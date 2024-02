El Municipio, sus obligaciones… y el transporte público

¿Recuerda usted declaraciones hechas desde el pódium de las mañaneras presidenciales que nos han causado asombro, risa o indignación por lo ridículas que son o por la inviabilidad de lo que se dice o propone?

En política a veces, se hacen y declaran propuestas inviables que el gobernante o funcionario sabe, anticipadamente, que no prosperará su planteamiento, pero lo declara para generar controversia y acaparar, aunque sea momentáneamente, los encabezados en las noticias. A esto, en términos de comunicación política, se le dice marcar la agenda.

En fecha reciente, el Ayuntamiento juarense aprobó solicitar al gobierno del estado, transfiera al gobierno municipal el control de la prestación del servicio de transporte público (actualmente es responsabilidad estatal). Si bien es cierto, la prestación de un servicio de transporte de calidad, es una necesidad manifiesta y muy sentida entre los juarenses (porque además debemos considerar que la mancha urbana es muy extensa), el primer cuestionamiento que surgió entre analistas, colectivos y ciudadanos fue ¿y es viable esa propuesta? ¿realmente podría el gobierno municipal asumir esa responsabilidad? ¿con qué estructura urbana y recursos lo haría? En la última entrega, hablábamos sobre las obligaciones de los municipios y entre ellas no está el servicio de transporte público.

Aunque la necesidad es real y apremiante, pues merma considerablemente la calidad de vida de los juarenses, la solicitud puede parecer más el aprovechamiento de una oportunidad para atraer los reflectores mediáticos, acaparar la agenda en las noticias locales y generar en los ciudadanos la percepción de que los problemas públicos se están poniendo sobre la mesa y que alguna esfera de gobierno, en este caso la estatal, no muestra la voluntad política para resolver el problema.

En efecto, la solicitud provocó controversia y a los pocos días, la gobernadora hizo declaraciones al respecto, que fueron atinadas en cuanto a fondo, pues expuso la inviabilidad inmediata de la propuesta; pero fueron desatinadas en su forma, pues no resistió la gobernadora recurrir a la ironía diciendo que no podía (el presidente) con los baches, y de pasada, sugirió que el presidente municipal es ignorante de lo que son las responsabilidades estatales y municipales.

¿En qué sí acertó la gobernadora? Ante mi análisis, querido lector, efectivamente no es viable trasladar el servicio de transporte al municipio, NO en este momento. Como bien señalaron varios actores de la sociedad, habría que analizar primero, si el manejo municipal realmente implicaría mejorar la calidad del servicio. Solo como nota, en el “Informe de Servicios Públicos 2024” que realiza la asociación civil Plan Estratégico, el actual transporte BRT (el que sí opera) recibe una calificación de 7.8, mientras que las ruteras concesionadas reciben un 5.6; podríamos decir que el BRT es evaluado como un servicio regular. El problema es que la segunda ruta troncal del BRT, a poco más de dos años de la actual administración estatal, aún no opera de manera plena.

Lo dije hace unas semanas cuando hablaba de las propuestas de nuestros legisladores, a veces, los actores políticos recurren a propuestas que no son funcionales o proponen cosas que ya existen (con otros nombres), cuando lo que deberían hacer es llevar realmente los problemas públicos a los diferentes foros y seguir el proceso legal y administrativo necesario para que se atiendan esos problemas. El gobierno municipal debió primero, armar foros con especialistas en la materia para analizar la viabilidad de esa propuesta, definir (al menos en modo de anteproyecto) cómo se operaría, a través de qué dependencia, con qué normatividad; en pocas palabras: traer un plan bajo el brazo. En segundo lugar, debió socializar el tema ya con propuesta, ante los integrantes del Congreso estatal, siendo la ruta más práctica plantearlo con cada una de las fracciones partidistas representadas en el órgano legislativo, haciendo ver la urgente necesidad de los juarenses, e invitando incluso, a grupos representativos de la sociedad de esta frontera, para hacer evidente que la voz manifestada es colectiva. En tercer lugar, platearlo ante el ejecutivo del gobierno estatal; para posteriormente, o quizá de manera paralela, enviarlo como iniciativa de reforma al Congreso del estado. En los asuntos públicos, primero se construyen los consensos y después de formalizan, difícilmente prosperar al revés.

Pero este tipo de trayectorias, las que se deben seguir, no suelen convertirse en tendencia, y como el propósito es ubicarse en el top de la conversación pública, especialmente en tiempos electorales, mejor se recurre solamente a hacer algún exhorto o mandar iniciativas, pero sin sustento.

¿Qué es lo que se dice en los focus group? Que el gobierno del estado no quiere trasladar al servicio de transporte al municipio, aún y cuando no ha logrado la operación plena de la segunda ruta troncal del BRP.

Era evidente que el tema del transporte “engancharía” a los juarenses y fue utilizado como estrategia de posicionamiento político, que puede generar simpatías previo a las elecciones del 2 de junio.

¡Por cierto, no olvide que tenemos que ir a votar ese día!