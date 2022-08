-El pero del drenaje en Cefereso 9

-A PASA se le acaba el entusiasmo

PUBLICIDAD

-“Benjamón” de subida en rabieta

-Sánchez y “El Caballo”, rapidín del 02

Son pocos los conocedores del sistema carcelario que dan un peso por las instalaciones del Cefereso 9. Aunque el edificio es relativamente joven, quedó completamente desmantelado tras ser deshabilitado por la Presidencia de la República. Quienes eran presos ahí fueron llevados a otras cárceles del país a finales del 2020.

El Gobierno del Estado finalmente ha conseguido que la Federación desincorpore de sus bienes ese Cereso y regrese al Gobierno de Chihuahua, constructor original del mismo.

El propósito es disminuir la sobrepoblación de reos que sufren particularmente los Ceresos 1, ubicado en Aquiles Serdán zona conurbada con la ciudad de Chihuahua; y el 3, de Ciudad Juárez.

Ambos penales son considerados, en frase tradicional, un polvorín. Albergan a decenas de individuos considerados por las corporaciones de seguridad estatal y federal como principales generadores de violencia en el estado.

Los analistas que saben del tema y que han observado los restos del edificio, aseguran que solo faltó que robaran, o “sustrajeran” las rejas de las celdas. Se llevaron camastros, colchones, prácticamente todo el cablerío eléctrico, los sistemas de aire y calefacción. Los techos están en situación deplorable.

Por si fuera poco hay otro problema mayor: es una zona a la que faltan drenajes de todo tipo. En algún momento pudo comprobarse que los desechos estuvieron a punto de contaminar mantos freáticos localizados bajo los médanos de Samalayuca, de donde es extraída agua incluso para Ciudad Juárez.

Son esos algunos peros que deberá enfrentar la administración estatal y analizarlos a conciencia antes siquiera de anunciar que esas instalaciones serán convertidas de nuevo en otro Cereso. No vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas.

***

A punto de concluir su enésima ampliación de contrato, a PASA no le resta entusiasmo ni condición física para despedirse con dignidad. Es el prietito en el arroz hallado por la oposición a la Cuarta Transformación fronteriza para intentar amargar el domingo su primer informe al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar.

Seguramente la principal, casi única, empresa colectora de basura en la ciudad, ha concluido que no habrá nuevo contrato y ha bajado la guardia, ha bajado los brazos, de manera poco decorosa y nada agradecida con los juarenses que le han pagado a precio de oro cada gramo de desperdicio trepado a sus camiones.

Los laguneros dueños de la empresa han entrado a una dinámica en la que solo atienden aquellas quejas llegadas al jefe de Servicios Públicos Municipales, al secretario del Ayuntamiento y al presidente municipal. Por esta razón el servicio sigue siendo mínimamente aceptable.

De ahí en fuera PASA solo funciona a empujones mediáticos cuando reduce sus recorridos diarios o semanales o de plano deja la basura por más tiempo en los lugares más apartados de la ciudad. Es evidente que andan jugando con el score.

Meses antes sus directivos al menos tenían la decencia de dar la cara ante los medios informativos y explicar cada situación específica. Daban algunas soluciones ahora ni eso. Alfredo Valenzuela Apodaca, su gerente, la pasa escondido a piedra y lodo.

No es necesario ser brujo o adivino para concluir que no amplían rutas, ni meten más camiones ni cumplen al 100 por ciento con los recorridos porque en metal no les conviene. El último contrato vence el año entrante, por allá para estas fechas.

Cada mes cobran entre 20 y 24 súper millones de pesos. Es lógico que no quieren meterle dinero bueno “al malo” aunque hayan exprimido cada peso del presupuesto público juarense.

Los regidores sobre todo del PAN –y en particular los corralistas Austria Galindo, Amparo Beltrán y Enrique Torres- tienen ese filoncito como su principal arma para el domingo. Hay qué hacerse notar.

***

Va cuesta arriba Benjamín “Benjamón” Carrera, no solo para convencer al Trife de una violación a sus derechos políticos, sino para acreditar ante la Conapred la discriminación de la que se dice objeto.

Podría salirle el chirrión por el palito, cuando detrás de sus recursos caminen los alegatos de la misma Adriana Terrazas, para poner la banderilla, se nos ocurre, en el carácter misógino o un patrón en ejercicio de poder machista y discriminador.

