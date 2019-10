El objetor de conciencia

La objeción de conciencia tiene orígenes antiquísimos. Algunos autores fijan sus albores en la fundación del cristianismo. Otros han encontrado algunos de sus vestigios en el pensamiento clásico. La obra de "Antígona" o "la Apología de Sócrates", por ejemplo, podrían tener importantes matices que evocan algunos elementos típicos de la figura. El hecho pareciera evidente. Ahí donde hay un ordenamiento calificado como jurídico, existirá siempre la posibilidad de contrastar nuestros imperativos morales con las prescripciones de la juridicidad. En ese sentido, la objeción de conciencia irrumpe como la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un “dictamen de conciencia” que impide al agente sujetarse al comportamiento prescrito.

Anclado en el ambiguo cimiento de la autonomía moral, el tema de la objeción de conciencia regresó al terreno de la noticia nacional al darse a conocer que recientemente la Legislatura del estado de Nuevo León aprobó la modificación a su Ley Estatal de Salud incorporándola mediante una adición al artículo 48 de la citada ley en su fracción IV, que ahora señala: “El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional”.

En poco tiempo la reacción no se hizo esperar, los medios de comunicación empezaron a cabecear que una reforma legislativa en Nuevo León permitirá a los médicos no atender a personas de la comunidad LGBT; la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) enfatizó que la objeción de conciencia no debe conducir, de ninguna manera, a que el estado de Nuevo León deje de prestar servicios médicos a la ciudadanía, sobre todo si dicha objeción, a su vez, pudiera estar motivada por algunos de los supuestos que señala la ley como discriminatorios; el Ejecutivo, en voz del secretario de Gobierno, dijo que la reforma será vetada por el gobernador “debido a que no puede ser usada por actos discriminatorios”.

Lo cierto es que lo acontecido en el estado de Nuevo León confirma el retroceso brutal que se vive en las sedes estatales o locales de los procesos de creación de normas. A este estado de cosas se le podría denominar de múltiples formas, pero evidencia una rampante vuelta a la Edad Media. Ahora es Nuevo León, pero ayer lo fueron Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Puebla, etc. Cuando las entidades federativas deberían estar siendo observadas como la punta de lanza de escenarios de activismo legislativo de alto nivel, por el contrario, son ellas mismas las que se encargan de reivindicar, en su sentido más peyorativo, el provincianismo o el parroquialismo legislativo más rupestre.

No es la introducción de la objeción de conciencia en sí misma la que se objeta, sino la manera tan frívola y poco cuidada de su inmersión. Es un tema que ha ocupado a las mejores mentes de la discusión filosófica contemporánea. Los tribunales constitucionales del mundo la suelen tratar con pinzas y con evidente razón: se trata de una figura límite, en la que la libertad y la autonomía moral de los sujetos se replantean en cada caso concreto en que la objeción de conciencia llega a ejercitarse. Tratarla como si fuera un nuevo impuesto o contribución que debe incorporarse al sistema jurídico es risible. Deslizarla en una adición normativa plagada de suma vaguedad es francamente temerario. Conduce, como ya sucedió, a que la prensa y la ciudadanía le adscriban significados y alcances que la objeción de conciencia solo en un mundo al revés alcanzaría.

La objeción de conciencia y su portador tienen el peso de una carga argumentativa enorme. Modestamente, el objetor de conciencia de hoy tiene que tener presente que su posición ya no es dable ubicarla en la trama de un absolutismo moral, sino en una temática de progresividad de derechos y respeto a la dignidad humana.