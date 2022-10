El narcotráfico y el espíritu cainita (III)

Sin duda, fenómenos criminales o las criminalidades especiales como el narcotráfico y el terrorismo (y más aún si, de una u otra forma, se entrelazan), nos remontan -quizá solo superada por la macrocriminalidad política de la que habla Kai Ambos, o sea, los crímenes de Estado- a una antigua pregunta: “¿Qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres?” (Véase a Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, capítulo 7). Para mi está claro que el mejor gobierno es aquel que logra efectivamente pacificar las interrelaciones entre ciudadanos mismos y entre estos y las instancias gubernamentales, lo que podríamos llamar paz social. Esto nos lleva a una premisa concreta: no existe un buen gobierno sin paz. Pero ¿vale cualquier paz y a cualquier costo? Para efecto del presente artículo, podemos plantear que existen, al menos, tres tipos de pacifismos: 1. El utópico; 2. El belicista y 3. El jurídico. El pacifismo, según Francesc Lluis Cardona, “…deriva del vocablo latino pax, pero su empleo es relativamente reciente, pues no va más allá del siglo XVIII. No posee un significado unívoco…” (Historia de la paz y del pacifismo, 2008, p. 13.)

El primero de ellos, bien puede identificarse con aquello que Bertrand Russell escribió en su manifiesto sobre la paz de 1954 y que fuera secundado por otros muchos científicos como, por ejemplo, Albert Einstein: “…Este es pues el interrogante que planteamos, espantoso, terrible e ineludible: ¿desaparecerá la raza humana o la humanidad renunciará a la guerra? […] Recuerda que eres humano y olvida el resto. Si los hombres obramos así, se abrirá ante nosotros el camino hacia un nuevo paraíso, en caso contrario, quedará con nosotros el peligro de la muerte universal.”

El segundo tipo de pacifismo se identifica con un enunciado acuñado por Flavius Vegetius Renatus: “Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum […] Nemo provocare, nemo audet offendere, quem intellegit superiorem esse pugnaturum.” (“Por tanto, quien desee la paz, que se prepare para la guerra […] Nadie desafía, nadie se atreve a ofender, a quien entiende superior para luchar”); en su libro: Epitoma rei militaris, escrito a finales del siglo IV de la era cristiana. Esto es, no existe otra paz que la impuesta por las armas, por la fuerza. La paz romana, aquella que logró imponer el Imperio romano en prácticamente todo el mundo conocido entonces, es un claro ejemplo de este tipo de paz.

Por último, el pacifismo jurídico se expresa a través del siguiente enunciado: “la paz por medio del derecho”. Esto implica que el único medio para alcanzar la paz social son las leyes y las instituciones que ellas crean; las cuales, a su vez, solo pueden aplicar las leyes y actuar dentro de ellas. Aquí tenemos grandes exponentes: Kant, Kelsen, Bobbio, Ferrajoli, Habermas, entre otros más. Este tipo de pacifismo tiene un punto a su favor y otro en contra: el primero es que sintetiza los otros pacifismos que resultan extremos, el utópico y el belicista; el punto en contra es que no tiende a eliminar los actos de violencia, sino solo regularlos. Según las leyes, algunos actos violentos serán delitos, es decir, ilegítimos, mientras que otros serán legítimos, es decir sanciones.

Una buena parte de los abogados propugnamos quien deseara la paz, (por lo tanto,) se debiera preparar para la guerra.

