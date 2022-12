El próximo fiscal Anticorrupción en el estado

El 21 de noviembre de 2022 se publicó por el Congreso del Estado de Chihuahua la convocatoria para la designación del o la próxima fiscal Anticorrupción de Chihuahua, la cual, de acuerdo a la Constitución de Chihuahua y la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es autónoma, a diferencia de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde su titular y funcionamiento no son autónomos, pues dependen del Poder Ejecutivo estatal.

Sería la segunda persona en ocupar la titularidad de dicha Fiscalía, y quien durará siete años en el cargo. Por la autonomía e importancia de su figura, quién ocupe su titularidad tendrá que ser de reconocida trayectoria y experiencia profesional en la investigación de delitos, es decir, de la materia penal y ser independiente del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial estatal, es decir, que no esté en entredicho el papel que va a desempeñar.

Por lo anterior, tomamos la decisión de inscribirnos a dicho proceso de designación donde, de acuerdo al artículo 122 de la Constitución local, será de una terna que se conformará después de que un panel de nueve expertos (cinco designados por la Gobernadora y cuatro por el Legislativo) evaluarán los perfiles de los inscritos, principalmente la experiencia en la investigación de delitos, experiencia profesional y conocimientos sobre la materia. De dicha terna que envíe el panel de expertos, el Congreso elegirá a la persona que encabezará dicha Fiscalía Anticorrupción por el voto de 22 diputados de los 33.

Por mi experiencia profesional como servidor público en la investigación de delitos por diez años, dónde me tocó supervisar y dirigir equipos de Ministerios Público, como capacitador nacional certificado sobre el sistema de justicia penal oral, como profesor universitario de derecho penal y Procesal penal, así como por la madurez profesional que he adquirido a lo largo de los 13 años de servicio público, considero que tengo lo necesario y el perfil para dirigir tan importante institución.

Una fiscalía que siempre estará sujeta a la controversia política, pero esta sin duda irá siendo menor en cuanto se vaya viendo y entendiendo su importancia por los actores políticos, la cual puede ser un revulsivo en el combate a la corrupción de Chihuahua y ejemplo a nivel nacional, en el funcionamiento de un órgano tan necesario para la investigación de los hechos de corrupción, que en nuestro código penal de Chihuahua se establecen por medio de diferentes tipos penales.

Una fiscalía que deberá irse ganando su lugar en la sociedad, lo cual logrará en la medida en que su labor sea profesional y no protagónica, que investigue verdaderamente apegado a los estándares y protocolos de investigación, apegado a la Constitución Federal y respetando los derechos humanos garantizados por la misma y los tratados internacionales de los que somos parte, así como a la Constitución local, Código Penal del Estado, Código Nacional de Procedimientos Penales y diversas leyes relativas a la materia de investigación penal y combate a la corrupción.

Porque sabemos de la importancia de una Fiscalía Anticorrupción, que tenga la capacidad y herramientas para poder investigar los delitos por hechos de corrupción de todos los servidores públicos del Estado de Chihuahua, de los que es competente, de acuerdo a su ley orgánica, con objetividad y respetando los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, eficiencia, disciplina y como ya se dijo, con respeto absoluto a los derechos humanos de víctimas y justiciables, es que decidimos alzar la mano.

Porque creo firmemente que el combate a la corrupción es un tema que necesita de vocación, preparación, pero sobre todo autoridad moral que da estar en el servicio público con un modo honesto de vivir y ética comprobable, con independencia, esperamos que el próximo o la próxima fiscal Anticorrupción tenga como mínimo, dichos atributos.

Porque creo que México cambiará cuando el que haga negocio ilícito con lo público sea repudiado y no admirado, como se lo he dicho a mis estudiantes. Porque el servicio público es para servir y no para servirse.