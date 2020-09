El poder como instrumento de calumnia

El presidente López Obrador lo hizo de nuevo. Una vez más. Igual que como ha calumniado, desacreditado, difamado y agraviado lo mismo a periodistas, médicos, ingenieros, arquitectos, grupos sociales, asociaciones civiles y cualquiera que se atreva a contradecirlo, esta vez metió a todos los nogaleros de Chihuahua en el costal de la corrupción, deslealtad a México, tramposos y hasta vinculados al narco. Lo hizo de nuevo.

En su conferencia mañanera diaria del pasado jueves, esas que los dóciles y generosos magistrados del TEPJF consideraron inofensiva tribuna informativa exclusivamente, y que en realidad han resultado ser el espacio del poder omnímodo del presidente, se lanzó contra los agricultores de Chihuahua, especialmente contra los nogaleros, sin tregua ni fundamento, acusándolos de acaparadores de agua, huachicoleros del vital líquido, de obedecer a intereses políticos de gobernantes y exgobernantes y, por supuesto, de sus partidos, aunque para ello se basó en información imprecisa en algunos casos, y completamente equivocada en otros.

Los tundió hasta que se cansó. Habló específicamente de una familia en particular, sin que para ello mediara denuncia oficial alguna o procedimiento penal, civil o administrativo en su contra, es decir, causando un grave daño al buen nombre y honra de dicha familia desde su investidura presidencial sin sustento legal alguno.

Pero además el presidente lo hace con una impunidad que espanta. Nadie puede contradecirlo porque quien se atreva a llevarle la contra al presidente, de inmediato será acusado de neoliberal, conservador, traidor a la patria y, por supuesto, enemigo público numero uno de la Cuarta Transformación, sea lo que sea lo que eso signifique.

La garantía individual de la presunción de inocencia, aplicable a cualquier mexicano en este país, establece con precisión que, ni aun estando bajo proceso judicial, ninguna persona puede ser señalada como culpable de algún ilícito hasta que no lo determine explícitamente una autoridad judicial, y dicha sentencia quede firme. Sin ese requisito fundamental nadie puede señalar a otro como delincuente, mucho menos un funcionario público, so pena de hacerse acreedor a alguna sanción por difamar y calumniar sin fundamento a una persona.

¿Por qué entonces el presidente puede señalar como culpable a quien se le antoje, aunque no tenga los elementos suficientes para hacerlo? ¿Por qué las mañaneras se han convertido en temible tribunal inquisitorio desde donde se enjuicia y sentencia sumariamente a quien le es incómodo al presidente? ¿Por qué ninguna autoridad de cualquiera de los otros poderes del Estado no lo ha reconvenido por dichas acusaciones difamatorias? ¿No vivimos acaso en un país de Leyes?

Para eso precisamente existe la división de poderes en nuestro país. Los artículos 49 y 116 de la Constitución Política Mexicana establecen con precisión que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, también que no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. Cada poder es independiente y autónomo, sin ningún grado de subordinación o jerarquía entre uno y otro.

Por eso extraña sobremanera que ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo en nuestro país, le hayan puesto un alto ya a los excesos verbales del presidente que, a fuerza de repetirlos uno y otro día, se han convertido en absoluta propaganda política oficial con costos muy altos para diversos sectores sociales, pero también en inagotable fuente de acusaciones y descalificaciones que vulneran las garantías individuales de las personas.

Analicemos con detalle lo ocurrido en la mañanera del pasado jueves. Luego de que se agudizó el conflicto por el agua de las presas ubicadas en Chihuahua, tema que ya hemos abordado a detalle en colaboraciones anteriores, el pasado 17 de septiembre, también durante la mañanera, el presidente dijo: “Hay indicios de que este movimiento está siendo financiado por grandes productores de nogaleras y de otro tipo de productos. Vamos a buscar causas de fondo, no vamos a encubrir nada. Está lleno de políticos de un partido y de otro”.

