El no lugar, la no ciudad

Esta es una historia que puedo contar de primera mano y ha transcurrido durante los últimos veinte años. Para quienes gustamos por observar las cuestiones que surgen en la ciudad los hallazgos que logramos entrever siempre se convierten en el eslabón que nos conducirá a nuevos escenarios, a nuevas perspectivas por dilucidar. Es un paso que conduce a otro en una secuencia inacabable porque así es la ciudad, continuamente distinta porque es eternamente viva.

Sobre este escenario que la ciudad dispone frente a nosotros hemos sido partícipes de caprichosos vaivenes que permiten observar, como si estuviéramos detrás de visillo, la transformación la ciudad. Quizá con el día a día no nos demos cuenta de ello, sin embargo, cuando hacemos cortes en el tiempo nos damos cuenta de que la fotografía hoy es muy distinta a la de hace diez, o veinte años, como a menudo nos pasa cuando nos observamos a nosotros mismos: los cambios son evidentes, pero también hay rasgos que permanecen.

En el año 2000 Ciudad Juárez era ciudad era boyante con una tasa de desempleo prácticamente cero: aquí solo no trabajaba el que no quería. Para bien o para mal, recibía población a caudales lo cual en su momento podría haber sido aprovechado para crecer en equilibrio, o para desbordar la capacidad para absorberla. Desde mi punto de vista, las evidencias hablan de lo segundo. La fotografía del 2005 ya mostraba ciertos de ese desajuste: la crisis económica que se vivió en el 2004 casi no es recordada por muchos, sin embargo tuvo tal magnitud que si hasta entonces los indicadores que aportábamos impulsaban hacia arriba a los nacionales, en ese año nos “borraron del mapa” porque ahora los jalábamos, pero hacia abajo. La mezcla de la crisis económica con la social empezó a hacer estragos, y todavía no venía lo peor.

Por eso la fotografía del 2010 a nadie nos gusta: llegó el 2008 con otra y más cruda crisis económica que se recrudeció por la inseguridad que ya venía en ciernes y explotó en ese mismo año. Sobrepasar mil asesinatos en un año nos colocó en la mira del mundo y no por razones de las que pudiéramos estar orgullosos. Territorialmente la ciudad se desmembró, tanto así que si creciéramos al mismo ritmo tenemos suelo para hacerlo hacia el interior sin necesidad de aumentar ni un solo metro cuadrado en los siguientes treinta años. Por la razón que mejor nos parezca, una de cada cuatro viviendas estaba desocupadas: la cuarta parte del suelo habitacional se convirtió en una suerte de ruinas a imagen de los sueños que junto con ellas se venían abajo. El 2015 solo mostró el devenir de una ciudad que no pudo desligarse de su inercia para llegar a un 2020, resignada, con las huellas de un poniente al que en algún tiempo se le quiso mejorar con solo pintarlo de blanco para que no se viera feo desde el otro borde del río, un sur poniente al que llevan almas que nunca han visto saciada su sed, y un suroriente secuestrado por el olvido.

Más como dijimos antes en toda fotografía se advierten también los rasgos -y cicatrices- que permanecen. A lo largo de estas dos décadas hemos preguntado una y otra vez: ¿Qué es lo que les gustaría que tuviera nuestra ciudad? Y las respuestas: lugares para llevar a nuestros niños a jugar; seguridad; banquetas y parques limpios; espacios para tener contacto con la naturaleza; espacios de esparcimiento que no sean bares o antros; calles pavimentadas; alumbrado, camellones con árboles; cuidar de los adultos mayores; diversas fuentes de empleo; fomento a la cultura, poder disfrutar de las calles sin miedo; buen servicio de transporte público... son las mismas de siempre, aunque ahora también se clama por carriles bien delimitados. In embargo, algunos van más allá: nos faltan buenos ciudadanos y buenos gobernantes, y también tener identidad.

Tras el recuento de los años pareciera que hemos transitado hacia una ciudad anónima, vacía; de sitios demolidos que borran y faltan el respeto a la historia. Como alguien que busca respuestas, no sé si al estar en la encrucijada entre alegrarse por las explicaciones encontradas y la sombra de ver que lo turbio persiste, pese más darse cuenta de que la balanza no siempre busca el contrapeso y que la justicia ha tardado mucho en quitarse la venda.