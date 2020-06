El problema del agua

El Tratado Guadalupe Hidalgo, mismo que fijó los límites entre Estados Unidos y México, establecía que las aguas de estos ríos se utilizarían para efectos de navegación. Este instrumento fue suscrito por ambos países en 1848. Casi 100 años después, en 1944, se suscribe el tratado de aprovechamiento de aguas de las cuencas de los ríos Colorado y Bravo.

Mucho se ha dicho que el tratado en sí es benéfico para México; sin ser especialista en el tema hídrico, no me queda tan claro que así sea, pues finalmente México renuncia a un tercio del agua de los ríos que alimentan el Bravo, a cambio de un volumen garantizado a entregarse en la cuenca del río Colorado. Las vicisitudes y circunstancias cambiantes del fenómeno meteorológico quizá sean las razones por las cuales se estima que este tratado es más benéfico para México, pues el propio tratado establece la cancelación de deuda de agua a Estados Unidos cuando el Embalse Falcón y la Presa Amistad se encuentren llenas.

Aun y cuando dicho instrumento se pudiera llegar a estimar benéfico para México, no lo es para Chihuahua. Ya en su momento, el exgobernador César Duarte decía que Chihuahua “era el desierto que exportaba agua”. En el mismo sentido, el exgobernador Patricio Martínez fijó por allá de 2002 una posición de que Chihuahua no debería cumplir con dicho tratado y pagar el agua a que alude el tratado, si no se cumplían primero con las necesidades del campo chihuahuense.

Federación y Estado se encuentran en una situación contradictoria, cada gobierno en defensa de su interés: por un lado, la posición federal es lógica, pues se tiene un volumen de agua garantizado en la cuenca del Colorado. Por otro, Chihuahua tiene que ver primero por sus agricultores, siendo completamente legítimo que se busque garantizar el abasto de agua para los ciclos venideros. Nuevamente estamos ante una colisión entre los intereses del centro y los de la región; una nueva crisis de nuestro federalismo, donde obviamente el Gobierno federal tendrá la última palabra.

Recientemente, dos eventos se suscitaron a partir del pretendido cumplimiento de México a los términos del tratado. En marzo, Conagua pretendió extraer agua de La Boquilla, para poder cumplir el tratado. Diversas protestas tuvieron lugar en el Estado, y Conagua terminó lavándose las manos del asunto.

La semana pasada en Ojinaga, y ante la intención de extraer agua de la Presa El Granero para cumplir con los compromisos aludidos, diversos agricultores protestaron de forma más violenta en aquel punto fronterizo, reteniendo por varias horas al delegado de programas federales en el Estado, Juan Carlos Loera. Circulan diversos videos donde se puede ver un Loera discutiendo con los agricultores, siendo jaloneado por una multitud enardecida, y la camioneta oficial en que se trasladaba siendo volteada.

Independientemente de los términos del tratado, y de si es benéfico para México o no, creo que ese no es el discurso que se puede manejar en Chihuahua. Si bien los dos últimos años no han sido malos para los ciclos agrícolas en la entidad, lo cierto es que nunca se sabe cuando llegará la próxima sequía. El error del Gobierno federal es tratar de convencer a los agricultores con argumentos legalistas, que muchas veces se apartan de la realidad que se vive en el campo chihuahuense. Convencer a un agricultor de que le van a vaciar la presa para cumplir un compromiso en otro lado, genera incertidumbre en una actividad tan incierta, y a la vez tan vital, como lo es la agricultura. Es una impertinencia del Gobierno federal.

En uno de los videos que circula de la trifulca en Ojinaga, se ve a un agricultor expresándole a Loera “yo he trabajado desde los 20 años, y tú estás sentado en tu escritorio”, a lo que Loera responde: “yo te gano porque trabajo desde los 13”. Es verdad, si algo no se le puede regatear a Loera es su capacidad de trabajo, en su momento en la iniciativa privada, y ahora en la pública; sin embargo, hay ocasiones en que no se gana nada discutiendo, echándole más gasolina al fuego.

Por otro lado, Víctor Quintana (quien a diferencia de Loera, lleva toda una vida de no trabajar), expresó con cierta razón en estas páginas, que debe convocarse a un diálogo, y de entrada, se debe detener la extracción del agua de las presas, antes de iniciarlo. Me parece una buena forma de iniciar un diálogo de buena fe con las partes involucradas, mas no debemos olvidar que el gobierno de la 4T ha sido el gobierno más entreguista a los intereses norteamericanos, por lo que parecería una opción poco viable. Ojalá se llegue a un acuerdo que le permita a México cumplir con sus compromisos, y a los agricultores, garantizar el agua para sus cultivos.