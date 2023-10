El martes | Mal día para Claudia y AMLO

Justamente un día antes de su llegada a Chihuahua, la oficialmente Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, (y que realmente es la «presunta» candidata de Morena y sus partidos satélites, PT y PVEM, que en el pasado ya recibieron ese epíteto, cada uno en distinta época y distintos ámbitos) a la Presidencia de la República, en ese retruécano inventado por los partidos para adelantarse a los tiempos oficiales de campaña; les fue mal, a ella y al presidente de la República, con las posturas de dos de sus más connotados miembros primer gabinete presidencial.

Eje de sus pronunciamientos desde el período preencuestas, la exjefa de Gobierno de la CDMX insiste, una y otra vez, en que deban caminar juntos los morenistas de frente al que será, sin duda, el más importante de los retos de este incipiente partido, la unidad.

Pero el martes sufrieron dos importantes descalabros, uno de los cuales lo pueden resolver, atenuar o enmendar a lo largo de la campaña electoral: el de no haber convocado con mayor esmero a la gente que acudiría el evento a celebrar el martes en el «Estadio Azul» y que cancelaron debido a la poca asistencia; el segundo es muy imposible de resolver: En un solo día, dos de los principales integrantes del primer gabinete de López Obrador, la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el ex secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, asumieron dos posturas abiertamente opuestas a las del presidente.

La ex ministra Sánchez, en tribuna, afirmó que proponer la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial «no es republicano», con lo que en ese momento, en la práctica, se opuso a toda la ruta político-electoral trazada por el presidente en la campaña electoral, en la que ocupa lugar central el combate a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la pretendida estrategia electoral -el llamado Plan C- consistente en ganar la mayoría calificada en las elecciones y así poder cambiar el modo de elección de los ministros de la SCJN.

Del mismo modo, si la postura de Sánchez Cordero puede no significarle un quebranto mayor a la 4T, la decisión de Carlos Ursúa, además ex Secretario de Hacienda cuando AMLO fue jefe de Gobierno de la CdMx, de anunciar su respaldo a la presunta candidatura de Xóchitl Gálvez, sí puede significar que un número importante de protagonistas del sector académico y del financiero resuelvan tomar en cuenta tal postura.

Puede no acarrearle muchos votos a la causa de Gálvez, pero sin duda más de un inversionista extranjero la tomará como un hecho a considerar en el futuro inmediato, precisamente el del establecimiento -si actuamos cuerdamente como país- del nearshoring, el de la llamada relocalización de empresas, que puede beneficiar enormemente al país; en ese tema la hidalguense sale ganando.

Las posturas de Sánchez Cordero y Ursúa pudieran ser solamente parte de las que otros actores pudieran asumir, tal y como lo hizo Marco Rascón y un grupo -Iniciativa Colibrí-, que se asumen como de izquierda y resolvieron sumarse al proyecto de Xóchitl, pero no acompañar a los partidos, sino por su cuenta e iniciativas propias.

Marco, junto con Francisco Javier Pizarro, formaron parte del grupo encabezado por Diego Lucero, participantes del triple asalto bancario de 1973 en la ciudad de Chihuahua; luego, a consecuencia del terremoto de 1985 y la generación del poderoso movimiento urbano-popular de la CDMX, Rascón dio vida al famoso personaje de «Súper Barrio» y fue el diputado que escenificó una parodia en contra del presidente Carlos Salinas.

Quizá los dos episodios relatados al principio, con los que inició su gira Sheinbaum en Chihuahua, pudieran no pesar en el ánimo de los morenistas locales que la recibieron jubilosos y que vinieron de todos los acuerpamientos internos que se dieron en la etapa de las «corcholatas», todos (o casi) estuvieron ahí.

No sé porque nos hicieron rememorar los viejos tiempos de la vieja «bufalada» de los «gloriosos» tiempos del priismo del partido casi único.

*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com

Twitter: /LJValeroF; Facebook: https://www.facebook.com/ljvalero

Citas hemerográficas: https://www.inpro.com.mx