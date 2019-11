En julio pasado en este mismo espacio expresé mi opinión en relación con el plebiscito que Plan Estratégico de Juárez solicitaba respecto al plan de alumbrado de la administración municipal encabezada por Armando Cabada. En su momento dije que era una posición muy cómoda de la clase gobernante la de delegar a los gobernados las decisiones que en una democracia representativa deben de tomar los órganos de gobierno legamente constituidos.

Al día de hoy sigo pensando lo mismo. Los mandatarios se hacen elegir para tomar decisiones en función del interés público. Evidentemente hay que tomar en cuenta la opinión mayoritaria, mas hay decisiones complejas que requieren tomarse, sin necesariamente ir a consultar al elector. O en este sentido, ¿cuándo ha visto usted, estimado lector, que se consulte al pueblo si quiere pagar impuestos, o cuál debe ser el precio de la gasolina? Evidentemente, la masa se volcaría a tomar una decisión popular pero irresponsable. Estimo que lo mismo sucede en temas altamente técnicos, como en el caso del alumbrado público.

La mayoría de la gente no es experta en temas técnicos de infraestructura, ni de finanzas. Consultarles una decisión de esta magnitud (al igual que en la consulta arreglada de la continuidad del proyecto del Nuevo Aeropuerto) es irresponsable. Además, los gobiernos utilizan esta herramienta para tratar de legitimar decisiones que ya han tomado con antelación; movilizan a sus estructuras de gobierno para el efecto de hacer ganar su posición, y así poder decir que ellos solamente cumplen con el mandato mayoritario.

El domingo pasado se llevó a cabo el plebiscito en la ciudad de Chihuahua respecto al plan de alumbrado público. La jornada, al igual que todas las jornadas electorales, estuvo manchada por acusaciones entre PAN y Morena ante el órgano electoral. Morena acusó la participación de diversos servidores públicos municipales en este ejercicio ‘democrático’, así como la no apertura de centros de votación; es decir, se vio en esta jornada lo mismo que se ve en todas las jornadas electorales. El resultado del mismo fue negar el proyecto original de alumbrado planteado por el Ayuntamiento de Chihuahua. En este sentido, estimo que el plebiscito, más que tratarse de un genuino ejercicio democrático para conocer la posición de los chihuahuenses respecto al plan, fueron tiros de calentamiento rumbo al 2021. Maru Campos, alcaldesa de la capital, no mostró dominio territorial derivado del resultado de la consulta. Sin embargo, creo que actuó de manera muy hábil al reconocer inmediatamente el resultado, sin cuestionarlo (como suele hacer Morena cuando le es adverso). Campos sabe que, desde la óptica política, es más importante el 2021 que el plan de alumbrado.

El plebiscito le dio la oportunidad al senador Cruz Pérez Cuéllar, también aspirante a la gubernatura, de señalar lo que él estima es un esquema corrupto, que es precisamente el plan de alumbrado. En el mismo sentido, aunque con nulas posibilidades de aspirar al mismo cargo que aspiran Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, criticó el proyecto de alumbrado capitalino, y la alcaldesa lo exhortó a estudiar el sistema eléctrico.

Por otro lado, quien no tuvo una posición clara en este tema, es el superdelegado Juan Carlos Loera. Siendo otro de los aspirantes a la gubernatura, es raro que no se haya pronunciado de forma contundente a favor o en contra del tema. Si bien Morena, a través de su dirigente estatal, Martín Chaparro, movilizaron a sus seguidores para votar en contra del proyecto, no se sabe si Loera coincide con esta posición.

Quizá la postura más ecuánime en cuanto a este tema fue la del diputado Omar Bazán, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Bazán se limitó a expresar que no había habido condiciones para desarrollar un plebiscito en forma, acusando vicios de origen del mismo. El tema es que la fuerza del PRI en el Congreso únicamente sirve para fungir como “voto bisagra” en los conflictos que surjan entre PAN y Morena.

Como podrá advertirse, parece ser que el tema del alumbrado público pasó a segundo plano, y que esta jornada fue únicamente un laboratorio de lo que vendrá para 2021. Los mismos actores y actrices estelares de este proceso, serán los que en poco más de un año estén disputando candidaturas.