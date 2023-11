-‘El Nini’ y el juego electoral del Cártel de Sinaloa -Afanada la Muni por la recertificación -Los malos exámenes para el Ichitaip -Castigan aseguradoras a chuecos nacionalizados

Claro que puede ser mera casualidad, (o no?) pero esta semana fue detenido en Culiacán otro brazo operativo vital del Cártel de Sinaloa, “El Nini”, Nestor Isidro Pérez Salas, y esta misma semana, el jueves, hubo fanfarrias en Culiacán de los dirigentes nacionales del PRD, PRI y PAN que se apersonaron allá para hacer pública la adhesión a su causa del Partido Sinaloense, que en el 2021 ayudó a Morena a arrasar en esa entidad.

Ayer, el Secretario de la Defensa Nacional, (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, dijo en la mañanera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que “El Nini”, específicamente jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue responsable de dirigir “El Culiacanazo”, en 2019, y de ordenar ataques a civiles y a una unidad familiar habitada por familiares.

Aunque aseguró el jefe de Sedena que a principios de año fallaron tres operativos para capturar a “El Nini”, casualmente, solo por mera casualidad, quedó formalmente rota la productiva alianza que trabaron durante buen tiempo Morena-Cuarta Transformación-Partido Sinaloense.

Fue tan relevante ese cambio de bando del partido local que el jueves presidieron la ceremonia correspondiente los líderes del PRI en el país, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés; y Jesús Zambrano. También estuvieron los líderes de sus bancadas en las dos cámaras del Congreso de la Unión.

Hace tiempo advertimos en este espacio que nuevos aires políticos soplarían no solo en Sinaloa, sino también en Sonora, Durango y en Chihuahua (literalmente toda la sierra y algunas ciudades medias), donde el Cártel del estado vecino ha permeado por completo las estructuras territoriales electorales, en lo que se ha dado en llamar narcopolítica.

Aquel análisis fue presentado en la víspera de la extradición a los Estados Unidos otra pieza fundamental, incluso uno de los personajes más unificadores entre las distintas facciones del Cártel, Ovidio Guzmán.

La extradición sería, y lo fue, motivo de enojo contra la 4T, que desde el 2018 recibió de los “Sinaloas” todo el “apoyo electoral” tanto en las entidades mencionadas como en sus vastos controles en otras partes del país.

La misma suerte correrá “El Nini” cantada desde ya por el gobierno de los Estados Unidos. No solo ha sido culpado por ordenar a su ejército de sicarios jalar los gatillos e incendiar Culiacán sino de organizar las cargas de cristal y el mortal fentanilo que por toneladas han sido distribuidas en territorio norteamericano. Sin duda pronto lo tendrán allá.

Esas decisiones “en bien de la seguridad del país”, y de los Estados Unidos, tendrán sus consecuencias en el ámbito político-electoral de México, una de ellas podría ser, solo posiblemente, la reconfiguración partidaria en Sinaloa.

***

La policía municipal de esta frontera fue la primera en recibir la certificación a nivel nacional en el 2016 por Certipol, -por medio de Insyde y Ficosec-, cuando entonces estaba también a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, el actual jefe, César Omar Muñoz Morales.

Ese trámite no pudo ser conseguido del 2018 en adelante, pero desde que inició la actual administración, uno de sus intereses fue lograr de nueva cuenta la certificación de la policía municipal. Así fueron las órdenes de los jefes a sus mandos en la infantería.

Nos enteramos que apenas esta semana hubo tercer recorrido de simulacro antes de la revisión final. Estuvo Muñoz Morales encabezando los trabajos con su staff para detectar y corregir los últimos detalles y aprobar la certificación.

Se espera un grupo de unos siete ciudadanos seleccionados por un órgano colegiado del Insyde, el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C quienes habrán de revisar minuciosamente los procesos; las instalaciones, el equipamiento y la capacitación de los agentes para evaluar si se logra o no la certificación policial.

Muñoz, en compañía del comité encargado de darle seguimiento al proceso de certificación ciudadana para la Policía Municipal andan muy activos y ocupados en los procesos en cada una de las áreas que entran a revisión.

Entre esas área se encuentran el Cerecito, la Coordinación de Seguridad Vial y los diferentes distritos policiales, en donde han estado trabajando en importantes temas que van desde señalética, el servicio al público, procesos, el equipo y hasta las condiciones de las unidades policiales entre otras más.

