revocación de mandato no es del todo nueva para algunos estados de la República Mexicana, incluido el estado de Chihuahua, donde está presente en su marco constitucional, pero al no haber estado incluida anteriormente en el marco jurídico federal, ha sido siempre una figura en desuso que vale la pena desempolvar y hacer efectiva en los próximos tiempos para exigir la rendición de cuentas a quienes ocupan cargos públicos y se dedican al abuso en lugar de gobernar con transparencia y justicia para quienes menos tienen, menos pueden y menos saben.

Esta reforma es positiva porque reconoce a los ciudadanos como la fuente de la soberanía popular, empodera al ciudadano reconociendo la importancia de la participación electoral manteniéndose vigilantes de las acciones cometidas por los funcionarios públicos de turno, obliga a los gobernantes a continuar cerca de los electores y no solamente buscarlos en tiempos de campaña, es una verdadera rendición de cuentas que tendrán que enfrentar los elegidos en las urnas, pues ahora no será suficiente con rendir un informe cada cierto tiempo dando cifras que pocos entienden o a nadie le importan. Además, es una válvula liberadora de conflictos sociales en el país, pues ahora por la vía constitucional tendremos la oportunidad de retirar del gobierno a quien no merezca presidirnos, a quien haya usurpado el poder con trampas y fraudes, yo me pregunto cuántos de los gobernantes actuales soportarían un ejercicio democrático como este cuando es conocida por todos la incapacidad para contener la inseguridad, la falta de transparencia en las acciones de gobierno, la indolencia para atender las necesidades de los más pobres o hasta para tapar un simple bache en las calles pareciera que les falta capacidad. Cabe mencionar que el dictamen aprobado señala que el procedimiento de revocación de mandato sea sólo para el presidente de la República y los gobernadores de los estados, yo hubiera incluido a los presidentes municipales.

Es importante saber que estas son herramientas para largar del poder por la vía pacifica a los usurpadores de la soberanía popular, para correr a los improvisados, a los vendedores de humo que son productos de la mercadotecnia electoral, a los abusones, prepotentes y engañadores, hombres y mujeres que no cumplan y sean sometidos a tal escrutinio, se deben ir.

Respecto de la consulta popular le digo que no se permitirán consultas en materia electoral, temas financieros, derechos humanos o seguridad nacional. Dicho lo anterior, le comparto la frase del prominente revolucionario norteamericano conocido especialmente por sus denuncias de corrupción de oficiales de gobierno y la defensa de los derechos históricos: “La Constitución no es un instrumento para que el Gobierno controle al pueblo, es un instrumento para que el pueblo controle al Gobierno", que así sea. Gracias por leer, yo soy Daniela González Lara.