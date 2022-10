El problema es la impunidad

En nuestro Estado de Chihuahua siempre que la situación de seguridad se pone fea la “solución” de las autoridades es amenazar con subir la penalidad de las normas. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que el problema no es la severidad de la pena a aplicar, sino de la efectividad de la aplicación, es decir, el problema no es la sanción, sino la impunidad.

Les platico un experimento muy interesante que se llevó a cabo en Argentina por ahí del 2015. En una escuela preparatoria se tomaron dos grupos de estudiantes, misma cantidad de personas 10 hombres y 10 mujeres, con edades entre los 17 y 18 años, casi adultos. En el experimento, se planteaba que los estudiantes realizaran cinco exámenes, con una sencilla regla: “NO COPIAR”, ya que si lo hacían se les restaría un punto de la calificación final.

Llegó la hora del primer examen, se les entregó la hoja con los problemas a resolver y se les dejó solos en el aula. En el primer grupo se detectó que ocho jóvenes copiaron durante el examen, por lo que se les reprendió frente a todo el salón y se les restó el punto en su calificación final. En el segundo grupo se detectaron siete jóvenes que intentaron copiar, sin embargo, a ellos no se les aplicó ninguna sanción, simplemente una advertencia de que si lo volvían a hacer el castigo sería más rígido.

La aplicación del segundo examen llegó, se les entregó el examen y se les dejó solos en el salón. En el primer grupo, solo tres copiaron, se les reprendió frente a sus compañeros y les quitó un punto de la calificación final. Al segundo grupo, se les entregó el examen y se les hizo saber que aquellos que intentaran copiar se les restarían dos puntos de la calificación final, solo dos intentaron copiar, sin embargo, no se les aplicó ninguna sanción.

Hasta aquí parecería que las cosas funcionan como los gobernantes lo piensan “a mayor severidad de la sanción, menos intención de romper la ley”. Pero el experimento no terminó aquí. En la tercera aplicación del examen, se le entregó el examen al primer grupo y se les recordó que aquellos que copiaran se les restaría un punto de la calificación final del examen, tal y como lo habían hecho en las dos ocasiones pasadas. El resultado fue que ningún estudiante intentó copiar. Por otro lado, al segundo grupo se le entregó el examen y se les recordó que si copiaban se les restarían dos puntos de la calificación final; no obstante, los estudiantes ya se habían percatado de que en las ocasiones pasadas las sanciones no se habían aplicado, por lo que en esa ocasión fueron nueve los jóvenes que copiaron durante el examen, no hubo sanción alguna.

En la cuarta aplicación del examen, en el primer grupo se aplicó la misma dinámica, solo uno intento copiar, se le reprendió frente al grupo y se le restó el punto. En el segundo grupo, se les entregó el examen, se les notificó que habían visto a varios copiando el examen pasado y que si seguían así se les restarían hasta tres puntos del examen; el examen fue aplicado, y 12 personas copiaron en el examen, de igual forma sin sesión alguna.

En la quinta aplicación del examen el primer grupo tuvo cero incidencias, ninguna persona copió por miedo a ser reprendidos y se les restará un punto de la calificación. En cambio, en el segundo grupo, los casos aumentaron de 12 a 16, pese a que la sanción era más severa que en el primer grupo.

¿Qué fue lo que pasó? La conclusión es sencilla, en el primer grupo, la ley se aplicó constantemente, mientras que, en el segundo grupo, pese a que la penalidad era más severa, la norma nunca se aplicó, por lo que los estudiantes, al ver el grado de impunidad, decidieron romper la ley.

Este podría ser un claro ejemplo de nuestro Chihuahua, donde la ley existe, pero no se aplica, y al conocer el grado de impunidad que hay, la norma se vuelve estéril.