Insyde lanzó una convocatoria pública en octubre pasado, por medio de sus redes sociales a las y los ciudadanos de Juárez para postularse a conformar el Comité Ciudadano de Evaluación que estarán participando como auditores.

Entre las policías certificadas entre este año y el pasado, están la de Hermosillo, Sonora; San Pedro Garza García, Monterrey y Puebla.

Esperemos que para diciembre la policía de Ciudad Juárez pueda ser certificada de nueva cuenta, tras unos cuantos años sin que se atendiera esa necesidad.

***

El miércoles presentaron examen quienes aspiran a ocupar un espacio en el Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), integrado por tres comisionad(as).

Hemos sabido que algunos de los candidatos estaban asustados, ni se diga los que se sienten con el espacio en la bolsa, pues al dar inicio al examen se percataron que las opciones de respuestas en algunas preguntas estaban mal redactadas, confusas, incompletas o con faltas de ortografía.

Baste señalar un ejemplo: la respuesta que correspondía a la pregunta: qué áreas del Ichitaip forman parte del Comité de Criterios. Resultó que una estaba mal redactada, y que la posible respuesta le faltó citar a la Dirección de Acceso como parte del comité.

En vista de los múltiples errores contenidos en el examen, al Secretario de Asuntos Legislativos del Congreso no le quedó otra más que salir a dar la cara y decir que el examen lo habían hecho instituciones educativas, y que no podían modificar el contenido del mismo, que si gustaban respondieran así las preguntas o las dejaran sin contestar.

Nomás así. ¿Qué tal con los examinadores “expertos” en transparencia, acceso a la información y protección de datos?

***

Están viviendo un calvario quienes decidieron nacionalizar los vehículos chocolates mediante el procedimiento ofrecido por el gobierno federal, porque las aseguradoras –parece que no hay excepción alguna- están castigando el precio de avalúo.

Nos dicen de muy buena fuente que hasta en un 70 por ciento reducen el valor comercial de la unidad, solo para efectos de siniestro, no al momento de cotizar la prima, porque ahí si utilizan otro rasero.

Un lector de La Columna que se dedica a traer vehículos y venderlos ya nacionalizados, nos dice que esta semana precisamente le tocó esta situación con dos vehículos, un sedán y una pickup, donde el castigo fue mayúsculo.

Debido a lo anterior, optó por asegurar solo contra terceros, en espera de vender los vehículos y no arriesgarse al menos, pero no aseguró con cobertura amplia, ya que no conviene, porque si adquirió un vehículo en noventa o cien mil del otro lado, aquí la aseguradora solo le ofrece por siniestro 30 a lo mucho, pues no es negocio.

Lo raro es que pareciera castigo para quienes decidieron regularizar mediante el decreto de AMLO, como que es algo dirigido, por lo cual llaman la atención de las autoridades, toda vez que es el patrimonio de los juarenses y de todos los chihuahuenses que participaron en dicha oportunidad de regularización de vehículos, que no son unos cuantos, sino decenas de miles.

***

El que de plano va por todo y con todo es el hoy ex delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera.

Observa el ahora exfuncionario federal como primera posibilidad la candidatura al Senado.

Si bien la mayoría de las encuestas lo posicionan como el primer lugar, no pasa desapercibido que no es el único con posibilidades. Le hace mucha sombra el ya senador Rafael Espino, quien lleva meses gestionando su reelección en las cúpulas de la Ciudad de México.

No tiene tampoco malas cuentas Armando Cabada; al contrario, el viento sopla a su favor por muchas razones, principalmente su manejo mediático y sus nuevas relaciones con la 4T en la Ciudad de México. Se ha convertido en pieza de la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

La segunda posibilidad para Loera es, por supuesto, la alcaldía; una misión que se antoja imposible, pues el actual presidente municipal tiene todos los dados a su favor.

Viendo los números de Morena, Cruz Pérez Cuéllar tiene prácticamente la reelección ganada, si consideramos que la oposición carece de carta fuerte como candidato o candidata a ese cargo. Es la ciudad el principal bastión morenista en el estado.

Juan Carlos prometió hace meses que si renunciaba a la delegación no volverá jamás. ¿Qué va a pasar si no obtiene ninguna de esas dos nominaciones? No sólo la pregunta está en el aire, su carrera política también.