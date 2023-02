El Pronaf: reflejos de un trayecto que se nos fue

Si cuando se habla de trayectos se alude al espacio que se recorre para ir de un lugar a otro, siempre, en ese recorrido, ineludiblemente yace implícito el tiempo.

El trayecto recorrido de cuarenta años desde que llegué a Ciudad Juárez ha sido una suerte de caleidoscopio… sí, solo ha bastado girar el visor para que aparezcan infinitas gamas de formas y colores, todas ellas visibles en un pequeño espacio en el que, increíblemente, eso que vemos tan real no pasa de ser reflejo de lo que en principio sí existe: unos cuantos cristales que espejos se encargan de multiplicar para formar ilusiones, según se acomoden en el interior.

Aun algunos puedan no estar de acuerdo conmigo, la verdad es que Ciudad Juárez no era precisamente una ciudad bonita. Sin embargo a mi favor puedo decir que además de la facilidad cruzar la frontera en unos cuantos minutos, lo cual definitivamente hoy se extraña, sí tenía un encanto muy especial que no podía pasar desapercibido.

Las casonas de la avenida 16 de Septiembre eran realmente un deleite: unas por su majestuosidad y otras porque lucían un estilo vernáculo muy local. De acuerdo a algunas imágenes había un camellón central que le daba una personalidad muy particular a la avenida que yo entendí como una de las principales de la ciudad.

La Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe construida a partir de 1942 mostraba de manera incomprensible una arquitectura con dos estilos completamente ajenos uno de otro: la fachada, que imitaba al estilo colonial y una nave con el más puro e impecable estilo moderno. Años después comprendí la razón: la nave principal original tuvo problemas estructurales de tal magnitud que fue necesario demolerla. El arquitecto autor de la que hoy conocemos, Óscar Sánchez Cordero, por respeto a quien diseño la portada decidió conservarla y adosar a ella la nave que luce uno de los vitrales más hermosos que he visto: “El plan de salvación de Dios para México”, de 35 metros de ancho por siete de altura, en el que destaca la imagen de la Virgen de Guadalupe al centro. A un lado la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos en el Paso del Norte, sencilla al exterior y de belleza por sus detalles al interior, fundada en 1659 por Fray García de San Francisco. Y qué decir del exquisito estilo del Muref… sensacional.

Más si algo hubo en el inicio de mi trayecto por Ciudad Juárez que me marcó, fue la arquitectura y modelo urbano que surgió a partir del Programa Nacional Fronterizo, Pronaf, que realmente, y lo digo en serio, la distinguió entre el resto del país, pues de las siete ciudades en donde se aplicó: Ensenada, Nogales, Mexicali, Piedras Negras, Matamoros y Ciudad Juárez, fue aquí donde se destinaron más recursos y las obras tuvieron mayor magnitud. El Plan Regulador de 1962 elaborado por Mario Pani y Domingo García Ramos reordenó la ciudad y definió una centralidad alterna que facilitaba el acceso desde Estados Unidos a través de la avenida Lincoln. El histórico parque Chamizal y la plaza de las Banderas eran el marco perfecto.

¡Y qué decir del Museo de Arte! ¡Qué cosa! Diseñado por Pedro Ramírez Vázquez con su exquisita forma de cono truncado colocado sobre un espejo de agua. Desde ahí se veía la llamativa imagen de la Sala de Espectáculos el INBA, hoy Teatro de la Ciudad, con su juego de losas parabólicas: una estructura de esas de deveras en cuanto a diseño y funcionalidad a la que un día activistas decididos a defender el patrimonio de los juarenses se encadenaron para evitar su demolición que se justificó como una necesidad para la “modernización” de Juárez: como muchas de las cosas que suceden aquí, incomprensiblemente, el centro comercial de una exquisita línea moderna se cambió por un sombrío centro comercial que lo abraza hasta casi asfixiarlo.

El Fonart, o mercado de artesanías, hoy es el Centro Cultural de las Fronteras. Fue recuperado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para la comunidad después de haber llegado a un estado decadente, de verdad, casi nauseabundo. Y ahí, donde hoy en un baldío destinado a estacionamiento estaba el Hotel Camino Real, diseñado por Ricardo Legorreta, otrora mencionado como uno de los cinco mejores del país. Y el Lienzo Charro… Más aún ¡tuvimos un imponente Hipódromo y Galgódromo que envidió todo aquél que lo visitó!

¡Imagine usted ver la construcción de todo este sueño en solo unos años! Yo lo conocí en todo su esplendor. Pero, las plataformas no siempre son un punto de partida para mejorar. ¿Qué nos pasa a los juarenses que echamos abajo los sueños? Fuimos la mejor y más grande frontera de México. Sin duda, las imágenes en nuestro caleidoscopio, con sus cristales y los espejos que las proyectan, ya no se saben acomodar.