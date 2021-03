El Pollito

“La fama te come”, eso dice Francisco Tobareñaz, un personaje de Fas Comedy que anda rolando en YouTube desde hace 11 años y ha acumulado 2.6 millones de visitas. Esta frase está anidada entre varias joyas de la filosofía popular juarense que se pueden rescatar de los protagonistas de la serie.

Hablando de fama, Juárez tiene fama por sus burritos. Una tribu local de Facebook, que se llama “Garnachas y Restaurantes”, tiene una comunidad digital de 165 mil fans; la iniciativa fue nota internacional por la forma ingeniosa de evaluar los platillos de la cocina local, ya que usan una medición en “juangas” en una escala del 1 al 9, así como un “Cerro Bola” por la tradición del platillo y un “Niko Liko” por un pésimo desempeño. Por cierto, que cada año hacen un certamen por categorías, donde incluyen tortas, burritos, tacos, sushi, entre otros.

En la categoría de burritos siempre aparecen los titanes del burrito, encabezados por los clásicos y los nuevos clásicos. Lo he dicho varias veces, tengo mi propia escala, porque creo que es un error metodológico generalizar en “burritos”, deben existir varias subcategorías, por ejemplo, por los guisados, por ejemplo, el de asado de puerco del Crisóstomo es el mejor; el de Milanesa considero que el mejor es del Aquimichú; de deshebrada a la mexicana gana El Centenario. Y así podemos seguir con los de Sarita, los Robles, los del Compa, cada uno tiene su especialidad.

Hay otros casos en que los burritos son únicos, no tienen forma de compararse como los inigualables burritos de “bola de carne” de Tony, “el terciado” del Crisóstomo o el “torreón” de los Robles. Estos platillos son las trompetas del Apocalipsis que anuncian el final de los tiempos.

La fama del burrito juarense es internacional, este mítico platillo ha sido el tema de reportajes y documentales. Recientemente, en Netflix hicieron un capítulo del burrito en las Crónicas del Taco. Aquí nació el burrito ¿dónde? Eso todavía está en debate, pudieron ser los Tony o El Centenario. No se sabe a ciencia cierta.

Pero hay una categoría más en el underground, en el Juárez profundo, se trata de los legendarios burritos de “hielera” que son los más baratos y, frecuentemente, los más sabrosos. Esta comida rápida es el lonche de miles en toda la ciudad, son el verdadero motor de la industria y el paracaídas de la economía popular.

Es invaluable el patrimonio cultural de los burritos, pero no se ha aquilatado el aporte de los burritos de “hielera”. Desde lo más lejano del Valle de Juárez hasta Santa Teresa, de Samalayuca al Puente Libre, en los cuatro puntos cardinales, los vendedores de burritos de “hielera” hacen patria llevando energía para la jornada desde el amanecer, afuera de las maquilas, hasta lo más profundo de la noche en los bares.

“El Pollito” es un vendedor de burritos de “hielera” que se pone en el Malecón, pegado a la reja de la Universidad, a la altura de la avenida López Mateos. No recuerdo cuándo fue la primera vez que le compré, pero seguramente fue hace unos ocho años. Seré directo, “El Pollito” tiene el mejor burrito de frijoles con queso de la ciudad. En esa categoría es el “number one”, muy por encima de los clásicos.

En un día normal, “El Pollito” vende por lo menos doscientos burritos, es un buen negocio, pero también es una excelente opción para un estudiante o un trabajador por el costo accesible. El valor actual es de 15 pesos por un pedacito de cielo envuelto en tortilla de harina.

Pero la pandemia arrasó con todo, muchos comercios perdieron a su clientela. Después de un año de ausencia, hace unos días me dijeron que regresó “El Pollito”, quien cerró la cortina porque se acabaron las clases presenciales. Tras varios intentos fallidos, el miércoles por fin coincidí con “El Pollito”, entonces fui directo a comprarle.

La conversación comenzó con el saludo como un kick off de football y la introducción de cajón sobre el clima; después procedí a soltarle la pregunta que me estaba quemando por dentro “¿cómo le hiciste todo este tiempo?”, le dije bote pronto. En mi mente tenía una baraja de posibilidades: quizá cambió de punto de venta, se metió a trabajar a la maquila, se cruzó pa´l otro lado, en fin.

La respuesta fue reveladora: “Fíjate que eso me preguntan todos los chavos ‘¿Pollito cómo le hiciste?’ Y te lo voy a platicar…yo les contesto así compa: es que tengo dos trabajos, los burritos y aparte tengo un puesto en las segundas del Arroyo donde vendo ropa, pero ‘washa’, ahorita no hay ropa porque están cerrados los puentes, la gente de allá, que antes traía para venta, ahorita solamente trae para su familia, entonces se cayó la venta de cosas usadas…así que ¡hay que buscarle!, yo lo que hago es que ‘taloneo’ herramienta para mi puesto en las segundas, veo que alguien vende y voy y ‘¡preste!’ -lo dice mientras simula que toma algo en el aire-; entonces ya ahí la voy librando -continúa su relato satisfecho “El Pollito”-; luego comencé a ver lo que tenía y que podía vender, si tenía tres pares de zapatos, dije ¡pues me quedo con un par! y fui vendiendo mis cosas para ir saliendo -otra vez hace ademanes simulando que acomoda cosas y se ríe-; …y hasta a los dos perros que tengo los veía y decía…mmm, ¡no a ustedes no! -señalando con el índice y luego negando-”, termina con una sonrisa su relato y por supuesto yo también.

Todo un ejemplo a seguir “El Pollito”, así es la raza de Juárez, no se le duerme. Estamos a punto de cumplir un año con la pandemia y las medidas de cierre han puesto en jaque a miles de juarenses, no todos han tenido la misma suerte, pero la mayoría ha logrado salir adelante.

Los juarenses solos -como siempre-, sin el gobierno y a pesar de la pésima gestión de la pandemia, hemos logrado sobrevivir al abandono del Estado. Y, así como hace un año comenzaba la cuenta regresiva para cerrar todo, hoy estamos contando los días para la apertura. Pronto conoceremos el rostro de la nueva normalidad.

Sea lo que sea, Juárez no se dobla, no se deja vencer por la adversidad. Ni con pandemia, ni quitándole recursos, ni destrozando las calles, a Juárez no se lo acaban. Así como sobrevivimos este año, vendrán nuevos retos y los vamos a superar.