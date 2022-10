El problema migratorio en la frontera

La migración masiva es el reflejo de que las cosas no se han hecho bien en un determinado territorio, en un determinado período. Es decir, la gente no migra masivamente por gusto. No es fácil dejar atrás familia, cultura, y apego a un determinado país. Es irónico, pero la migración masiva refleja la alta posibilidad de que en un lugar lejano, desconocido, donde no se tienen raíces, ni vínculos, las cosas irán mejor que en el país que vio nacer a los migrantes. En pocas palabras, a mayor grado de migración, mayor es el fracaso de un gobierno.

Desde el inicio de nuestra historia, México ha sido un país muy abierto, hospitalario, y solidario con los movimientos migratorios que han tenido lugar en el mundo. Quizá la primera migración que se conozca es precisamente la llegada de los españoles en la etapa previa a la conquista. Los pueblos originarios (especialmente los mexicas) recibieron con apertura la entrada de españoles, animados por la vieja leyenda de que Quetzalcóatl llegaría del oriente en la persona de un hombre blanco y barbado.

A partir de ahí, moros, judíos y gitanos inmigraron a nuestro país como lo siguen haciendo diversos grupos hasta nuestros días. La diáspora judía y libanesa a principios del siglo XX, la inmigración de los españoles republicanos que huían del terror con que gobernaba Franco durante y después de la Guerra Civil, una nueva oleada de judíos que huía del régimen genocida de Hitler, la apertura de México a revolucionarios cubanos (como Fidel Castro y el Che Guevara) así como inmigrantes sudamericanos que huían de las dictaduras chilena (como José Miguel Insulza, excanciller chileno y exsecretario general de la Organización de Estados Americanos) y argentina. Todos ellos encontraron en México un hogar. Por ello, podemos concluir que México ha sido refugio de muchos, por siglos.

En la actualidad, los movimientos de migración se dan más por temas económicos, que por razones políticas. En años recientes, oleadas de migrantes centroamericanos, caribeños y algunos sudamericanos (específicamente venezolanos, entre otros) han entrado al país, no para quedarse aquí, sino para llegar a Estados Unidos. Algunas comunidades (como la cubana) han decidido instalarse aquí, específicamente en esta frontera, siendo aceptados en su mayoría por la población fronteriza por ser gente que viene a trabajar y a proveer para sus seres queridos allá en la isla.

Sin embargo, las oleadas de migrantes a Estados Unidos han provocado problemas en la relación México-Estados Unidos. Desde la era de Trump, Estados Unidos dobló al gobierno mexicano al exigir que se frenaran las caravanas migrantes en la frontera sur del país, so pena de imponer aranceles altos a las importaciones de México, que harían nuestros productos poco competitivos en precio en el mercado global. Esto evidenció la enorme dependencia que tiene México respecto a Estados Unidos, y confirmó que el gobierno mexicano (específicamente la actual administración) es una oficina más de Washington. Esto, en virtud que durante años, la izquierda en México se asumió como latinoamericanista, solidaria con los pueblos en desgracia, y promotora de la migración.

Una solución temporal que propone el gobierno norteamericano es la emisión de visas temporales de trabajo para migrantes. Sin embargo, esto no soluciona la problemática, pues dichas personas no encontrarán incentivos para regresar a sus países de origen.

En todo este ir y venir de posiciones políticas, Estados Unidos ha adoptado una postura excesivamente restrictiva en cuanto a la figura del asilo y refugio (compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos) cerrando la puerta a muchos migrantes que llegan con esfuerzos a la puerta del vecino del norte.

Estas restricciones implican que Estados Unidos no acepta la entrada de personas que vayan a ejercer ese derecho, y los regresa a sus países e incluso a México, convirtiéndonos en los hechos en un “Tercer país seguro”. Es decir, México no tiene para proveer a sus propios ciudadanos, y ahora tiene que proveer para extranjeros.

Sin embargo veo con gusto que a pesar de ello, en México (salvo excepciones que confirman la regla) no se ha generado un ambiente de xenofobia en gran escala. México entiende lo que es migrar porque cada año miles de mexicanos cruzan la frontera del norte para buscar mejor oportunidades de vida para sus familias. Las remesas son la segunda fuente de ingresos del país; en este caso, resulta irrisorio que el gobierno actual presuma dichas remesas como un logro, cuando reflejan precisamente el fracaso del actual gobierno en materia de empleo.

A partir de la negativa de entrada a Estados Unidos de diversos grupos migrantes, México ha tenido que recibir gente que es devuelta de Estados Unidos, sobrecargando a las ciudades fronterizas. Por ello, los problemas a que aludo no se constriñen específicamente a la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino que inciden también en la problemática local.

En días recientes, más de dos mil migrantes sudamericanos fueron expulsados de Estados Unidos por esta frontera. Esto ha traído consigo problemas urbanos, pues muchos de ellos han tenido que dormir en la calle en espera de atención de autoridades migratorias mexicanas para tramitar permisos de permanencia en México. Incluso, muchos de ellos han sido transportados a la Ciudad de México para poder recibir atención.

Los albergues en la frontera están llenos. Muchos de ellos están a la espera de ser llamados por las autoridades norteamericanas para su trámite migratorio allá. Estados Unidos anunció que recibiría a más de 24 mil ciudadanos venezolanos que ingresen a Estados Unidos por aire. Algunos de ellos se encuentran en el limbo legal, pues no tienen certeza de poder entrar a Estados Unidos y no quieren arriesgarse a aceptar regularizarse en México, por temor a entorpecer su ingreso a ese país en un futuro.

Salarios bajos, altos costos de vivienda, falta de seguridad social, entre otras cosas son los problemas en que migrantes enfrentan día a día.

¿Cuál es la solución a este problema? No parece sencillo. Es fácil desde una perspectiva mexicana decir que Estados Unidos debe abrir sus fronteras. Sin embargo, la competencia en el mercado laboral pudiera crear una crisis allá. Lo mismo sucedería aquí. De igual manera, los sistemas de seguridad social (salud y vivienda específicamente) colapsarían, pues hace años que están rebasados, especialmente en nuestro país.

Basta vernos en el espejo europeo para ver que los sistemas estatales no están diseñados para recibir millones de migrantes en el corto plazo. La migración masiva de personas de Medio Oriente y de africanos a Europa ha traído consigo problemas que antes no tenían. La diferencia entre el ejemplo europeo y el nuestro es que México no es una potencia económica como lo puede ser cualquier país de Europa. Otra diferencia a favor de la migración es que los centro y sudamericanos tienen más cosas en común con México (lengua, religión, origen común) de las que pueda tener un sirio en Alemania.

Con esto no estoy diciendo que México deba dejar de lado su postura histórica de solidaridad con los movimientos migratorios. Sería hipócrita asumir una postura así cuando México expulsa cientos de miles de sus ciudadanos hacia el norte cada año. Simplemente no se me ocurre qué solución pueda dotar el gobierno mexicano a esta crisis. Ya no se hable de los gobiernos locales que, por lo limitado de sus recursos, tienen menos herramientas para enfrentar esta clase de problemas.