El Modelo del Escudo de la Resiliencia

El Concepto de Resiliencia -que viene de la metalurgia- se ha aplicado al campo de las ciencias sociales y la psicología, como una propuesta alterna a los 30 años de investigación basada en los déficits, más que en las oportunidades. Es una nueva perspectiva social y psicológica de la vida actual. Surge como necesidad de valorar los recursos, fortalezas y capacidades de las personas, las familias y las comunidades en situaciones críticas -problemas, situaciones de vida, adversidades-.

Existen una serie de definiciones del concepto resiliencia, dependiendo de donde se ubique –país-, del tipo de experiencia a la que se haga alusión -abandono, crisis, violencia, desastre, etc.-, a los recursos que se estén considerando (fortalezas, espiritualidad, creatividad, apego, ser positivo, etc.) y del sentido que se obtenga (trascendencia, crecimiento, reconstrucción, etc.).

Por eso en México hemos definido a la Resiliencia como el arte de vencer las adversidades con los pies en la madre tierra, porque está basada en nuestra idiosincrasia particular y cosmovisión del mundo. El modelo del ESCUDO, que hemos utilizado, se basa en la mitología Azteca del origen de nuestro imperio.

México (del náhuatl, como Méjico), fue la capital del imperio Azteca. Según cuentan los mitos aztecas, una profecía de Huitzilopochtli anunció que en aquel lugar en donde el pueblo Mexica encontrara un águila devorando una serpiente sobre un nopal, se habría de construir un templo en honor de una importante deidad. Después de mucho peregrinar, la visión se materializó en una zona lacustre en la planicie central del México moderno, en el antiguo lago de Texcoco. Los aztecas mostraron un gran ingenio para construir una ciudad en esas condiciones. La técnica más importante fue la de desecar pequeños lotes de tierra (hoy en día llamados chinampas) dejando canales libres para el flujo de productos y personas. El escudo de México es representado por un águila real devorando a una serpiente sobre un nopal en el centro de un lago. Representa la señal que debería encontrar el pueblo de Aztlán en su migración hacia el sur para fundar una nueva ciudad.

Nuestra visión particular de la resiliencia se justifica de la siguiente manera: El ÁGUILA representa las FORTALEZAS internas que cada uno de nosotros tenemos como legado ancestral, de líderes, de guías de nuestro destino y de los demás, como las águilas reales, que nunca se rinden y hasta en su muerte buscan con dignidad su reposo. Estás fortalezas se matizan con nuestro aprendizaje y respaldo social.

Todas las personas tienen fortalezas o factores protectores personales, además de los familiares y sociales, a los primeros se hace alusión en el escudo. Aquellas que la persona pone en marcha ante una situación difícil. No es un comportamiento pasivo, sino intencional que le permite hacer frente a la situación. Evidentemente, estas fortalezas son parte de nuestra capacidad de adaptación, pero sobresalen como los árboles emergentes, que se elevan por encima de la cúpula de los demás árboles en un bosque de coníferas.

No existe una educación formal de las fortalezas, pero si un aprendizaje vicario en la familia y en la sociedad, que nos permite enriquecerlas, de ahí que las estrategias de promoción de la resiliencia funcionen cuando se trabaja en colectividades.

Cuando una persona se da cuenta de su capacidad frente a la adversidad, reconoce su fortaleza y puede emplearla no solo en situaciones complicadas, sino en todo su andar por la vida.

La SERPIENTE simboliza los RIESGOS a los que nos enfrentamos día con día y de manera particular las situaciones críticas como la violencia, el maltrato, el abandono, las adicciones, desastres, entre otros.

Los riesgos personales, son los que nos definen como seres humanos, aquellos factores de riesgo que se cruzan en nuestro camino y que nos ponen en alerta, que activan nuestro legado emocional ante el peligro y la amenaza. La respuesta humana ante el peligro es huir y ponerse a salvo, ante una situación de peligro personal, muchas veces es imposible escapar, excepto recurrir al acto suicida; así que, normalmente las personas tienen que hacer frente a esos riesgos, a veces con sus propios recursos, otras con el apoyo de los demás.

También existen riesgos familiares, por excelencia, el núcleo de origen genera una serie de conflictos que tiene que ver con el proceso de crecimiento y maduración de la familia. En cada familia hay una historia de desgaste emocional de alguno de los miembros, en el cual recae toda la energía negativa y por el cual los demás sobreviven. Los riesgos familiares nos enseñan a crecer como familia y fundan los principios de los valores y las costumbres al interior de la casa.

Otro tipo de riesgo es el social o colectivo, cuando en la comunidad se presentan riesgos que ponen en peligro la integridad, existen diferentes grados de implicación, cuando la persona enfrenta directamente y cuando es testigo de ese riesgo. Para hacer frente se necesita de la organización social y de cierta disposición a transformar las estructuras sociales. Se dice que el tejido socia actual está resquebrajado, ya no hay el sustento comunitario que fomente buenos tratos, pero la experiencia nos dicta, que no es así, en nuestro contexto nacional está la presencia de autoestima colectiva y la confianza en un mundo mejor. Hacer frente a los riesgos sociales como comunidad nos da esa esperanza. Una comunidad que enfrenta una adversidad crece y se hace más fuerte.

Siguiendo con la simbología del Escudo, por encima de las hojas del encino y laurel, se observa un LAGO, que simboliza lo IMPOSIBLE, porque cómo establecer tu “casa” en medio de un lago, como –arquitectónicamente hablando- hacer posible lo imposible, construir algo sólido en el agua. Pues así, lo logramos, los aztecas lograron establecerse donde parecía imposible, donde era complicado hacerlo: en medio del lago. De tal suerte que los mexicanos tenemos la costumbre de salir adelante ante situaciones en extremo complicadas, como los sismos de 1985 y crecer como comunidad.

Es común que las personas generen pocas alternativas de reacción ante un hecho catastrófico en su vida y que alguna de ellas sea sin duda claudicar, porque nos parece abrumador o simplemente imposible. No se trata sólo del hecho en sí mismo, sino del significado que se le da en el momento en que se presenta[ix] y por el impacto que se produce en la vida de las personas. La visión de túnel se hace presente y parece que no logrará salir de ahí, sin embargo, en esto radica el triunfo de la resiliencia en que todos en cierta ocasión lo logramos, resistimos y salimos airosos sobre la situación, conseguimos hacer posible lo imposible.

Retomando el Escudo, tenemos que al frente de lago, se presenta el glifo del DOBLE CORAZÓN, o corazón de Copil, personaje de la mitología azteca, que al ser sacrificado su corazón fue lanzado al centro del lago y de ahí, creció la piedra de origen, el centro del mundo, y finalmente el nopal donde se posa el águila. Este glifo representa la TRASCENDENCIA, la capacidad que tenemos de aprender de las adversidades constructivamente, en la cultura prehispánica, cuando una persona trascendía un acontecimiento de vida –maduraba-, se decía que lograba su DOBLE CORAZÓN, uno físico fuerte y firme y otro ESPIRITUAL que lo hacía ÍNTEGRO. Igual hacemos ante las adversidades, cuando las asimilamos positivamente y la integramos a nuestra función de vida, trascendemos.