El martirio de los uniformes escolares

En cada inicio de ciclo escolar se repite la misma odisea con los mentados uniformes escolares, pues aparte de tener costos abusivos y excesivos, hay dificultad para obtenerlos, pues hay empresas y particulares que han acaparado la venta exclusiva de los mismos, y en consecuencia el padre y madre de familia tienen que hacer horas de filas para obtener el dichoso uniforme que deben comprar de manera obligatoria en ese lugar, porque que ni se los ocurra mandarlo hacer por fuera en otro lugar porque se corre el riesgo de que no dejen entrar a su hijo o hija al plantel si se llega a detectar que su uniforme no cumple con los hilos de tal color, con el cierre, los pliegues de tal forma y elaborado con telas finas traídas desde la mismísima ciudad de Tlaxcala y claro de alta costura.

Además, tienen que llevar dos uniformes, el diario y el deportivo, que tan solo a nivel secundaria el costo de cada uniforme oscila entre los 800 a 1000 pesos, pues depende de la talla, súmenle a ese gasto las calcetas blancas, la camisa modelo polo, los tenis de cierto color y los zapatos tipo escolar, porque que ni piensen que pueden llevar cualquier zapato, es un zapato especial.

Y por si no fuera poco, tienen que pagar la inscripción de 850 pesos o más, ya que dicen que supuestamente esa inscripción obedece a gastos de mantenimiento y conservación del plantel educativo, pero ¿que no la educación es gratuita?

Aunado a ello, viene otro gasto fuerte que son los útiles escolares, de ellos no se salvan y ni crean que pueden reciclar material porque cada profesor o profesora pide su propio material, así es que, si tienen siete materias, pues cada maestra y maestro encargarán los útiles que requieren para su clase.

Imagínense el gasto para el padre y madre de familia que viven del ingreso del padre quien es operador de maquila, con un salario aproximado de dos mil 400 pesos por semana, que tienen varios hijos e hijas que ingresarán a la escuela, un gasto sin duda fuerte para la economía de los juarenses.

Sumado a todo lo anterior, pueden ustedes creer que la gobernadora dejó sin libros de texto a todos los y las estudiantes de Chihuahua, aun a sabiendas de que la rectoría de la educación le corresponde a la Federación, y que eran fundamentales los materiales didácticos para el proceso de enseñanza- aprendizaje, decidió meter una controversia constitucional contra los libros de texto y ahora el asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controversia que por cierto aún no se ha resuelto, pero sí se ordenó suspender la distribución de los libros en el estado de Chihuahua, y ahora resulta que como plan B la gobernadora anda recolectando libros viejos para abastecer a los estudiantes de Chihuahua, sí, escuchó bien, esos libros que usted ya había tirado a la basura.

Ahora bien, si el derecho a la educación es un derecho social, un derecho prestacional, entonces al Estado le corresponde garantizar la educación de manera integral, es decir, no basta con que supuestamente sea gratuita, que por cierto no lo es, sino que debiese garantizar los uniformes, los materiales didácticos, los cuales no solo deben incluir los libros de texto, sino también los útiles escolares, se debe contar con transporte escolar gratuito y además el Estado debe encargarse del mantenimiento de los planteles educativos, y no dejarle esa obligación a los padres y madres de familia, así lo establece con claridad el artículo 3 constitucional, que parece ser letra muerta y en consecuencia ineficaz.

Estamos en el mundo al revés, en donde se premia al revés, como bien lo señala el escritor Eduardo Galeano, en donde quienes deben velar por la educación y priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes no lo hacen, pero tampoco se les sanciona, al contrario, son dignos de impunidad y felicitación. El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, ha olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo, parece que en Chihuahua son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación.

