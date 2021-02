El olor de junio

Estamos a nada, cosa de poco más de tres meses para acudir a las urnas y emitir el voto, esa vianda política tan apetitosa como correteada; pronto comenzaremos a ver el desfile de candidatos presentando una propuesta en el mejor de los casos, en otros simplemente harán como que compiten pero se quedarán como comparsas del proceso y amparados por los recursos que les caerán para sus campañas.

Vale la pena recordar el contexto de la última elección, aquel 2018 en el cual la duda no era si ganaría AMLO, la cuestión era por cuánto ganaría y todos fuimos testigos de cómo Morena cobijo a todos sus candidatos lanzándolos al estrellato, incluso varios de ellos auténticos desconocidos que no tenían fuerza ni presencia para ganar por si solos. Y en nuestro estado y la ciudad no fue la excepción, el partido que tenía escasos cinco años de fundación, había logrado lo que a otros le había llevado décadas de lograr, tener carro completo a excepción de las presidencias municipales de ciudades como Chihuahua y Ciudad Juárez.

Ya a estas alturas tenemos tres opciones plenamente identificadas, pero falta la de Morena. El día que salga esa designación estaremos en posibilidad de medir de qué tamaño será la batalla por la Presidencia Municipal.

El camino a junio está muy cercano a ser mostrado a nuestra sociedad, ¿seguirán los partidos siendo la referencia para los votantes? ¿Serán los ciudadanos que encabecen las postulaciones los referentes para la decisión del electorado? Y más allá de esto, ¿AMLO repetirá el efecto aplanadora que le dé cobijo a todos los candidatos de Morena? Si esto sucede será tan inexplicable como lo es el porcentaje de aprobación que aún sostiene el presidente a pesar de toda la verborrea que exhibe diariamente en la “mañanera”. Esta elección para Juárez tiene tintes realmente interesantes, un priista de cepa abanderando el PAN, un independiente que se convirtió al partidismo, una fuerte apuesta tricolor y aún no sabemos si un expanista o expriista abandere la causa morenista, de que hay una transformación ¡la hay y es tangible!

Será interesante ver qué perfil de programas presentan cada propuesta, hay tantos segmentos de votantes que para entender al electorado habrá que echar mano de diversidad de ciencias porque la elección se convierte en una ecuación multifactorial.

En algún momento habrá que hacer debates, encuestas, entrevistas. Ojalá que realmente sean herramientas para dar a conocer las propuestas y los perfiles personales. Necesitamos información relevante para tomar mejores decisiones sobre quién ejercerá el liderazgo de la ciudad para los siguientes tres años y quizá hasta seis; los candidatos basados en encanto personal cada vez están más en peligro de extinción. Además, la sociedad debe también asumir un rol de estar al pendiente de quién estará en la silla; el elegir a alguien a la ligera nos puede salir muy caro.

Habrá que ver su perfil detenidamente, de darse las cosas hay muchas probabilidades de que una mujer sea quien asuma el liderazgo en el estado y que en la frontera pueda estar al frente una mujer, un hito sin precedentes en la historia de la política chihuahuense; como siempre la sociedad de Chihuahua dando un paso al frente, adelantándose a los tiempos.

No se ve un claro favorito en estos momentos y no se puede descartar o desestimar a cualquier candidato, está tan polarizado el panorama que se vislumbra, porque aparenta ser una contienda cerrada, una contienda de nombres más que de ideologías; habrá que ver de qué manera se involucra a las redes sociales como parte del “arsenal” de herramientas para favorecer la comunicación a los distintos mercados de votantes.

Los tiempos se ven francamente retadores, la pandemia, la situación económica de la región, la violencia y por si fuera poco, hasta las fallas en el suministro de energías pone de cabeza a la región, el costo de no tener gas o electricidad puso en relieve perdidas millonarias para el sector maquilador.

Junio está a la vuelta de la esquina, vienen los tiempos de la comunicación en las propuestas políticas. Poco a poco iremos analizando las diferentes propuestas, nuestra ciudad necesita de programas de acción contundentes, pero sobre todo un liderazgo conciliador y visionario que nos permita construir a profundidad las bases para ser una región competitiva en los años que están por venir.