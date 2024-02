El país en donde no se puede hacer política (I)

La política es la actividad que nos atañe a todos. Es una prerrogativa ciudadana el poder participar desde distintas áreas en el quehacer público. La política se hace desde el gobierno, los partidos, la academia, los medios de comunicación, e incluso desde la empresa o las personas morales de derecho social (sindicatos, ejidos, etc.).

En pocas palabras, en una democracia, la política se hace todos los días por parte de todos los actores. Esto implica poder opinar, participar, expresarse, e incluso votar y ser votado. Sin embargo, en México hay distintos poderes (constituidos y fácticos) que limitan justamente la posibilidad de que los mexicanos participen en el debate público y la toma de decisiones.

Primeramente, encontramos un marco normativo que regula hasta los detalles más nimios en la participación política. Un ejemplo de ello es la regulación jurídica-electoral. En México las campañas presidenciales duran noventa días. Es durante este tiempo que los candidatos y los partidos políticos pueden pedir el voto a los ciudadanos. Curiosamente, fuera de este término tienen una limitación, y no deben llamar al voto porque pueden ser sancionados e incluso, se les puede negar el registro para participar en una contienda. Un ejemplo absurdo de forma sobre fondo. El órgano electoral se constituye en el censor de quiénes pueden participar y quienes no pueden hacerlo. Una potestad poco democrática.

En este proceso electoral las campañas políticas inician el 1 de marzo de 2024 y concluyen el 29 de mayo de 2024. Si antes de esa fecha algún candidato invita a votar, puede ser sancionado. Lo irónico es que existe un periodo de precampañas contemplado en la ley que dura sesenta días. Durante ese periodo, los partidos políticos han optado por elegir candidatos únicos y aprovechar ese periodo para invitar al voto de forma indirecta. Este periodo inició la tercera semana de noviembre y concluyó en la tercera semana de enero.

Resulta un tanto ilógico que en el periodo “intercampañas” (ese que va desde la tercera semana de enero hasta el 1 de marzo) nadie pueda pedir el voto. O sea, se pide en la precampaña y luego en la campaña, pero jamás en el periodo intercampañas.

Luego, viene un periodo de “reflexión” del votante. Después de atestiguar la guerra de lodo en que se convierte cada campaña política, el elector, una vez que ha recogido todas las propuestas de los candidatos, debe permanecer aislado de los spots y comerciales políticos durante tres días (30 y 31 de mayo y 1 de junio) para que pueda tomar la mejor decisión para el destino de México. Entonces ya el 2 de junio de 2024 irá a votar.

Ahora bien, durante el proceso electoral (incluso antes e incluso después) la legislación electoral sanciona una serie de expresiones que pudieran ‘afectar’ ante los ojos de la autoridad la contienda. Se ha establecido un mecanismo que es noble en su origen, pero que se ha pervertido en su uso y que se ha convertido en una mordaza para el libre debate de ideas. Esto es lo que se considera “violencia política de género”.

La violencia política en razón de género se ha establecido en diversos ordenamientos. Tiene por objeto eliminar las expresiones que pudieran tener por objeto menoscabar, limitar o excluir la participación de la mujer en política. El problema es que se ha convertido en el arma favorita de muchos partidos políticos para callar a sus opositores.

En varias ocasiones he tocado ese tema en este mismo espacio. Estoy de acuerdo en que se debe erradicar la violencia en contra de la mujer. Sin embargo, el problema inicia cuando se tiene que definir qué se entiende por violencia política de género. Esta semana vimos un debate organizado por Azucena Uresti entre el Diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), la Senadora Kenia López Rabadán (PAN) y la Senadora Laura Ballesteros (MC). Fernández Noroña es interrumpido por la Senadora Ballesteros quien les dice “muchachos”, y se refiere a Fernández Noroña como “Gerardo”. Cuando Fernández Noroña le dice que no le llame muchacho, porque no es joven, señala que Laura Ballesteros es la suplente de Xóchitl Gálvez en el Senado, situación que es un hecho. Ballesteros revira que eso es violencia política de género, porque la minimiza. Que a ella le deben hablar de usted y llamarle “Senadora”, a pesar de que Ballesteros llamó a Fernández Noroña como “Gerardo” y como “muchacho”.

