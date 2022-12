El pez muere por el celular

“Es una de las nuevas caras del miedo y zozobra que vivimos por los aparatos que cargamos todo el día con nosotros”

¿Le han llegado mensajes por WhatsApp donde un familiar o amigo le pide que le deposite determinada cantidad por un apuro imprevisto?

Tal vez, recibió una llamada desde un número telefónico que no corresponde a su área y le dicen que tienen a un ser querido en su poder y piden una cantidad a cambio de liberarlo. O un supuesto familiar está atorado en la aduana porque no completa para pagar los impuestos por mercancía que trasladaba. O aún más grave si dicen que tienen a su hija y marca a su teléfono y no le contesta, poniendo de condición que hagan una transferencia a una cuenta bancaria, o depositen en una sucursal a determinada número de cuenta o que en el Oxxo más cercano acuda y deposite a una cuenta que le proporcionan.

Estas acciones y apuros son cotidianos lamentablemente y por general proceden del interior de cárceles donde criminales con gran ingenio y astucia montan escenarios a distancia, situaciones extremas virtuales o viles mentiras para extorsionar.

Es una de las nuevas caras del miedo y zozobra que vivimos por los aparatos que cargamos todo el día con nosotros. Son algunos de los riesgos de portar un dispositivo electrónico y por el cual recibimos cosas buenas y malas.

Asi como una de las fórmulas para no sufrir contrariedades es aquel principio de “ojos que no ven, corazón que no siente”, ahora es algo asi como “oídos que no oyen, corazón que no sufre”.

Esto no pasaba cuando solo existían los teléfonos fijos porque no siempre había personas en la casa. Sin embargo, nuestro aparato que cargamos a todas partes ahora es el vehículo para que nos tengan ubicados, pues nosotros mismos lo permitimos o bajamos la aplicación.

No hay duda de que el pez muere por su propia boca y nosotros morimos por los engaños desde un celular, pero seguimos aferrados sin querer separarnos de ellos ni para ir al baño o para dormir.

Hay un exceso de confianza en las redes y ahí vaciamos nuestros datos personales, damos direcciones, coordenadas de nuestras vidas, gustos personales, viajes, hobbies atrapados en un sueño de vanidad y fama que se nos convierte a veces en pesadillas por los cazadores de víctimas e incautos adictos a las redes.

El mal no descansa, los malos están al acecho. Ahora, les facilitamos todo a través de los teléfonos celulares y las redes sociales y luego nos asustamos con nuestro propio invento.

Ese mundo nuevo de fraudes y extorsiones telefónicas se ha venido a incorporar de manera cotidiana y nosotros, de manera indirecta, lo hemos propiciado al crear una gran ventana con nuestra identidad a corazón abierto con lo que despertamos la codicia de quienes asechan para beneficiarse.

Estamos sometidos a nuevos miedos. Nos suena el teléfono y vemos el código para ver si nos resulta conocida la procedencia para contestar o no. Cuando menos pensamos fuimos víctimas del “hackeo” y toman los números telefónicos de nuestros contactos para pedirles dinero, suplantando nuestra identidad.

Y nuestra realidad se convierte en una pesadilla con la responsabilidad de que nosotros mismos fuimos los causantes.

Hasta hace poco eran motivo de estudio y análisis casos de psicosis colectiva donde los medios de comunicación eran de los principales generadores de esos estados de miedo o histeria masiva. Casos desde 1938 cuando Owen a través de una estación de radio creó una psicosis colectiva en Nueva York cuando leía pasajes de la novela La Guerra de los Mundos y miles de personas pensaban que se trataba de una invasión de marcianos y huyeron despavoridos con las pertenencias que pudieran cargar.

O en 1989 donde en Chihuahua se dio el fenómeno mediático de los llamados “Monitos de Meoqui” donde un grupo de niños afirmaron haber visto pequeños seres extraterrestres que se metían y salían de una cueva en el patio donde jugaban. La realidad se convertía en ficción. Y en ocasiones, la ficción en pesadilla por el miedo colectivo, tan común hoy en día, pero por el terror a ser víctimas de extorsión o fraude telefónico. La diferencia es que somos los promotores de eso.

¿Cuáles son los límites entre la ficción y la realidad? ¿Dónde termina la mentira y empieza la verdad? ¿cuáles son las fronteras de lo virtual y lo real?