Desde el inicio del conflicto el primer mandatario del país en todo momento ha respaldado obstinadamente la postura de cerrazón por parte de Conagua, la principal dependencia federal encargada de la administración del agua, cuya directora general, Blanca Jiménez, se ha caracterizado por un escaso o nulo oficio político en el manejo de un tema muy sensible para los productores agropecuarios en la entidad, sin ninguna empatía hacia ellos.

Pero el presidente fue más allá. También dijo ese día que el conflicto “Es todo un plan para sacar raja política de un conflicto porque, como no han hecho bien su trabajo, no tienen posibilidades de triunfar en las elecciones; claro, al estilo hipócrita que los caracteriza”, señalando específicamente al gobernador Corral y al senador Gustavo Madero. Es decir, quien partidiza el tema (que no politizar, porque todo conflicto social es político en esencia) es el mismo López Obrador al introducir un elemento completamente ajeno al conflicto.

También es conveniente señalar que la postura del gobernador Corral tampoco ha abonado mucho a la resolución del problema, primero bastante tibia y a últimas fechas mucho más contestaria, rayando en la plena confrontación, pero ha sido señalado por el PRI estatal y por el propio gobierno federal, de estar incumpliendo un acuerdo firmado por él mismo en el mes de diciembre del 2019.

Luego, ante la insistencia de los reporteros de la fuente durante las siguientes mañaneras, prometió presentar un informe completo sobre lo que ocurría en Chihuahua, ofreciendo que daría nombres y datos precisos sobre los supuestos intereses que enturbiaban las negociaciones.

Y eso fue lo que ocurrió el pasado jueves por la mañana. Solo que, para que el mensaje enviado desde el gobierno federal se convirtiera en amenaza velada, el encargado de desplegar en la enorme pantalla de la mañanera (enorme no por sus dimensiones físicas sino por el alcance social y político que tiene) unos diagramas con las fotografías de los implicados y los nexos o vínculos entre ellos, fue nada más y nada menos que el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía.

Y sin mayor trámite ni cuidado, exactamente igual que como se presenta un diagrama de grupos delictivos o cárteles de la droga, Mejía dio cuenta de que detrás del conflicto estaba la mano del exgobernador Duarte, del exgobernador Reyes Baeza y del propio Javier Corral, como si los chihuahuenses ignoráramos que un acuerdo así es imposible.

Pero fue más allá el subsecretario. Luego afirmó que uno de los instigadores contra el cumplimiento del tratado de 1944 era el empresario deliciense Carlos Cuevas, recientemente detenido y procesado por el asesinato de dos de sus escoltas, y a quien el gobierno de Javier Corral le entregó un contrato millonario para una planta tratadora de agua. Incluso con foto del evento y señalando a los implicados juntos en la inauguración de dicha obra.

Luego el funcionario federal de seguridad hizo un verdadero batidillo con las supuestas conexiones entre las diversas familias de productores nogaleros, diputados, exgobernadores y hasta integrantes del crimen organizado. Señalando que ocho familias acaparan 36 millones de metros cúbicos del agua, lo que significa casi el 12.5 por ciento del adeudo total. También, afirmó, que una sola persona de esta familia tiene acceso a 11 millones de metros cúbicos, equivalente al cuatro por ciento del total. Se refirió concretamente a la familia Urionabarrenechea la que aseguró, está ligada al exgobernador César Duarte teniendo como único sustento las relaciones indirectas de miembros de esa familia con altos funcionarios de la administración duartista.

Lo que nadie les dijo es que los nogaleros no utilizan el agua de rodada, como se le dice a la que corre por los ríos y presas del estado, por el alto riesgo que representa para ese tipo de cosecha la alta probabilidad de una sequía, ellos utilizan agua de pozos profundos, además de que esa familia, así como la mayoría de los nogaleros no están asentados en Delicias, sino en Camargo y Jiménez. Craso error de información. Y como ese, muchos más.

El país, la sociedad, la política y la vida cotidiana de los mexicanos ya no puede seguir secuestrada al discurso de un presidente que ventila asuntos delicados en público sin el menor rigor en la verificación de lo que dice, y menos debe seguir descalificando y acusando sin ton ni son a medio país tan solo por no coincidir con sus ideas. Se requiere un presidente que gobierne para todos los mexicanos, no uno que nos divida.