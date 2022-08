El narcotráfico y el espíritu cainita (I)

Comienzo por disculparme por proyectar esta comunicación para varias partes, pero el tema que abordaré es de imposible síntesis o tratamiento trivial y apresurado. En los últimos meses, especialmente desde los acontecimientos que llevaron a la captura y liberación de uno de los hijos de un celebérrimo narcotraficante mexicano, hemos estado presenciando la puesta en marcha de una estratagema específica por parte de los grupos de la delincuencia organizada en México. No me detendré a mencionarlos, son harto conocidos.

En estos días, nuestra Heroica Ciudad Juárez ha estado siendo víctima (pensé en escribir “testigo”, pero no me pareció acertado el término, más adelante quedará claro por qué) de la implementación de actos propios de dicha estratagema. ¿Cuál es esta modalidad que han estado llevando a cabo los grupos de delincuencia organizada? ¿Son actos que “normalmente” se asocian a las actividades delictivas ejecutadas de forma regular por estos grupos? ¿Qué calificación política y jurídica merecen? Y, quizá más importante, ¿cómo podría y debería actuar -no solo reaccionar- el Estado mexicano en su conjunto?

Es habitual escuchar, incluso a los mismos narcotraficantes, definir a los cárteles como “empresas ilegales”, en el sentido de que son grupos que realizan actividades que, en un lugar y momento determinado, son consideradas ilegales; pero, en cualquier caso, el leitmotiv de estos grupos es generar ganancias (ilícitas, por supuesto). Esto se ve corroborado, de alguna forma, por el discurso de la administración federal: deben atacarse las causas, es decir, entre otras cosas, la falta de oportunidades, las desigualdades económicas estructurales, la pobreza, falta de crecimiento económico, etc. Lo cual queda condensado en famosa frase “abrazos, no balazos”; la evaluación de si esto ha funcionado o no, la dejo deliberadamente al lector.

Lo que quiero destacar aquí es que, hoy en día, nos encontramos ante una serie de situaciones de violencia extrema completamente distinta a la que, de alguna forma, teníamos los ciudadanos (para bien o para mal) ya normalizada, como, por ejemplo, el ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado.

El 15 de julio de 2010, un “coche bomba” asesinó a cuatro personas. De las investigaciones de la época se desprende que dicho acto artero tenía como objetivo atacar a elementos de la extinta Policía Federal. Este hecho es considerado como un acto de “narcoterrorismo” (por ejemplo: Rea, Daniela, “10 años del coche bomba en Ciudad Juárez: una década sin justicia”, https://piedepagina.mx/10-anos-del-coche-bomba-en-ciudad-juarez-una-decada-sin-justicia/). Estos actos de violencia pueden ser considerados como tales. Sin embargo, en el ámbito jurídico penal se tienen que cumplir inexcusablemente con ciertos elementos del tipo penal. Cabe destacar que en México tenemos, con respecto a Chihuahua al menos, tres tipos penales diferentes de terrorismo: dos en el Código Penal Federal y otro en el Código penal del Estado. Como podremos ver más adelante, esto genera algunos problemas que, sin duda, abonan a la impunidad.

Pues bien, los actos delictivos que hoy victimizan a los habitantes de varias ciudades mexicanas tienen un carácter considerablemente distinto al caso mencionado anteriormente. Estos actos que sufrimos actualmente son, a todas luces, hechos con la intención de causar terror en la población o en un grupo o sector de ella. Y como tal, deberían ser tratados por el Estado mexicano. No hacerlo así, afrenta a la ciudadanía en su conjunto, pero sobre todo a las víctimas directas de tales crímenes.

Pero no solo esto, sino que minimiza la situación y genera las sinergias perversas necesarias para que este nuevo giro en las estrategias implementadas por el crimen organizado en México se replique y perpetúe; lo cual resultaría en la ruina total del Estado mexicano. Narcotráfico y terrorismo no son lo mismo… hasta que lo son. No son pocos los narcos que terminan usando el terrorismo como una forma de minar la capacidad de respuesta del Estado; y tampoco son pocos los terroristas que incursionan en las lucrativas actividades de narcotráfico, desafortunadamente, tenemos muchos botones en el muestrario. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en reiteradas ocasiones se ha mostrado muy preocupado por esta interacción. Pero, ¿por qué los cárteles recurren al terrorismo? El espíritu cainita nos puede arrojar luz al respecto.