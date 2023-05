El miedo al plan C

Ciudad de México.- No lo vieron venir, no lo advirtieron y AMLO una vez más se las hizo. El PRI/PAN/PRD (lo que queda) y MC, pensaron que estaban ganando la guerra, pero jamás cayeron en cuenta que esto formaba parte de una estrategia para construir una bandera rumbo a 2024, suficientemente justificada para que el electorado (que no es morenista) pero que tampoco cree en el PRI/PAN/PRD y MC por su largo historial de corrupción, abusos y cinismo, ni en la “honorabilidad del poder judicial”, el alto costo que de la democracia y las elecciones, ni en la justificación del excesivo costo y derroche de la burocracia “autónoma”.

Entonces, la bandera y propuesta de Morena rumbo al 2024, además de continuar con la política social ya lograda será: consolidar un sistema de salud eficiente y efectivo para todos, pero en especial para los que menos tienen y menos pueden, avanzar en el tema económico, salud, empleo y educación, pero además las siguientes tres propuestas en concreto, sobre el que no hay argumento en contra: reformar al poder judicial para que al fin rinda cuentas y se combata la corrupción al interior y el nepotismo, abaratar la democracia y costo de las elecciones, así como imponer la austeridad en todo el servicio público y evitar los excesos.

Y quiénes le dieron esta bandera a Morena y casi segura (o) sucesor (a) de AMLO fue la oposición. Porque el Presidente hizo lo que correspondía, democráticamente hablando, que fue presentar una iniciativa de reforma constitucional para que fuera votado por el congreso federal, para reducir el costo de la democracia y las elecciones en aproximadamente 24 mil millones de pesos anuales.

Sin embargo, la oposición junta votó en contra de esta iniciativa y no pasó la reforma constitucional, después vino una iniciativa de reforma de ley a propuesta de Morena para ahorrar entonces 3 mil 500 millones de pesos, y aunque la reforma electoral si pasó porque sólo requería de mayoría simple ocurrió lo inimaginable y que nunca antes había sucedido: la oposición promovió una acción de inconstitucionalidad porque según se violó “el procedimiento en la votación”, y la Suprema Corte echó abajo dicha reforma (una de dos leyes, falta la otra), con el argumento de que si se había violado el procedimiento legislativo (algo que no sucedió).

Algo nunca antes visto a pesar de que el PRI y PAN aprobaban todo, violando el procedimiento, incluso lo que más nos afectaba (FOBAPORA, aumento de impuestos, desapariciones y venta de organismos mexicanos, reforma laboral, reforma energética etc). Entonces, hábilmente nuestro Presidente ha dejado evidencia de cómo la oposición se resiste a perder sus privilegios, cotos de poder y excesos, y lo que pierde democráticamente lo está ganando en la Corte.

Entonces AMLO ha hecho un llamado al plan C, infalible en caso de darse y por el cual le teme el prianato y sus cómplices, porque no podrían hacer nada contra ello: salir a votar en 2024 en contra de los excesos, los abusos, el gasto inútil, la corrupción en el poder judicial y sus altos sueldos, del alto costo de la democracia, las elecciones y el servicio público. Algo en lo que la totalidad de la población mexicana está de acuerdo. Y es que por más que dichos partidos de oposición siguen repitiendo que AMLO es un peligro para las instituciones, para el país y para la democracia, la gente ve la realidad y ya no les cree y ya no se las compra, por venir de quien viene dichos mensajes, además de que los consideran falsos y corruptos, y han visto cómo defienden lo indefendible y los privilegios. Esa será la bandera de Morena para 2024 y donde la oposición le ha ayudado.

PD. Junto con el plan C el presidente también deslizó ya la idea de consultar a los mexicanos y/o proponer que los ministros de la Suprema Corte sean electos por el voto popular y no como actualmente ocurre, por designación del Senado a propuesta de ternas del presidente de la República, donde los candidatos tendrían que cubrir ciertos requisitos como ser licenciados en Derecho y tener probada experiencia profesional. Una propuesta que muchos, incluido el suscrito, de inicio no vemos mal, después de que la experiencia nos ha dicho que a la Suprema Corte llegan no los más capaces sino quienes más pueden políticamente.