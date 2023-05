El panorama de nuestra ciudad ante las emergencias

El pasado sábado 27 me encontraba visitando a unos familiares, nos encontrábamos en la sobremesa platicando, cuando de repente un fuerte ruido acompañado de una vibración en el suelo nos hizo levantarnos de la mesa; mientras nos dirigíamos a la puerta para saber qué sucedía uno de los presentes dijo “ya chocaron otra vez”.

Y efectivamente, debajo de uno de los tantos puentes que cruzan el Viaducto Díaz Ordaz, al norponiente de la ciudad, se encontraba una pick-up color roja, la cual había pegado de lleno contra el muro que sirve de soporte para el puente.

Desde nuestra ubicación no teníamos la oportunidad de acudir rápidamente al accidente y verificar si la persona estaba bien, pero lo que sí pudimos hacer de prisa fue llamar al 911 para informar del accidente. Aquí es donde las cosas comenzaron a complicarse, tuvimos que marcar tres veces, ya que en las primeras dos llamadas no hubo respuesta. Cuando por fin nos contestó la operadora, se demoró mucho solicitando datos. Haciendo el cálculo puedo mencionar que desde el intento de la primera llamada hasta que la operadora dijo “una unidad de Rescate va en camino” pasaron aproximadamente siete minutos, tiempo que considero es vital en accidentes como este.

En un abrir y cerrar de ojos el lugar se vio rodeado de gente, entre los que se bajaron de sus autos y los que vivían alrededor, puedo decir que eran como unas 15 personas, de las cuales solo cuatro estuvieron ayudando, los demás, no tardaron en sacar sus celulares para tomar fotografías y video con la finalidad de alimentar su morbo.

A los pocos minutos llegó un agente de seguridad municipal, quien se acercó al lugar del accidente para verificar como estaba la situación. A través de su teléfono celular pidió apoyo. Los vecinos del lugar hicieron la observación al policía de que “en ese lugar siempre pasan accidentes porque no hay alumbrado público y la pintura del muro no se ve de noche”; a lo que el policía se limitó a decir “es culpa de la gente por manejar recio y borracha, yo ya salí de mi turno de trabajo y miren, aquí estoy, en algo que no es mi culpa”.

Como a los tres minutos llegaron unidades de Seguridad Municipal, es importante hacer la observación que las unidades de Seguridad Vial nunca se pararon en el lugar, y todo el trabajo lo realizó la policía preventiva. Uno de mis familiares preguntó que dónde estaban los “tránsitos” y la ambulancia, uno de los policías, sin voltear la mirada, solo respondió de forma inexpresiva “todos andan cubriendo en La Feria”.

Tuvieron que pasar más de 45 minutos para que elementos de Rescate y Cruz Roja aparecieran en la escena, sin embargo, y por más insólito que parezca no venían en ambulancia, sino en camionetas donde era evidente no se podía trasladar a una persona. Afortunadamente, la persona seguía con vida, pero en un evidente estado grave. Mientras tanto, los autos en el lugar se comenzaron a acumular y entre rayadas de madre y sonadas de claxon mostraban su enojo por el tráfico detenido y las desviaciones. La ambulancia llegó después de una hora.

Este evento tuvo de todo, la ineficiencia de respuesta en el 911, gente de buen corazón que ayuda sin compromiso, los inútiles chismosos que de forma morbosa tratan de obtener una imagen o video para compartirlo con sus amistades, la ausencia de Seguridad Vial para atender el caso, cuerpos de Rescate y Cruz Roja que no contaban con todo lo necesario para atender el accidente, policías que, por su día a día han comenzado a perder la sensibilidad ante las situaciones ocurridas y guiadores frustrados y enojados ante dicha situación. Sin duda alguna, este incidente captura de manera real el panorama de nuestra ciudad ante situaciones de emergencia.