El PRI y el último aliento de dignidad

En días pasados, recibí una llamada para confirmar mi participación en las mesas de análisis del PRI. Desde los 16 años soy militante activo; han pasado 25 años desde entonces. Sigo siendo priista y estoy listo para cerrar la cortina de este partido centenario sin ningún remordimiento. Decía el filósofo de Rubio, Artemio Iglesias, que un político debe estar listo “para ser, para no ser y para dejar de ser”. El PRI ha dejado de ser y tenemos que asumirlo con dignidad.

El joven y talentoso interlocutor me preguntó si acudiría a la mesa denominada “Proyecto de Nación”. Decía mi papá que a la revolución no se invita, va quien quiere ir. No estaba en mis planes acudir, porque mi postura es radical. Este PRI tiene que desaparecer, eso pienso. A nadie le gusta escuchar las malas noticias, pero así es.

Sin embargo, no seré yo quien incendie esa tribuna; no en esta ocasión. Para esta etapa del final inevitable, es mejor no ser el agorero de la desgracia. Pero, lo que va a suceder es irremediable, el PRI será solo un recuerdo en unos años más.

Es más preciso si usamos la ley de la física; como la materia, un partido político no se crea, ni se destruye; se transforma. El PRI, junto con todos los partidos políticos, se transformaron en Morena. Hay una lógica sencilla en esto, a nadie le gusta perder y la única plataforma para acceder al poder público es un partido político (la vía independiente se cebó como alternativa desde hace mucho). El país se va a pintar de guinda en los siguientes años y Morena será el partido hegemónico durante cinco décadas -por lo menos-. El pronóstico es desalentador para todos.

Hay un síntoma evidente, la gente ya ni siquiera odia al PRI. Como el enfermo terminal, el PRI ya solamente genera compasión en su lecho de muerte.

El resumen de esta época tiene otra narrativa; la película se trata, en síntesis, de AMLO contra el pasado neoliberal. El PRI es pecata minuta en la nueva ecuación.

Todas estas reflexiones provocaron esa llamada que recibí. Por un momento, imaginé que podría acudir a la mesa y entonces me hice la pregunta ¿qué proyecto de nación podría tener un partidito satélite como el PRI? La respuesta es igual de triste que la pregunta. La única opción para el PRI es adherirse a otra fuerza política. Pero hay de alianzas a alianzas. En este caso, el PRI ha cometido el error histórico de aliarse con el PAN y con el PRD, lo que solamente puede ser interpretado como una aberración ideológica de sobrevivencia. Es decadente, indigno y humillante.

No hay un proyecto de nación en el PRI, el único plan es dilatar la agonía con dirigencias sin legitimidad, comenzando por Alejandro Moreno, que probablemente sea el peor presidente de la historia del PRI, ayuno de inteligencia, con una estrategia electoral miserable, con una mortal anemia ideológica, Alito, como pide que le llamen, se ha convertido en el modelo a seguir de las dirigencias estatales. Se cumple así el dicho de que “lo que es arriba es abajo” y tan malo es Alito como Alejandro Domínguez en Chihuahua y cualquiera de los aspirantes a suplirlo.

Alito está viendo por sus intereses a corto plazo, ni siquiera está buscando reconstruir el PRI, ni renovarlo, quiere usarlo como el Poema del Mio Cid, donde el héroe seguía en batalla después de muerto, lo subían al caballo y ordenaban al ejército que siguieran al bulto sin vida. Pero ninguna valentía hay en echar por delante a un muerto.

Del PRI solo quedó el cascarón. Sin militancia, sin estructura, sin un proyecto de nación, solamente es un membrete que usan para negociar y en la mesa se debaten la cárcel o la libertad como moneda de cambio, ni siquiera son pactos para que Morena comparta el poder, se trata de negociar la impunidad como el único patrimonio alcanzable. Te quedas quieto, te meten a la cárcel o te sumas al proyecto de la 4T. Esas son las alternativas para la desgastada clase política priista. No hay más.

Quienes destruyeron al PRI, ahora ocultan la realidad debajo de un discurso agotado de falsa grandeza histórica. Hoy, el PRI es un manso corderito como oposición política, no quiere y no puede revelarse ante el gobierno de la 4T, porque tienen contra la pared a todos, amenazados con la justicia selectiva. Todos tranquilitos, porque les puede pasar lo que a Emilio Lozoya o a Rosario Robles.

La debilidad del PRI no solamente es en cuanto a la legitimidad. Operativamente está desaparecido del mapa electoral nacional, y en Chihuahua peor, en la última elección, el PRI conservó de puro milagro una parte mínima de la fuerza electoral en la cordillera de los municipios serranos. En el estado, nueve de cada 10 priistas han migrado a otros partidos políticos.

Todos se fueron, empresarios, operadores, políticos, estructura territorial, militantes y simpatizantes, el PRI se quedó hueco. Los que todavía no se van, en poco tiempo se irán. No hay futuro en un partidito satélite que a duras penas logra sobrevivir a los últimos estertores.

Como yo, todavía hay 95 mil priistas en Chihuahua que, a pesar de todo, votamos por el PRI en el 2021. Con la tendencia estadística, en 2024 seremos la mitad, con una alta posibilidad de desaparecer por no lograr ni el tres por ciento de la votación. Desaparecer ahora sería un último acto de dignidad y honorabilidad, algo que la ha faltado a la clase política priista durante más de cinco décadas.