Se da la paradoja, que, por un lado, vivimos una crisis de credibilidad y desconfianza, donde todo lo ponemos en tela de duda, todo enjuiciamos, de todos desconfiamos. No creemos ya en las instituciones como los partidos políticos, algunas congregaciones religiosas, de los diputados o senadores, pero, por otro lado, estamos atrapados en una psicosis de ser víctima de engaño o extorsión, porque nosotros mismos proporcionamos información, subimos fotos.

El ambiente de confusión e información sesgada ha detonado un miedo como un virus contagioso.

El caso mencionado, para darnos una idea del impacto de los medios de comunicación en el pasado siglo fue el fenómeno de psicosis colectiva o de pánico o histeria masiva en la radio, en la década de los 30 y 40, que marcó un rumbo

Ese programa radiofónico del 30 de octubre de 1938 por el joven de 23 años Orson Welles desde un estudio de Nueva York en la noche de Halloween, asi empezó:

“Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XX nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a la del hombre, aunque también tan mortales como las nuestras (…) “Inteligencias poderosas, frías, carentes de sentimientos, contemplan con envidia nuestro planeta Tierra, nadie duda de que preparaban un plan contra nosotros”.

Era la narración de la novela La Guerra de los Mundos escrita por George Wells, uno de los padres de la ciencia-ficción, que describe una supuesta invasión de seres extraterrestres, provenientes del planeta Marte.

Y continuaba: “Señoras y señores, esto es lo más terrible que he visto en mi vida” y agrega “algo se arrastra, parece una serpiente grisácea. Y ahora otra más. Y otra más. No. Ahora que lo veo mejor, son tentáculos. Es una criatura gigante, más grande que un oso y de cuerpo brillante”, describía al monstruo, el compañero de elenco de Wells. En el relato se olvidaron de un detalle muy importante, el de recordar que era una ficción. Cuando volvieron a hacerlo, ya era tarde.

Antes de que terminara la emisión radial, llegó la policía a los estudios de la CBS y al día siguiente, los diarios salieron con titulares sobre el caos desatado por Welles. The New York Times publicó: “Audiencia en pánico confunde una ficción sobre la guerra con la realidad”. The Boston Herald: “Una pretendida invasión marciana sumerge al país en el pánico”. The Southbridge News: “Un pánico colectivo se apodera de la ciudad y del país tras una emisión radial sobre La Guerra de los Mundos”

Pero ahora, ya no es la radio, ni la TV o los periódicos, es cierto. Ahora la psicosis colectiva y la angustia se siembra desde un simple teléfono celular.

El engaño, manipulación y la psicosis se monta desde un pequeño aparato, sin necesidad de un estudio equipado y sofisticado, o antenas potentes y repetidoras, con la diferencia que el objetivo está individualizado.

Orson engañó a miles de neoyorquinos haciendo huir de su ciudad por el inminente ataque de marcianos con el apoyo técnico de una estación de radio. El pavor y terror lo reflejaron los periódicos de la época. Orson fue genial al leer párrafos de una novela de ficción, su virtud fue leerlos con realismo impactando de manera monumental a la audiencia.

Sin embargo, a más de 80 años, desde varias cárceles, extorsionadores y delincuentes con gran creatividad y maldad, con un aparato telefónico, hacen creer a las personas de supuestos secuestros, por una deuda de un familiar o cualquier otro invento o ficción.

Son maestros de la farsa telefónica. Logran dar un nombre del supuesto familiar que es la pista original, fingen llantos, gritos desesperados y desgarradores que aniquilan los sentimientos y logran el cometido de depositar lo más rápido posible el dinero para que su “pariente” no siga sufriendo.

Y estas acciones malévolas, prosperan por la dependencia que tenemos de los celulares y saben que a cualquier hora los traemos en uso; a la incertidumbre que vivimos y en especial a la crisis de credibilidad. Por un lado, desconfiamos de todo y de todos, pero caemos cuando malandros nos llaman e inventan una historia como Orson Welles engañó a miles de estadunidenses a través de la radio, nos ponemos a temblar. Ahora, de manera personal y directa nos engañan.

Solo nos quedaría la pregunta lógica: ¿Y los desinhibidores de señal de los celulares en las cárceles que supuestamente funcionan en las cárceles para evitar la comisión de delitos desde el interior?

Eso es una broma de humor negro.

