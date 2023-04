El poder de la imagen: la generación de las falsedades

Ciudad de México.- Nos asustamos de la inteligencia artificial (AI) y somos parte de ella. Es más: nosotros la creamos. Las máquinas inteligentes no existen, de eso necesitamos estar muy seguros porque el avance cibernético no se puede frenar ya, por más que lo intentemos.

El Nautilus, de Julio Verne fue presentado en la literatura desde antes de su creación, aunque ya Cornelius Drebbel había mostrado el primer prototipo mucho antes, pero no con los “avances” imaginarios de Verne.

Ian Fleming, uno de los escritores británicos de mayor impacto, nos mostró una serie de gadgets en su obra “James Bond”, la novela de espías más famosa, donde aparece, por vez primera, el teléfono celular y, aún más: el teléfono móvil de pulsera desde donde el protagonista podía comunicarse, ver vídeos y utilizar el geolocalizador sin problemas.

Esos gadgets de Fleming, de 1953, hoy son una parte inherente del ser humano porque ha hecho del teléfono celular, de las pulseras de conectividad inalámbrica y su GPS, la agenda sustituta del clásico librito de apuntes.

Rafael García Travesí, autor mexicano de varias películas de El Santo, le dijo a los mexicanos a través de su películas, que la clonación era posible -ficción cien por ciento pura en ese momento-, pero en la última década del siglo XX la ficción pasó a ser una realidad.

La primera clonación en el mundo animal fue realizada en 1952, a partir del óvulo de una rana, por científicos de la Universidad de Pennsylvania; después continuaron las clonaciones con ratones, pero los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Ian Wilmut y Keith Campbell, lograron presentaron el 5 de julio de 1996 a la oveja Dolly, como el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.

Unos años más tarde, en 1998, la polémica mundial se centró en la clonación de monos en China, con la técnica de la oveja Dolly (1996) que fue duramente criticada por los riesgos, dicen algunos especialistas, en atreverse a clonar especies muy cercanas al ser humano.

Zhong Zhong y Hua Hua, son los dos monos clonados y presentados desde los laboratorios del Instituto de Nuerociencias de Shanghai, momento desde el cual se especuló de la enorme posibilidad de iniciar la clonación de seres humanos.

La pregunta es ¿después de 25 años ya se hicieron clonaciones de humanos sin que alguien lo haya confirmado? ¿Quién dice que no se hizo ya? ¿Acaso estamos a un paso de la creación de personas o ya caminan entre nosotros y nos nos hemos dado cuenta?

Nos asusta el avance de la inteligencia artificial y todos los días hacemos uso de ella. Le ofrezco algunos ejemplos muchísimo muy sencillos. Las fotografías que subimos a nuestras redes sociales, cuando de presumir se trata, son pasadas por algunos filtros para vernos más jóvenes, menos arrugados, con algunos kilos de menos y, sobre todo, con una sonrisa de oreja a oreja.

Pero antes de publicarlas, primero las pasamos por esos filtros hasta crear -ojo, crear- una imagen que, con todo respeto, es más falsa que una clonación en las películas de El Santo o un submarino como el que ideó en sus novelas Julio Verne.

Esta, la actual, es una generación llena de falsedades porque le estamos apostando al poder de la imagen. Y no se trata solamente de Usted y yo, simples mortales, sino de políticos, robot que “opinan” en las redes como si fueran humanos, fotografías de personas inexistentes, mansiones que no corresponden a nuestras propiedades, vehículos que no están a nuestro alcance…

El poder de la imagen se ha empezado a construir a partir de falsedades porque necesitamos sentirnos seguros, tener el control de cada situación, simular alegría, felicidad y holgura económica, cuando en la vida real solo se trata de un montaje para lanzar el mensaje de que somos otros, no los que realmente somos.