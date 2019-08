El Paso: ¿El problema está del otro lado?

Los trágicos acontecimientos ocurridos el 3 de agosto en El Paso seguirán presentes durante largo tiempo en la comunidad fronteriza. El tiroteo realizado en una de las zonas con más afluencia de mexicanos (as) y dirigido particularmente hacia personas de habla hispana ha calado hondo en el corazón de nuestra comunidad. Quienes vivimos en esta zona sabemos que nuestra comunidad no termina con la línea fronteriza; sabemos que nuestras familias y la vida de nuestras ciudades fluye de ida y vuelta, más allá de los muros, de las largas filas y del empeño por hacernos creer, contra la experiencia cotidiana, que somos comunidades diferentes.

En estos tiempos las noticias se conocen en el instante. Quienes nos encontrábamos en Juárez vivimos la situación en carne propia, con gran angustia primero y con un hondo dolor después. Sentimos en el corazón las preguntas de los hijos, seguros de que podía haber sido cualquiera de nosotros, haciendo el recuento de las veces que hemos estado en ese lugar, un sábado como ese, en esas mismas horas. Y sí, sabemos que pudo habernos tocado. De hecho, nos tocó de cerca, por la posibilidad de haber sido nosotros, por la relación de amistad con alguna de las víctimas, por la certeza de que eran hispanos (as), porque en ellos (as), en sus gritos de angustia, en el dolor de sus familias, nos reconocemos todos (as).

Los acontecimientos han sido abordados desde diferentes ópticas. Algunos de los temas más recurrentes, por estar en la médula y en la gestación del tiroteo y de la muerte injusta y absurda de estas 22 personas, son el racismo y la política de armas (o la economía de guerra) de los Estados Unidos. Durante los últimos años, la situación de violencia que vive México ha sido señalada por los Estados Unidos como una situación de riesgo para sus ciudadanos. De hecho, en diversos momentos han publicado alertas que solicitan a los norteamericanos no visitar nuestro país.

Hacia el interior, los discursos que han atizado el odio, encabezados por Trump, se han empeñado en colocar el problema en “los otros”, hispanos, mexicanos, delincuentes, peligro, amenaza… Según diversos estudios académicos, los ataques masivos con armas de alto poder perpetrados por ciudadanos estadounidenses en contra de personas hispanas o por cuestiones raciales, se acerca a 300, lo que significa un número de homicidios por racismo (lo que se ha llamado terrorismo racial) superior a las muertes por las agresiones yihadistas del Estado Islámico.

Según un artículo de Carlos Barragán publicado en El Confidencial (4/8/2019), durante 2019 se han registrado en Estados Unidos 251 ataques a la población civil. Además, casi 400 niños menores de 11 años se han visto afectados en incidentes con arma de fuego y más de 8 mil 700 personas han fallecido por armas de fuego en lo que va del año. En otras ocasiones hemos presentado datos sobre la realidad de México y, de manera particular, de Juárez. La realidad es clara y en ambos países hay un problema serio de violencia e inseguridad, que se vincula con el racismo y la discriminación.

Situar el problema de un lado de la frontera sería un error, máxime en una frontera como la nuestra, nuestras historias son comunes, nuestras familias viven en ambos lados y una parte de nuestras actividades son transfronterizas. Hechos como los ocurridos en El Paso nos sacuden y tendrían que llevarnos –en ambos lados de la frontera]–- a reflexionar qué es lo que tenemos que hacer diferente, a pensar qué políticas tendrían que impulsarse para cambiar la cultura de la violencia y avanzar en construir una cultura de paz, donde la vida y los derechos de las personas pasen a ser el interés prioritario de nuestra sociedad y del Estado.

La comunidad de Juárez y El Paso ha dado muestra de su sensibilidad, de la solidaridad que sigue viva entre sus integrantes y trasciende fronteras. Si existe alguna posibilidad de que las muertes injustas tengan algún sentido es la de convertir el dolor y la indignación en acción; en una acción decidida por construir comunidades de paz, capaces de reconocer y respetar la diversidad, con capacidades para sanar los efectos de la violencia y desarrollar habilidades para resolver los conflictos de manera pacífica. Que el dolor y la indignación nos impulsen a ponernos en acción, a trabajar por una sociedad donde todas las personas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente y ver cumplidos sus derechos.