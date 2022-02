El peligro de un pleito

Que el presidente haya decidido que sus enemigos son los periodistas no resolverá sus problemas, sino que los puede empeorar. Pelearse, insultarlos y descalificarlos crea condiciones de alto riesgo para la integridad de los periodistas y, a la vez, lo hace vulnerable. Quizás Andrés Manuel López Obrador no se ha percatado de que el bosque está ardiendo, pero para efectos de argumentación valdría preguntarse, ¿qué sucedería si uno de esos periodistas a los que ataca, y señala como brazo ejecutor de quienes –dice– han oprimido y perjudicado a la gente, fuera asesinado? No sería culpable del crimen, pero sí responsable. El costo político recaería mayoritariamente sobre él y habría inestabilidad por la tensión y la presión, como fue en 1984 por el asesinato de Manuel Buendía.

Anteriormente se ha señalado aquí que la palabra de los poderosos no mata, pero los climas sociopolíticos que construyen, sí. Por la cabeza de López Obrador, queremos pensar, no cruza el deseo de que muera un periodista, pero la forma como se expresa de varios comunicadores e intelectuales, con su creciente sevicia oral, con epítetos y arengas que estimulan el linchamiento digital, equivale a un llamado a la acción. El presidente actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero está equivocado. Las fronteras de respeto y civilidad están rotas y cualquier cosa puede suceder.

La violencia contra periodistas en México muestra los síntomas de una putrefacción sistémica. Apenas el viernes pasado, de la nada, López Obrador embistió a Carmen Aristegui, que cayó de su gracia y se convirtió en una enemiga más tras la publicación de un trabajo colectivo sobre el negocio chocolatero de sus hijos. No toleró que hiciera su trabajo, al que no evaluó en sus méritos, sino que la calificó en el contexto de su maniqueísmo de si no están incondicionalmente con él, son aliados de sus enemigos. La acusó de hipócrita y embustera, porque “engañó durante mucho tiempo”. Aristegui se defendió: “me acusa de cosas absolutamente absurdas y ya que cada quien analice quién engaña a quién, y cada quien que se haga cargo de su biografía. Ya veremos en qué termina esta historia”.

Antes le dedicó varias mañaneras a Carlos Loret, colaborador de Latinus, que junto con Mexicanos Contra la Corrupción difundió una investigación sobre la casa que rentaron su hijo y su nuera a un petrolero cuya empresa recibió contratos de Pemex. López Obrador lo acusó de “corrupto, golpeador, mercenario y sin principios”, y Loret le respondió que “el presidente sólo responde con calumnias, (porque) es lo único que sabe hacer”. Igualmente de la nada, el presidente atacó a Brozo, el payaso inventado por Víctor Trujillo, quien el viernes pasado le respondió de una forma como no se recuerda que le hayan hablado públicamente a un presidente.

La línea de respeto a la investidura presidencial está borrada, pero quien la eliminó fue el propio presidente con sus abusos retóricos contra la prensa y los periodistas.

Puede ser, en lo más rupestre, que quien tenga un diferendo personal con alguien de su galería de tiro en la mañanera pueda llegar a pensar que si actúa y cobra venganza, puede salir impune. Pero puede haber otros, enemigos reales, que podrían considerar que en las condiciones actuales, asesinar a un periodista podría no sólo desestabilizar al presidente por la reacción nacional e internacional que habría, sino quizás darle un buen empujón al despeñadero. El encono, la frustración y la desesperación pueden afectar al presidente cuando medios y periodistas le ponen un espejo para que vea su Gobierno, pero debe predominar su inteligencia, porque si asesinan a uno de nosotros, él y todos perdemos.