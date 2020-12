• El plan de ganar-ganar con puchón de Tijuana

• Otro de Comunicación Social con negocio

• Sale mañana la convocatoria del PAN

• Ni sabían del outsourcing dentro del Gobierno

Obviamente el alcalde Armando Cabada no iba pasando por la sede de Morena y se le ocurrió registrarse. No fue casualidad ni ocurrencia. Por supuesto alguien lo invitó para lograr un objetivo, que desde luego debe haber convencido al independiente.

Quien llevó al juarense a Morena podría resultar intrascendente, pero no lo es. Cabada Alvídrez ha tenido una afinidad pública y conocida con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no es descartable que haya sido motivado desde Palacio Nacional para que se apuntara como aspirante por Morena, en lo que fue la verdadera sorpresa de la larga jornada de registros que se vivió en la Ciudad de México el pasado sábado.

Es muy probable que hasta los aspirantes más fuertes de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, Juan Carlos Loera y Rafael Espino, se hayan desconcentrado con la jugada que le dio impulso al juarense.

Nadie la veía venir y a estas alturas estuvo como para hacerle perder el sueño a cualquiera de ellos, aunque es conocida su estrecha relación con Loera. Podría ser el uno-dos por gubernatura-alcadía.

Ahora bien, ni la cercanía con el presidente garantiza, a nadie, la candidatura a gobernador. Más bien el acuerdo de Cabada con quien lo haya llevado al baile de Morena fue para ganar-ganar. Mario Delgado, con sugerencias al oído desde Tijuana, también observó el filón de oro electoral con el juarense.

O sea, el independiente entrega la plaza al partido de izquierda, permitiéndole la operación de la estructura política que ha construido en cuatro años de gestión, tanto en la ciudad como en algunos puntos del estado; con eso y otras alianzas (maestros, expriistas, sectores sociales) Morena se vuelve invencible en Juárez, la ciudad clave en la pelea por la gubernatura.

En esta apuesta el alcalde obtiene, por su parte, el respaldo federal para ir a una encuesta en la que si bien sólo habrá un ganador, los que queden en el camino no serán precisamente perdedores.

A resumidas cuentas la carrera de Cabada no se acaba con la candidatura a gobernador, que con esto tiene más posibilidades de serlo que por la vía independiente; hay muchas posiciones con las que Morena le puede pagar el compromiso que apenas se hizo público, pero con semanas cocinándose.

La sorpresa se habrá de digerir en el transcurso de esta semana, cuando se conozca quiénes de los ocho aspirantes pasan a la encuesta. Lo que sí es que en la capital del país debieron ver muy apetitoso el mercado electoral juarense como para aventarse a alterar la ecuación que ya tenían.

***

La Coordinación de Comunicación Social del Estado, a cargo de Manuel “Igor” del Castillo, ha resultado una muy buena incubadora de negocios y emprendedores, claro que con cargo a las empobrecidas finanzas públicas.

Los empleados estatales ponen de claro ejemplo el caso de Jesús Herrera, fotógrafo de la dependencia. Es protegido de uno de los tantos generales que despachan en las oficinas de Palacio de Gobierno, Javier Arroyo, director de Información, quien la pasa de vacaciones en vacaciones.

El fotógrafo ocupa tiempo y equipo de Comunicación Social para su negocio personal, el armado y venta de arcones navideños que promociona en las redes sociales. La imagen de muestra en nuestra versión digital.

Supuestamente a Herrera ya le llamaron la atención varias veces porque no cumple con el trabajo que le encargan. Le sale más fácil sacar los pantallazos de YouTube que acatar las instrucciones de acudir a los escasos eventos oficiales y ruedas de prensa a las que es comisionado, como si esa labor pudiera someterse a la comodidad del “quédate en casa”.

Para colmo Herrera pidió permiso de varios días con goce de sueldo, porque los arcones no se arman solos. Le dio su anuencia el propio Arroyo, quien también tomó su semana libre, faltaba más, ni que la prioridad fuera el servicio público.

Luego se preguntan por qué no funciona la dependencia que debería cuidar en todo momento la imagen y la percepción que se tiene del aparato estatal.

***

Esta podría ser la semana decisiva para los panistas en la carrera por la candidatura a la gubernatura. Ya está todo listo para que mañana martes se emita la convocatoria correspondiente por parte de la dirigencia estatal que encabeza Rocío Reza.

Aunque los términos finales se sabrán hasta que sea lanzada, parece que los registros habrán de ser entre el 8 y el 18 de diciembre. Habrá margen para negociaciones y acuerdos, que se ven todavía imposibles, pero es casi un hecho que irán a proceso interno la alcaldesa María Eugenia Campos, el senador con licencia Gustavo Madero y el escandaloso exalcalde capitalino Carlos Borruel.

Por la falta de convocatoria y la intención de dejar en orden la administración municipal, Campos Galván no ha decidido presentar su solicitud de licencia. La causa penal que le inició el gobernador Javier Corral no es lo que la mantiene en el cargo, pues igual ella no tiene fuero, así que lo mismo da que sea alcaldesa o se haya retirado provisionalmente.

Sin duda es en la presidenta municipal donde se centran las expectativas, por el acoso constante que ha ordenado el mandatario estatal. La apuesta que vaya a hacer Maru, y que se conocerá en las próximas horas, será en buena medida lo que defina el proceso interno de Acción Nacional.

Incluso el papel de Maru será más importante y determinante que otros factores, como las alianzas o negociaciones entre grupos que puedan darse, para seleccionar las otras candidaturas, a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales.

En el caso de Madero Muñoz se observa una definición de los tiempos muy ordenada, se separó muy a tiempo de su cargo y su aspiración está ligada, pero no de forma determinante, a las acciones estatales contra Campos Galván.

Borruel va a apostarle a la eventualidad de que no sean candidatos Maru ni Madero. Si le pega aunque no gane seguramente podrá aumentarle algunos millones a sus cuentas, como suele pasar con algunas campañas políticas en las que ya tiene experiencia y de las que obtiene sólo eso, dinero, no votos.

***

Al llegar a su fin el período de sesiones del Poder Legislativo, la iniciativa contra el outsourcing, hechura de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, parece que habrá de detenerse hasta febrero o marzo, luego del cabildeo en Palacio Nacional del empresariado de todo el país.

Es un logro del Consejo Coordinador Empresarial nacional, que supo cómo evidenciar la importancia de las figuras de subcontratación en regiones de alta productividad económica. Pero también refleja que el propio Gobierno federal no sabía del impacto del outsourcing en el sector privado, ni en el mismo sector público.

Ya se había dicho, tan sólo a nivel local, que la misma Federación emplea en la entidad a más de cinco mil personas bajo esta modalidad; la iniciativa privada, por su parte, tiene casi 40 mil empleos bajo este régimen, que no puede satanizarse a la ligera. Los números a nivel nacional escalan en la misma proporción.

Total que ni Andrés Manuel López Obrador ni la secretaria Alcalde Luján parecían tener conocimiento del modelo tercerizado de contratación que aplica incluso la administración pública en todos sus niveles; de ahí el freno impuesto a la nueva reforma que lo desaparecería, ahora apunta a que será matizada y corregida como pocas decisiones de la gestión federal actual.