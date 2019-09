El miedo: Moneda de cambio del crimen organizado

Cuando el terror invade a una persona, la paraliza, la inmoviliza completamente. Es el peor estado de la condición humana. Una persona aterrorizada pierde todas sus capacidades de raciocinio, comprensión y reacción, por lo que se vuelve aun más vulnerable de lo que pueda ser, y eso significa una situación de alta vulnerabilidad.

En Ciudad Juárez sabemos muy bien lo que eso es, lo que el terror significa. De 2008 a 2012 vivimos la peor época de seguridad pública, cuando la criminalidad y la violencia se desataron sin control alguno, producto de las pugnas de grupos del crimen organizado por adueñarse de la plaza y controlar, desde aquí, el trasiego de todo tipo de drogas hacia los EU.

Ejecuciones violentas y con alto grado de crueldad a todas horas y en cualquier parte de la ciudad. Lo mismo “ajusticiamientos” múltiples en un céntrico y concurrido restaurante que a media calle, en talleres mecánicos, o en algún centro de rehabilitación para adictos. Años negros para nuestra frontera que afortunadamente parecen superados ya.

Entre el amplio abanico de actividades criminales que los grupos del narco desplegaron en esos años, se contaba la extorsión o cobro por derecho de piso como también se le llamó, y consistía en exigir un pago en efectivo a negocios y establecimientos de todo tipo, para que no fueran atacados, incendiados o rafagueados. Ése fue, quizá, el peor de todos los actos criminales porque fue el que más temor sembró entre la población.

La amenaza de atacar comercios, negocios, empresas enteras, causó un pánico generalizado que terminó por ahogar la actividad económica de la ciudad. Cientos de empresas cerraron sus actividades y sus propietarios decidieron, por temor, cancelar sus actividades y, en muchos casos, emigrar a la vecina ciudad de El Paso, Texas para ponerse a salvo de esa amenaza latente.

Por esa razón, la extorsión y el secuestro fueron considerados en ese tiempo los delitos de mayor impacto en la comunidad, ya que aunado a lo que generaban la ejecuciones violentas, causaron una psicosis seria entre los juarenses. La ciudad se convertía literalmente en pueblo fantasma después de las 6 de la tarde, y nuestra economía se contrajo muy seriamente.

Hago una remembranza de todo lo anterior no para solazarnos en la desgracia que entonces vivimos, sino para traer al presente como necesaria advertencia lo que nos puede volver a ocurrir en cualquier momento, si no ponemos la debida atención a las señales que se están presentando de nuevo.

A principios del mes pasado El Universal publicó una nota altamente preocupante. Se tituló “Cierran cantinas por temor a extorsiones en San Miguel de Allende”, y fue publicada el 9 de agosto de este año. De esa nota llaman la atención varias cosas y se desprenden varias lecturas.

Primero, que San Miguel de Allende es una ciudad turística (de los Pueblos Mágicos desdeñados por López Obrador), reconocida en el mundo entero por su belleza, por sus atractivos y por su tranquilidad. Eso la ha convertido en lugar de residencia para muchos extranjeros en su retiro.

Segundo, de acuerdo con la nota “Locatarios del Centro Histórico de San Miguel de Allende, Guanajuato, denunciaron que han sido víctimas de extorsiones, pues hace tres semanas hombres dejaron maletas que contenían dosis de cocaína y mariguana con notas donde les daban 22 días para vender la droga”, advertidos que de no hacerlo sufrirían las consecuencias.

Esa situación ocasionó que cinco establecimientos cerrarán definitivamente, dejando sin empleo a más de 80 personas, y que los propietarios decidieran no denunciar por temor a las represalias.

Los grupos del crimen organizado están en constante “evolución”. Mediante el mecanismo aplicado en San Miguel de Allende, queda claro que están mezclando la extorsión a la “sociedad” con propietarios de establecimientos, a quienes regularmente, en el esquema tradicional digamos, se les pregunta si aceptan vender sus drogas, pero que ahora con este nuevo esquema se les pretende obligar a venderla so pena de sufrir las consecuencias si no lo hacen.

El tema es relevante y vale la pena poner atención porque, aunque haya ocurrido en San Miguel de Allende, realmente significa que puede ser un método aplicable en cualquier otra ciudad, y la nuestra no es la excepción, pero lo más grave es el temor de la gente a denunciar, porque eso asegura un buen éxito para los criminales. Ya lo vivimos antes, y no deseamos volver a vivirlo ahora, por ello, autoridades y sociedad debemos estar alertas para no permitirlo.