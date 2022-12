El mayor reto de los universitarios juarenses

Tanto elegir como estudiar una carrera universitaria nunca ha sido fácil. Es común, por ejemplo, que un joven elija una carrera y en los primeros dos o tres semestres ya esté pensando en dejarla para cambiarse a otra, en el mejor de los casos.

Ello comprueba que no siempre el joven conoce a ciencia cierta su propia vocación, sus cualidades, capacidades e inclusive sus límites.

Y es por aquí por debe empezar, es decir para no perder tiempo y ser eficiente en sus estudios, el primer conocimiento que debe tener por cierto, es el de sí mismo en la medida de sus posibilidades. Aquí, es recomendable que lo apoye su familia y amigos, para complementar y que puedan orientarle sobre lo que ven en él.

Sin embargo, es apenas el comienzo, ya que uno de los mayores retos es que las habilidades y conocimientos que adquiera en la carrera que eligió, le brinden herramientas para el mundo laboral cambiante.

Hay que decir que el reto es compartido con la institución educativa donde decida invertir 4 o 5 años de su vida para prepararse profesionalmente.

Concretamente, el estudiante y la universidad, deben considerar qué es lo que busca el mercado laboral, las habilidades que se requieren y la manera en que habrán de integrarse éstas en los programas educativos.

Hay que resaltar que una carrera es la base para un desarrollo personal más amplio y he visto como graduados de universidad con grandes habilidades logran destacar en campos que si bien no son del todo distintos, no son precisamente lo que inicialmente estudiaron. Pero los estudios les dieron la base de valores profesionales que requieren.

En un mundo ideal, la persona debiera encontrar empleo nominalmente en lo que se les preparó en alguna institución de educación superior, pero seamos realistas, no siempre las cosas cuadran como pensamos.

En otras palabras, debe existir flexibilidad personal para adaptarse y es un reto que no siempre los estudiantes están dispuestos a afrontar y en ocasiones ni los maestros.

Respecto del mercado laboral, pues va cambiando rápidamente, de hecho, conforme avanzan las tecnologías y eso a veces se hace a un ritmo que los centros educativos no, por lo rápido precisamente de los cambios.

Por ejemplo, la firma de recursos humanos Manpower indica en un estudio que, en 2022, 3 de cada 4 empleadores mexicanos reportan dificultad para encontrar al personal que necesitan, con las habilidades que se requieren, esto es un 65 por ciento del total.

Hay que puntualizar que el problema es global, según el estudio y destaca un promedio mundial del 75 por ciento.

Agrega que los 5 puestos más demandados son; Front Office y Servicio al Cliente, Operaciones y Logística, Ventas y Marketing, Administración y Auxiliar Administrativo, Information Technologies y Analista de Datos.

Por otra parte, las habilidades blandas más requeridas son: Autodisciplina y Confiabilidad, Resiliencia y Adaptabilidad, Colaboración y Trabajo en Equipo, Razonamiento y Resolución de Problemas, Liderazgo e Influencia Social.

Los sectores con mayor dificultad para cubrir sus vacantes son Tecnologías de la Información con 68 por ciento, Manufactura 66, Banca y Finanzas 65, Construcción 65, Educación, Gobierno y Salud 63, Comercio 69, Restaurantes y Hoteles 58 por ciento.

La dificultad por tamaño de empresa se centra en las pequeñas con 68%, Medianas 67, Grandes 66 y Micro 60.

Como se ve, el reto es enorme, este artículo es apenas una pincelada que muestra la magnitud de la situación, de ninguna manera pretende abarcar todo un tema en tan poco espacio, considerando además la importancia del tema educativo.

Sin embargo, es importante que tanto alumnos como profesores vayan tomando cartas en el asunto para lograr el objetivo de que una vez graduados, se inserten exitosamente en el demandante mercado laboral.