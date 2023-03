El monitoreo y análisis de las noticias

La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos Galván es y seguirá siendo noticia, local, estatal y nacional, lo cual quedó evidenciado por la presencia de figuras importantes durante la presentación del Primer Informe de actividades, pero también por el seguimiento y la difusión que le dan los medios de información a las acciones de este gobierno.

La presentación del Primer Informe de Gobierno, primero con la entrega del documento oficial en las instalaciones del Congreso del Estado y luego, durante la presentación de las actividades dentro del periodo del 8 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2022 en el Centro de Convenciones, volverán a poner a Chihuahua en el escenario nacional, lo que será una excelente oportunidad para hacer un nuevo análisis sobre la cobertura mediática en un contexto de polarización política.

Algunos autores afirman que los medios de comunicación tradicionales y ahora los digitales y las redes sociales, ayudan a construir esas percepciones de la realidad y aunque no son determinantes, sí son protagonistas, por eso la importancia de realizar análisis de la cobertura mediática.

Una muestra de su importancia es un reciente estudio realizado por la empresa Hanakúa sobre la cobertura de medios del día 1 al 28 de febrero del 2023 en el que se obtuvo que, por ejemplo, de 170 noticias, 87 fueron en portales de noticias por internet mientras que 72 fueron en periódicos o medios impresos.

Otro dato muy interesante, es que a la gobernadora le publican muchas noticias no solo en Chihuahua, ya que es la ciudad de México (CDMX) donde más notas le publican los medios de información.

De un total de 170 en total, 83 fueron en esta entidad (CDMX) de lo que destaca que los medios impresos son los que más le publican, con un total de 52.

Los portales de noticias por internet en la CDMX, también le publican noticias ya que, en el periodo comprendido, del total de 170 notas, 21 fueron en cibermedios, 3 más en radio, 7 en televisión y 1 en revista.

En varios estados los portales de noticias por internet publican noticias de la gobernadora, desde Baja California Norte, hasta Chiapas, en Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila, Jalisco, Nuevo León.

Los estados donde los periódicos publican más noticias son desde luego Chihuahua, CMDX (52), Coahuila, Estado de México (2), Jalisco (2), Nuevo León (5), Puebla (4) y Tlaxcala (5).

Las secciones en las que los medios publican noticias de la gobernadora son Estados (18), General (7), Nacional (10), Online (86), País (2), Política Nacional (3) y llama la atención que en Portada le han publicado 11 veces.

Otro dato que llama la atención, es que la mayoría de las noticias relacionadas con la gobernadora, 85 están firmadas por la redacción, mientras que del análisis se puede ver que quienes firman notas son los periodistas Rubén Villalpando, Rubén Zermeño, Pedro Sánchez, Maru Lozano, Mario Héctor Silva, Leo Zuckerman, Karla Muñeton, José Carlos Avendaño, Federico Arreola, Cirilo Calderón, ya que han publicado 2 notas y hasta 4 en el periodo de un mes.

En cuanto al tipo de noticia, 32 publicaciones han sido en columna, mientras que 118 fueron noticia común, 7 fueron publicadas en 8 columnas o noticia principal, 9 en primera plana mientras que el resto fueron o desplegados, resumen, una entrevista.

Son muchos los medios y de todo tipo los que publican noticias, pero un dato interesante es que los medios considerados nacionales son los más que publican, El Financiero, El Día, El Heraldo de México –es uno de los que más publica- El Universal, Excélsior, La Jornada y la Razón de México destacan en el periodo señalado además de Milenio TV, Reforma, Reporte Índigo.

En cuanto a los días que más noticias fueron publicadas, están el 1, 7, 9, 15, 17, 23 (este día registra más notas publicadas), le siguen el 7 y 27 de febrero.

No se detalla sobre el análisis de notas positivas o negativas, pero muchas tienen que ver con el problema de la inseguridad y el problema de los Ceresos en el estado de Chihuahua y las acciones implementadas.

Es importante hacer análisis sobre la cobertura mediática porque además este año es electoral, de la elección en Coahuila y Estado de México dependerá en mucho lo que suceda en el 2024, cuando se elija presidente de la República.

Se dice por ejemplo que, en Chihuahua, Morena buscará sacar los votos en Ciudad Juárez para compensar lo que no tiene en otras partes del estado y así poder ganar las senadurías, arrebatar diputaciones y hasta municipios.

Por eso la importancia del monitoreo y análisis de medios, entendido este como el proceso continuo y sistemático que permite verificar la eficiencia y la eficacia de la comunicación gubernamental que tiene entre, otros el objetivo de generar consenso.

Es importante porque si la comunicación gubernamental no actúa bien, no hay consenso y si no hay éste, no hay buena gestión (Riorda, 2008).

Y si política y electoralmente hablando no hay buena gestión, quién sabe qué pasará en México después del 2024.