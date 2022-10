El mejor sistema de transporte público en Juárez… ¿de qué tamaño es el reto?

El pasado jueves 13 de octubre tuvo lugar la audiencia pública en torno al sistema semimasivo de transporte BRT en la cual la ciudadanía expondría sus dudas y cuestionamientos en cuanto a su infraestructura y operatividad principalmente al Gobierno del Estado, representado por el secretario de Gobierno, César Jáuregui Moreno, que entre sus facultades tiene el atender al transporte público de la entidad. También estuvo presente el Gobierno Municipal a través del secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel y áreas técnicas relacionadas con el tema.

Es importante señalar que esta es la primera vez que se realiza en nuestra ciudad un evento de este tipo. Apoyados en la Ley de Participación Ciudadana varias Organizaciones de la Sociedad Civil se dieron a la tarea de recabar firmas entre los ciudadanos para solicitar este espacio ciudadano a las autoridades, quienes en el marco de esa misma ley tienen el deber de abrirlo para escuchar y dar respuesta a todas las voces. Es así que las sillas dispuestas pudieron ser ocupadas por aquellos quienes legítimamente, de manera personal asistieron para despejar sus dudas, como también por ciudadanos que pudieran estar a favor o en contra del BRT.

PUBLICIDAD

De entrada pareciera que existe el consenso de que la obra estuvo mal planeada: la evidencia no da lugar a dudas, no puede decirse otra cosa respecto a su ejecución, no solo por los tiempos, también por la calidad de la construcción: apenas se están estrenando algunas estaciones y los endebles bolardos yacen derribados o, al menos, desplomados; en lo personal, opino que ya que las estaciones tienen poca variedad de tipologías bien hubieran podido construirse con módulos prefabricados para un mejor control de la calidad y arriesgarse a tener retazos de perfiles soldados in situ, como lamentablemente los vemos.

El punto aquí es que las autoridades se hicieron presentes para generar soluciones, se dijo. Hubo interés por saber cuándo arrancará la operación no solo de la segunda ruta troncal, sino también de la primera, horarios, la fecha de entrega de obras, cómo se venderán y cuál será el costo de las tarjetas. Se habló de la tarifa y de aquellas que serán diferenciadas, como la de estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. La señalización y el arreglo de los carriles de circulación que están fuera de norma también fue un punto en la agenda. Se señaló la importancia de la calidad de la infraestructura peatonal y la inclusión de criterios de diseño universal dispuesta alrededor de las estaciones lo cual, puedo mencionarlo sin temor a equivocarme, de manera general deja mucho que desear, según lo demuestran recorridos y los trabajos de investigación de alumnos de Arquitectura de la UACJ quienes detectaron una serie de anomalías en las auditorías realizadas con base en sus bien estructuradas fichas de control.

Las respuestas que el gobierno dio a los presentes no convencieron del todo: que la totalidad del servicio de la primera y segunda troncales estará funcionando el 30 de julio de 2023 -¿todavía más tiempo el que habían prometido?- y eso con la inclusión gradual de unidades… o sea, no con todas las unidades que se requieren. Y una promesa: “Vamos a hacer el mejor sistema de transporte público en Juárez, de toda su historia”… Considerando las condiciones en que estamos me pregunto ¿qué se quiso decir con ello? ¿Será mucho reto hacer algo mejor de lo que tenemos? La promesa no nos coloca en una mejor posición.

El evento parecía desarrollarse tal como estaba previsto, quizá bajo una metodología algo rigorista, ya que las preguntas debían hacerse por escrito. Esta fue la causa de algunos personajes que se sintieron limitados por no poder participar bajo sus propias reglas, tal es así que rompiendo la dinámica se situaron justo frente a la audiencia y, levantando la voz, consignaban que el ejercicio era un simulacro. Lástima de comportamiento protagónico en un evento de incipiente democracia que es punta de lanza para futuros espacios en beneficio de la ciudad.

Se espera que efectivamente los gobiernos NO tengan como objetivo solo que funcionen las troncales, es decir, que no se atrevan a dejar trunco el proyecto, ya que de hacerlo así los recursos invertidos no tendrán el impacto que la ciudad necesita para disminuir la brecha de exclusión e injusticia social que prevalece. El funcionamiento de las rutas alimentadoras no puede dejarse para después, aunque requiera más recursos y desgaste político… para ello son gobierno y le entraron al ruedo sabiendo el tamaño del animal que tenían enfrente. En este momento nadie quiere tomar el toro por los cuernos, tan es así que ni siquiera deciden aun a quién le corresponde hacer el contrato de electrificación de las estaciones de la Gómez Morín. ¡Qué oscuro destino, no vemos la luz al final del túnel!