Es evidente que no existe violencia política de género en perjuicio de Ballesteros. Nadie trató de mermar su actuación política ni mucho menos. Simplemente, se señaló una situación de hecho, y esto es que Ballesteros es la suplente de Xóchitl Gálvez en el Senado. Es decir, hablar con la verdad entonces se considera violencia política de género. Ballesteros incluso presentó una denuncia ante la autoridad electoral porque le dijeron suplente, cuando en los hechos lo es.

Ha llegado a tal absurdo el ordenamiento jurídico en México que impide en su caso señalar situaciones evidentes. Existe para los diputados la potestad de poder decir lo que quieran sin ser reconvenidos por ello. Es una garantía constitucional que trata de proteger la libertad de deliberar y opinar sobre cualquier tema. Sin embargo, a pesar de ello, parecería que una legislación aprobada para cumplir con caprichos de moda está encima de la Constitución. Los legisladores hoy no son libres de debatir con sus pares legisladoras, porque pueden ser señalados por violencia política de género.

Ya en varias ocasiones he narrado aquí el caso de la senadora Bertha Caraveo y el diputado Mario Mata. Bertha Caraveo llamó corrupto a Mario Mata y Mario Mata respondió que la senadora no tenía capacidad. Sancionaron al diputado Mata, a pesar de las injurias proferidas por la senadora Caraveo.

Es decir, en este caso, la cancha del debate no es pareja. Esto implica que los hombres estarían evitando debatir con mujeres justamente para no ser señalados como violentadores de género. ¿Esa es la democracia a la que aspiramos?

Hay incluso algo más grave, un enorme vicio corruptor que existe en nuestro sistema. El nepotismo, amiguismo, compadrazgo son hechos de corrupción con la cual se favorece a determinadas personas sin tomar en cuenta su capacidad, sino diversas situaciones que le favorecen para acceder a algún cargo público. Igualmente, existe una práctica condenable que consiste en pedir favores carnales a cambio de un cargo. Es un hecho que esta situación existe.

Como todo hecho de corrupción, debe ser ventilado y denunciado. Sin embargo, si usted en México señala que alguien accedió a un cargo por el hecho de ser esposa, hija o familiar de alguien, entonces está cometiendo violencia política de género. Por más genuino que sea denunciar ese acto de corrupción, el sistema castiga al denunciante. En este sentido, si alguien señala que un cargo se obtuvo otorgando favores carnales para ello, igualmente será sancionado. Como en los tiempos de la Inquisición, hay realidades que no se discuten en la actualidad en nuestro entorno político. Es una postura hipócrita la que nuestro sistema jurídico adopta.

En pocas palabras, existe un enorme cerco limitativo para desarrollar libremente campañas políticas, y hablar de lo que se tenga que hablar, incluidos actos de corrupción como los antes señalados. El marco legal electoral en México está plagado de mojigaterías.

En el sentido anterior, el marco normativo cada vez está más restringido de acuerdo a la adopción de acciones afirmativas y cuotas de género. Durante años hubo mujeres que accedieron al poder en igualdad de circunstancias que los hombres. Beatriz Paredes, Rosario Robles, Amalia García, Dulce María Sauri, e incluso Griselda Álvarez.

Sin embargo, un feminismo recalcitrante se ha venido a apoderar de la agenda pública. Los partidos políticos no tienen la valentía de hablar con la verdad. Ahora, los distritos o lugares más competitivos deben ser entregados a mujeres en una especie de mea culpa histórica. Si bien estoy en absoluto desacuerdo (porque eso no es equidad, ni igualdad, sino otorgar ventajas competitivas en perjuicio del otro género) está contenida en la Constitución y debe acatarse.

Lo malo empieza cuando las autoridades electorales obligan a los partidos políticos a postular acciones afirmativas para que ciertos sectores lleguen a los puestos de elección popular. Entonces no llegan los más capaces, sino aquellos que cumplen con un cupo aritmético para poder simular que efectivamente se está haciendo algo por los sectores más vulnerables.