Para el Trife, podría ser suficiente con revisar las facultades de elección de la mesa directiva y el famoso voto ponderado, para confirmar la legalidad de la determinación, al elegirse una morenista para el cargo, tal y como lo privilegia la ley.

Es cierto que no es ella quien el grupo dominante en la fracción parlamentaria quería, pero ese difícilmente será argumento de fondo, toda vez que no hay regla especifica al respecto en la ley orgánica ni en reglamento alguno.

La propuesta de Benjamín fue votada en la Junta de Coordinación Política y no pasó, jamás hubo veto alguno que le impidiera aspirar al cargo, tan lo hizo que dos veces fue propuesto y dos veces fue rechazado.

Ante la Conapred, será igual de complicado tendrá que acreditar de acuerdo a la ley federal para evitar la discriminación alguna distinción, exclusión, restricción o preferencia, por acción u omisión, con intención o sin ella, subjetiva, irracional o desproporcionada, que le haya impedido el ejercicio de un derecho humano.

Con un datito más. En la Conapred no se mueve un dedo sin autorización de Adán Augusto López, porque está sectorizada a la Segob, corcholata opuesta a la que apoyan Benjamín y su padrino Juan Carlos Loera, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

En esa instancia podría ser la misma Adriana quien resulte objeto de discriminación, precisamente porque la estructura de poder de su grupo parlamentario la pretende excluir por no ser del grupo cercano, o por ser mujer.

La tienen difícil el legislador. Mañana estará asumiendo el cargo Adriana, al instalarse la directiva con motivo del segundo año de ejercicio constitucional de la legislatura.

***

Con la libre afiliación sindical de la que gozan los trabajadores, diversas organizaciones gremiales se han dado a la tarea de reclutar a los empleados, principalmente en la industria maquiladora, con el afán de engrosar sus filas y tener un mayor peso.

Estas acciones han puesto en alerta a los directivos de la industria de la exportación, porque temen una escalada en denuncias de supuestas irregularidades en los centros de trabajo, enfocadas en la calidad de los alimentos, así como en el servicio de transporte e incluso en las medidas de higiene que se tienen en las naves industriales.

Los corporativos temen que se presenten actitudes contrarias al espíritu de colaboración entre los trabajadores y las empresas, alentadas por falsas promesas de quienes pretenden convertirse en sus representantes sindicales.

Las organizaciones gremiales pretenden presionar a los patrones e incluso a los mismos trabajadores para que dejen la afiliación actual y se incorporen a sus filas, bajo la promesa de una auténtica defensa de sus derechos laborales.

Estos actos que rayan en el hostigamiento para el trabajador, han provocado que en más de una ocasión, los guardias de los parques industriales retiren a los representantes sindicales, incluso con conatos de riña, que afortunadamente no han pasado a mayores según nos han informado.

***

Luego de más de dos semanas de bajo perfil por respeto a las víctimas y familias del “jueves negro”, los organizadores de la Feria Expo Ganadera Juárez 2022, dieron más de detalles de la fiesta que preparan para los juarenses.

En el argot de los jóvenes se puede decir que no se “fresearon” y prometen entretenimiento de nivel y para todos los gustos y bolsillos, como el caso de Alejandro Fernández cuya venta de boletos ya casi agota la entrada disponible.

Además de los artistas ya anunciados anteriormente, vendrá Maquinaria Norteña, Tropicalísimo Apache, Los Plebes del Rancho, Mi banda el Mexicano, y Cardenales de Nuevo León.

Lo más cercano que tenían los juarenses a un buen ambiente de rodeo, era en los ochentas y noventas el famoso discoteque Bocaccio 2000, ubicado en el Pronaf y pasado a mejor vida.

Pero en la feria ganadera, prometen contar un evento de carácter internacional donde los vaqueros profesionales podrán sumar puntos válidos en las categorías y distintos actos que regularmente ofrecen como espectáculo.

***

Hablan rápido y se van. Esta les aplicó ayer durante la mañana el número dos de Palacio, César Jáuregui Moreno, al dirigente estatal y diputado del Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez; y a su patrón, el exalcalde Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya.

Los dos políticos fueron captados por fuentes de La Columna mientras subían las escaleras y tomaban el pasillo del primer piso hacia las nutridas oficinas del secretario General de Gobierno.

No pasaron ni cinco minutos para cuando los devaluados naranjas salieron de regreso por el mismo caminito. ¿Tema tratado? Solo ellos lo sabrán.