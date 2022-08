-El Mercedes rojo recuperado por un ‘delincuente’

El fiscal General del Estado, Roberto Fierro, no es ningún dejado; nada ingenuo y muy decente.

Ha seguido el rumor insistente y bastante malévolo de un Mercedes Benz rojo, deportivo, de modelo reciente, valuado en más de tres millones de pesos, incautado a Aras, pero luego desaparecido.

El fiscal armó encerrona estos días en su oficina con varios integrantes de su equipo, incluidos Asuntos Internos, y los agentes del Ministerio Público involucrados en las investigaciones contra la famosa financiera defraudadora de casi cinco mil personas.

Ayer fue día histórico al respecto en la ciudad de Chihuahua. Hubo una audiencia judicial masiva con 300 expedientes de un jalón; todos en el mismo sentido, víctimas que “invirtieron” millones en Aras y no han vuelto a ver ni intereses prometidos ni su capital.

En medio de semejante escándalo menudean las “pequeñas” historias como la de supuestos cómplices robados en sus domicilios por otros delincuentes que supieron del dinero “guardado”; o las del ministerial que tomó una residencia del CEO de la financiera, Armando Gutiérrez, como hotelito luna mielero; o bien, como el caso del Mercedes rojo.

Ese vehículo habría sido entregado como “inversión” a los directivos de la también llamada SAPI. Después la Fiscalía incautó muchas propiedades, incluyendo ese carro.

Se fue el mundo abajo a Aras y todos ha querido recuperar sus bienes. El dueño del Mercedes hizo lo propio, pero habría pagado 200 mil pesos bajo el agua a alguno de los mandos medios o bajos de la Fiscalía y recuperó su flamante vehículo rojo sangre.

Fierro Duarte hizo los interrogatorios pertinentes y pidió a Asuntos Internos aclarar ese particular a la mayor brevedad y proceder legalmente.

Pronto debe haber noticias directas o indirectas sobre los resultados.

En un brete muy regular se metieron las regidoras azules Amparo Beltrán y Austria Galindo al estar evaluando en comisiones la solicitud que hizo una agrupación de ciclistas para llevar a cabo el Campeonato Nacional de Ciclismo Infantil en esta frontera

Las ediles cuestionaron el uso que se le darán a los 300 mil pesos solicitados por la asociación civil “Unión de Ciclistas por el Estado de Chihuahua”, organizadora del evento.

De acuerdo a la petición, la organización pidió que se les patrocine hasta el aire que van a respirar los asistentes al evento. Y es que el total de gastos será de 303 mil pesos, lo que quiere decir que ellos sólo pagarán 3 mil pesos por laorganización del campeonato.

No obstante lo anterior, las regidoras no dieron un no definitivo a la propuesta, y sugirieron posponer el análisis un día más. Propusieron que el apoyo fuera por 200 mil pesos en principio, para equilibrar los gastos entre los patrocinadores y las ya de por si bastante exprimidas finanzas municipales.

El caso es que previo a la nueva discusión, a las representantes populares les fue como en feria en redes sociales. Padres de familia y deportistas les dieron desde los buenos días hasta recordatorios del 10 de mayo.

La negligencia de la empresa Construcciones BCH, responsable inicial de la construcción del paso elevado “Chihuahua Adelante” y contratada a capricho por Gustavo Elizondo Aguilar cuando era el encargado de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la administración de Javier Corral Jurado, sigue siendo motivo de escarnio popular.

La célebre convocatoria pública que lanzó un ciudadano inició todo: “Peda si (la construcción de) el puente eterno dura 1000 días”. Más de 22 mil ciudadanos, usuarios de la red social Facebook han respondido que “asistirán” o están “interesados en asistir” al evento programado para el domingo seis de noviembre a las cinco de la tarde.

Le achacan la culpa a BCH, y efectivamente fue la constructora que dejó tirada la obra. Hoy su relevo, la empresa Sthal Construcciones, enfrenta grandes dificultades para enderezar todo lo chueco.

Los ocurrentes comentarios para apersonarse en el festejo a la indolencia y desinterés del régimen de Javier Corral Jurado ha llamado la atención de miles de ciudadanos que radican o laboran al sur de la ciudad y están pendientes de los atrasos o avances de la obra.

Han documentado las horas extras de los pobres albañiles estresados. Ayer compartieron fotos de una máquina retirando el cemento recién colocado.

La burla no se perdona por los fronterizos, que de una manera muy particular, repudian la obra que más molestias ha causado por su retraso y la impunidad hacia Javier Corral y sus amigos que intentaron crear vialidades rápidas y seguras, sin alcanzar ni lo uno ni lo otro.

Vaya, ya hasta oración tiene el “puente eterno”, una de ellas en versión digital de La Columna.

Tres veces en menos de 48 horas, el lunes y martes, fue enviada a la militancia y medios de comunicación la lista preliminar de consejeros estatales y nacionales de Morena.

Entre el primer listado y el segundo es comprensible el obligado envío, porque se cometió un error de esos imperdonables. De manera inaudita quedó eliminado el primer lugar del distrito noveno en Parral.

Pudo haberse quitado por ese error el quinto lugar, por algún detalle propio del cómputo; y por alguna razón se corrió la lista, pero fue retirado a quien logró la mayor cantidad de votos.

Se trata de Pablo Francisco Moreno Martínez, quien logró mil 954 sufragios, muy lejos del segundo lugar; Hugo Moreno, quien logró 300 menos.

En nuestra edición digital la foto del acta respectiva. Imposible cometer ese error.

Pues con la mano en la cintura Francisco fue eliminado, y al día siguiente muy temprano reivindicado, con la lista preliminar corregida.

En este segundo envío se le tuvieron que dar las gracias a Daniel Salinas Villalobos, quien se había colado en virtud del errorcillo imperdonable, sobre todo porque ahí estaba el acta con los numerotes muy claros.

El tercer envío no entendemos el caso, ese mismo día por la tarde y circulado profusamente durante el miércoles.

Revisamos con lupa el segundo y tercer envío y no encontramos diferencia alguna, ni en nombres ni en votos. Es más, pensamos que había un error de dedo o de ortografía, pero ni eso.

Seguramente habrá una explicación del envío de las tres listas; nosotros no la encontramos. Finalmente, la última de ellas tendrá que ser ratificada a nivel nacional.

Llegó dando carrilla, pidiendo cuentas y resultados de pendientes la gobernadora Maru Campos, después del viaje para concretar inversiones en el viejo continente.

Ayer miércoles, además de incluir una gira para la entrega de obras en Cuauhtémoc, sostuvo reuniones de trabajo con miembros del gabinete.

Los secretarios han sido llamados de poco a poco desde el miércoles, posiblemente para abordar detalles de su próximo informe de gobierno, que ya está encima.

No se puede dejar de mencionar que las reuniones de planeación con los secretarios e integrantes del gabinete ampliado, han sido prioridad; gira instrucciones, atiende inquietudes, motiva, y aprieta tuercas.

Sobre el ir y venir de secretarios en las últimas horas, surgió de nuevo el infaltable rumor de cambios.

Es solo eso por el momento, eso, chisme.

Obvio, los titulares deben estar alerta, no aflojar y continuar comprometidos con la dinámica y sintonía de trabajo de la jefa.

Viene necesariamente una primera rayita para ver cómo anda el gobierno con sus compromisos, en vísperas de cumplirse el primer año de trabajo.