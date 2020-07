El pin parental

Como parte de la conformación permanente de un Estado democrático, es que el debate de ideas y propuestas de mecanismos que concreten estas ideas se actualiza diariamente. Mayor auge caracteriza a aquellas que involucran una afectación en la vida diaria de las personas que radican en un determinado territorio y que se identifican con ciertas características similares, pero también con muchas otras divergentes.

La existencia de esas diferencias es una de las principales razones para la integración de un catálogo de medidas enunciativas y/o prohibitivas que rijan el actuar de esa población. Esto se traduce en leyes de cumplimiento obligatorio para todas aquéllas personas que deciden aceptar el contrato con el Estado a cambio de que este le provea la seguridad del cumplimiento de sus derechos.

Recientemente la propuesta de modificación a la Ley de Educación para abordar un término que ha sido internacionalmente popularizado ha cobrado importante relevancia, específicamente en el Estado de Chihuahua.

Me refiero a la iniciativa titulada “pin parental” que se puede definir como aquella solicitud dirigida a las instituciones educativas para que informen a las madres y padres de familia sobre el contenido del plan educativo en materias como feminismo, identidad de género, perspectiva de género, educación sexual y reproductiva, diversidad sexual, etc.

Hasta este punto, la sugerencia resulta beneficiosa para la comunidad educativa, pues representa el involucramiento de quienes ejercen el cuidado de las niñas, niños y adolescentes que es un objetivo deseado desde antaño por las escuelas.

El debate se apertura cuando a través de esta misma iniciativa, se solicita que una vez presentada la programación relacionada a los temas anteriormente mencionados, las madres y padres de familia sean facultados con la posibilidad de vetarlos.

Inicialmente, esta propuesta atenta contra la obligación que tiene el Estado de, en su carácter de ente rector, proveer de una educación igualitaria a todas y todos sus habitantes. El argumento utilizado se basa en que las y los padres conocen mejor a sus hijxs y que por tanto, conocen también sobre cómo abordar temas que pueden variar respecto a la perspectiva moral y religiosa de cada familia.

En nuestro país el derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido por nuestra Carta Magna que establece que tendrá un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Establece también que “corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.

Nuestra Constitución no establece que dependerá de cada familia lo que se entienda por estos conceptos, por lo que la iniciativa contradice a lo que, de forma muy clara, este instrumento jurídico de observancia nacional y de máximo nivel jerárquico decreta. Desde luego que me refiero a la educación pública. Respecto a la educación privada se podrán observar disposiciones específicas conforme a la creencia de cada familia, religión, comunidad, etc.

Desde otra perspectiva, con una guía hacia la propia materialización y dejando de lado la parte formal de la propuesta, se puede advertir que el resultado podría arrojar graves consecuencias para las niñas, niños y adolescentes.

Una educación sexual y reproductiva universal pone al alcance de todas aquellas personas que la reciben, el conocimiento sobre los límites personales que deben ser respetados y que se transforma en la herramienta básica para prevenir el abuso sexual infantil. Si alguna voz se alzará manifestando que las madres y padres de familia si permitirían este punto, recordemos que es dentro del seno familiar donde, lamentablemente, se producen la mayor cantidad de casos de este delito que tanto perjudica, no solo a las niñas y niños, sino a la sociedad. Aquellos abusadores, ¿permitirían que se les hablará de este tema al niñx abusadx?

Por otro lado, la salud reproductiva es un tema que la gran mayoría de las familias mexicanas consideran difícil abordar, posiblemente por la falta de objetividad respecto al crecimiento de las niñas y niños, o por ser tabúes arraigados por la sociedad.

Si sumamos a estos factores, la invisibilidad de la perspectiva de género, de la identidad de género, las y los niños no heteronormados, entre muchos otros aspectos; la conclusión es que, a pesar de lo bien intencionada de la propuesta, el desenlace de su inconstitucional puesta en práctica representaría un retroceso importante, no sólo en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes que en todo momento deben ser superiores, sino en los logros derecho humanistas que a México y a comunidades tan tradicionales como la del Estado de Chihuahua, les ha costado obtener.