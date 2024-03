El problema de desapariciones de personas

En México se encuentran aproximadamente 114 mil 872 personas desaparecidas o no localizadas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Durante los últimos tres sexenios que son el de Felipe Calderón donde diariamente desaparecían ocho personas en el país, el de Enrique Peña Nieto donde desaparecían 16 personas y el peor de todos el de Andrés Manuel López Obrador donde desaparecen 26 personas al día, como podemos ver el problema ha empeorado al paso de cada administración de gobierno.

Los estados con mayor número de desaparecidos son Tamaulipas, Jalisco y Estado de México, de cada 10 personas desaparecidas siete son hombres y tres mujeres. El promedio de edad de los hombres desaparecidos es de 25 a 29 años, y de las mujeres desaparecidas es entre 15 y 19 años. Las entidades donde más mujeres desaparecen son Zacatecas, Morelos y Tamaulipas.

Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se considera persona desaparecida a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito, y persona no localizada a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito.

De los 114 mil 872 personas con reporte de ausencia 102 mil 774 son personas desaparecidas, es decir, su ausencia se relaciona con la comisión de un delito y 12 mil 98 son personas no localizadas, por lo tanto, su ausencia no se relaciona con un delito.

Esta semana se dio a conocer una investigación de Data Cívica titulada “Volver a Desaparecer” y en la cual se encontró que 10 mil 953 personas desaparecidas fueron eliminadas en el último censo realizado por el Registro Nacional de Búsqueda, dichas personas se consideran como localizadas, sin embargo, no han sido encontradas.

Al ser cuestionado el presidente de la República en una de sus mañaneras diarias, como siempre negó los hechos, argumentado que tenía otros datos y que era culpa de los medios de comunicación que se oponían a su gobierno y tergiversaban la información. Se le preguntó sobre si mantendría su estrategia de seguridad de abrazos y no balazos, y explicó: “nos ha dado resultados, aunque conservadores se burlen cuando sostengo que ‘abrazos, no balazos’ porque tienen otra mentalidad”, sin duda alguna no sé sabe en qué país vive el presidente.

De la revisión en el Registro de Desapariciones de Personas, del 1 de enero de 2021 al 29 de febrero de 2024 en Ciudad Juárez han desaparecido 158 personas de las cuales 48 personas fueron localizadas, quedando sin localizar 110 personas, de este número 106 se consideran personas desaparecidas y 4 son personas no localizadas.

Debido a la falta de acción de los gobiernos federal, estatal y municipal, las familias de desaparecidos han sido quienes en varios estados, incluyendo Chihuahua, se dedican a buscar a sus familiares ausentes, en fosas clandestinas con sus propios recursos y sus propias manos. Donde gracias a este esfuerzo han localizado los cadáveres de cientos de personas.

Ante un gobierno indiferente como lo es el de Morena, que siempre tiene otros datos o culpa a quienes le exigen resultados de ser opositores o que manipulan la estadística, las desapariciones de personas y otros delitos en México seguirán quedando impunes. Mientras la estrategia de seguridad esté enfocada en abrazos y no balazos seguirá siendo la burla de los delincuentes por la falta de seriedad del gobierno de AMLO. Recuerden esto al votar este próximo 2 de junio.