El proceso electoral universitario

Si en algún espacio de la vida pública la sociedad juarense aún espera una evolución de la vida democrática es en los recintos universitarios de su universidad pública local. Ante la proximidad de las elecciones de consejeros universitarios en la UACJ, me parece importante que el ciudadano juarense esté informado al respecto e incremente su cultura política sobre los procesos electorales que ocurren dentro de dicha institución. Considero que es sano hablar del tema porque al final de cuentas la universidad es de todos los que habitamos en la ciudad y, gracias a los contribuyentes, es posible que nuestra máxima casa de estudios cuente con un presupuesto anual que supera los 2.1 mil millones de pesos.

Es posible que el ciudadano juarense tenga poca familiaridad y conocimiento sobre los procesos electorales en la UACJ. No es de extrañar, pues también al interior de la universidad, más del 80% de sus integrantes tienen poco conocimiento del tema. Esta situación no es casual, sino más bien, producto de una estrategia intencional cuyo objetivo es simular y mantener una democracia dirigida que legitime a los órganos colegiados de decisión,a la vez que se mantiene la sumisión y control de quienes resultan electos.

Para entender el proceso de elecciones en la UACJ se debe considerar de inicio que existen dos figuras de representación que la comunidad universitaria renueva anualmente y que son los Consejeros Universitarios y los Consejeros Técnicos. Los primeros toman decisiones en el ámbito de toda la Universidad y los segundos en el ámbito especifico de los institutos. Ambos tipos de consejeros son electos en noviembre de cada año dentro de un proceso electoral que debe analizarse a la luz de dos aspectos: las reglas de dicho ejercicio cívico y la participación dirigida.

De inicio establezco que el proceso de elecciones que se sigue al interior de la universidad se caracteriza por la inequidad y exclusión entre quienes deseen participar en ellas. Inequidad y exclusión que se generan desde las normas que regulan el proceso de elección de consejeros las cuales, al establecer la elección discrecional de los programas que pueden postular candidatos para el Consejo Universitario, evitan que cualquier estudiante participe y fomentan ampliamente el abstencionismo.Pongo un ejemplo. En la elección del año anterior, en el Departamento de Ciencias Administrativas, con una matrícula de 4,578 estudiantes sólo votaron 576 y de seguirse el análisis en los demás departamentos la tendencia sería similar. Ello ilustra que más del 80% de los estudiantes de la UACJ no votan y no lo hacen porque como ya se lo he planteado a la autoridad universitaria, esa baja votación está estrechamente ligada a las reglas de la elección que limitan la participación.

El segundo tema por reflexionar es la participación dirigida. Existe una amplia manipulación para polarizar o diluir el voto de los estudiantes a fin de que ganen las planillas que mantienen el “statu quo”. Bajo esta dinámica, en el periodo en donde el Consejo no elige al rector, se registran cuando mucho la “planilla del continuismo” y, en ocasiones, alguna de oposición. Sin embargo, cuando se trata del Consejo que elegirá al rector, a diferencia de los otros años, se impulsa entre los estudiantes el registro de varias planillas para confundirles y diluir el voto hacia aquella(s) verdaderamente de oposición. Este es el escenario por presentarse en días próximos.

En resumen, considero que los procesos electorales universitarios son tan importantes de observar cómo los procesos electorales constitucionales porque es aquí en donde se enseña a los jóvenes a ser agentes de cambio. De ahí la importancia de que medios de comunicación, ciudadanos y comunidad universitaria, estemos al pendiente de cómo se toman las decisiones al interior de la universidad, la cual debe ser un ejemplo de civismo y ciudadanía para formar a nuestras juventudes.