Cortesía

-El misterio de las tapas marcadas

-Emma y Blanca perseguirán al agresor

-Pelean como si fueran niños chiquitos

-Muy conveniente el permiso a Durazo

Algunos vecinos de la calle Vicente Guerrero hicieron llegar a La Columna varias fotografías que presentamos en nuestra versión digital, donde se aprecian marcas diversas en las tapas de sus registros de agua potable, los habitacionales correspondientes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

No son marcas simples ni fáciles de llevar a cabo. Debió ser utilizada herramienta especial para perforar las tapas y dejar con toda claridad símbolos de flechas, de punta de flecha, cuadrados y rectángulos.

“Una vecina lo acaba de reportar a la policía y dijeron que hay varios reportes (sic) con diferentes perforaciones que no saben que sea, pero que trate de no dejar sola la casa y cualquier cosa extraña vuelva hablar”, escribió una persona en el chat de vecinos de la zona cercana a la López Mateos.

Entre directivos de la Junta de Aguas y la policía preventiva encendieron luces de alerta tanto por la posibilidad del robo de casas como por el evidente pero extraño vandalismo.

Cualquier nuevo indicio piden telefonazo al 911.

***

La Directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña, y su compañera de correrías, la diputada local Blanca Gámez Gutiérrez, demostraron que irán hasta las últimas consecuencias contra el locutor, concesionario de radio y político de Cuauhtémoc, Israel Beltrán Montes, por agredir sistemáticamente a una empleada y conductora de la propia estación.

El fin de semana Beltrán hizo una de tantas contra la joven también periodista, Brenda Chacón. La reconvino por la sintaxis utilizada al momento que una madre envió felicitaciones a su hija. Fue tanto el bullying y la agresión directa que la joven se levantó y se retiró del micrófono.

“No hace falta señor, también si Usted gusta en este momento me retiro... Gracias. No hay ninguna bronca...”, dijo ella al borde del llanto pero con mucho carácter e igual dignidad cuando Israel embrollaba más las explicaciones no pedidas.

Creyó alguna gente en Cuauhtémoc que el empresario y pastor evangélico se había movido con rapidez y “reparado” el daño porque ayer reapareció Brenda en el noticiero, pero sólo fue para dar las gracias al público y a la empresa por los años laborados ahí. Anunció su retiro. Su explicación en Face tuvo miles de likes y casi mil 500 comentarios.

Saldaña y Blanca emitieron sendos pronunciamientos a pesar de la severa fiscalización a la que son sometidas por el gobernador, Javier Corral Jurado, quien ha rechazado por todos los medios admitir la alerta de género para Chihuahua a pesar de las gigantescas estadísticas en materia de agresión a las mujeres.

Van las funcionarias contra Beltrán a través de los órganos oficiales de gobierno estatales y federales.

***

Unos lo toman a juego pero otros ya están en serio molestos por la actitud hasta infantil de los diputados Gustavo “Pichú” de la Rosa y Carmen Rocío González. Tienen como una docena de dizque enfrentamientos que hacen las delicias de sus compañeros a cada sesión del pleno u otros encuentros.

Ayer en la sesión extraordinaria no fue la excepción. Lo de siempre: ella lo interrumpe, él hace berrinche, se sacan la lengua y se retan con la mirada; pasado el circo, pan de cada día, se olvidan unos días hasta que se vuelven a ver.

El juarense es de Morena, aunque parece panista por su sumisión absoluta al gobernador Javier Corral, lo que aprovecha para mostrar a cada oportunidad. La legisladora capitalina es del PAN, pero está 100 por ciento alineada al grupo de la alcaldesa María Eugenia Campos.

Visto así el choque, pique o tiro cantado que traen los legisladores es como una vertiente, con más actores, del conflicto interno albiazul que ha desatado el mandatario estatal. Pero una cosa son sus filias y fobias y otra el trabajo legislativo que deben realizar.

Claro, es común que haya roces, fricciones ocasionales entre diputados. Se da incluso entre los integrantes de una misma bancada, con más razón entre los que forman parte de grupos encontrados.

Sin embargo, entre los diputados se preguntan qué hay de fondo en un conflicto que ya parece personal, pues ellos dos hasta parecen que esperan cada reunión para ver cómo se molestan mutuamente, como si no tuvieran trabajo que realizar.

Por fortuna no coinciden como integrantes de alguna comisión de dictamen, porque si así dan su “show”, si tuvieran que verse más seguido de plano no habría proyecto que avanzara.

***

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dio la sorpresa ayer en la mañana al anunciar vía Twitter que tomaba unos días de permiso con la autorización presidencial.

Muy conveniente su ausencia justo en la semana que López Obrador tiene gira por los dominios de los cárteles de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, y el de Jalisco Nueva Generación.

Las especulaciones que surgieron tras el anuncio, al menos las que se alentaron desde Palacio Nacional, fueron en el sentido de que había información de inteligencia que ponía en riesgo al secretario. Sólo eso explicaría por qué la ausencia de Durazo si el presidente viaja a ambas entidades precisamente a encabezar reuniones del gabinete de seguridad, por el disparo reciente de sus niveles de violencia.

También se supo que la Guardia Nacional, ante la gira presidencial, dispuso medidas de protección poco habituales en los recorridos de López Obrador. En esas medidas es probable que se incluyera la extraña inasistencia del responsable de la seguridad del país.

Donde no le perdonaron el anuncio fue en las redes sociales, como era de esperarse. La polémica se desató.

“No vayan a creer ni por un segundo que es porque está vetado para la gira a estados con presencia del CJNG que tendrá López justo en esos mismos días, noooo, solo son de esas coincidencias raras que da la vida”... “Tómese el tiempo que quiera, no sé, unos 4-5 años”... “Una cosa tenga por segura: su ausencia ni se notará, como tampoco se ha notado su presencia”... Y así por el estilo las respuestas.

Cualquiera que sea la realidad del “permiso” otorgado al sonorense por parte de López Obrador, es grave el mensaje que se manda a todo el país.

Si el responsable de la seguridad de México, jefe de la Guardia Nacional y cercano colaborador del presidente, tiene límites para moverse libremente, qué pueden esperar los ciudadanos comunes.

***

Apenas una horas estuvo ayer para nada en Juárez el gobernador, Javier Corral.

Ni el gastazo del jet CJ3 propiedad del Gobierno del Estado que lo trajo de la ciudad de Chihuahua a esta frontera cerca de las 10 de la mañana.

Usuarios del aeropuerto Abraham González lo observaron descender de la nave junto a una mujer; su jefe de escoltas, Juan Escamilla; y uno de sus varios secretarios particulares (oficialmente ya no se sabe quién es el bueno), Francisco, “Pancho” Muñoz.

Corral llegó a las oficinas del Pueblito Mexicano. Se supone que tuvo ahí una de esas reuniones de seguridad sin resultado alguno según las estadísticas cotidianas en la materia.

Ahí mismo rechazó atender a una veintena de propietarios de negocios que exigen su reapertura. Por la puerta trasera salió Corral rumbo a otro evento literalmente clandestino en un parque industrial; concluyó ahí, comió en algún lugar de la ciudad y regresó a la ciudad de Chihuahua en el CJ3 para participar en las jornadas villistas.

Lástima de tantísimo gasto en la viaticada... para nada.