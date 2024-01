El lento caminar de la oposición

“Lo cierto es que mientras los aspirantes a algún cargo de elección popular del partido Morena han preparado su estrategia con mucha más anticipación, los cuadros políticos de la oposición, no han corrido con esa suerte”

El lento actuar de la oposición ha sido la constante en este actual proceso electoral. Posiblemente, el hecho de ser una alianza entre tres partidos políticos esté provocando que las decisiones y las acciones políticas se estén dando de una manera un tanto tardía. Porque mientras que en el partido oficial se han dado definiciones con mucho tiempo de antelación, en el Frente Amplio por México, que integran PAN PRI y PRD, las cosas son muy diferentes. En Morena, por ejemplo, se sabía desde hace mucho tiempo que la doctora Claudia Sheinbaum finalmente saldría electa como la aspirante a la Presidencia de la República. Eso le permitió posicionarse ante el electorado mucho antes que su oponente, la senadora Xóchitl Gálvez. Esta situación pone en desventaja a la aspirante del Frente Amplio por México. Pero esta situación no es exclusiva de la contienda presidencial. En muchos casos la situación se repite. En el municipio de Juárez, algo similar ocurre. Porque el posicionamiento de Cruz Pérez Cuéllar, que busca reelegirse como alcalde, es muy alto en comparación con cualquiera de los que pudieran aspirar por parte de la oposición. Y es que apenas están buscando quién pudiera ser el o la candidata a la presidencia municipal.

Recientemente, se informó que será por medio de una encuesta como el Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD) elegirá al candidato para la presidencia municipal 2024-2027. Fue la dirigente local del Revolucionario Institucional, Mireya Porras quien dio a conocer esta postura.

Y los candidatos que estarán en la encuesta son la diputada local Marisela Terrazas, el recaudador de rentas Rogelio Loya del PAN, y por parte del PRI, el exalcalde Enrique Serrano y la exdiputada Adriana Fuentes.

La encuesta se realizará entre los militantes de los partidos la próxima semana, y para el 15 de febrero se definirá a quién abanderará la fórmula.

En el caso de los panistas, el recaudador Loya y la diputada Terrazas, sí se ha visto mucho más activismo de su parte. Sin embargo, Enrique Serrano y Adriana Fuentes ciertamente se han visto muy alejados de los reflectores como para conseguir de pronto un nivel de posicionamiento similar al del alcalde Pérez Cuéllar. No es imposible, pero no les queda mucho tiempo para lograr tal posibilidad.

Solo con un intenso manejo de su imagen y un buen discurso de campaña se podría revertir la desventaja y remontar el marcador. Pero tiene que ser de manera inmediata porque el tiempo se les agota y es hora que no se conoce a quién pudiera competir por la oposición en la búsqueda de la alcaldía juarense. O entienden que deben de pisarle al acelerador o mejor ni se quejen de los resultados. Les llevan mucha ventaja y no es momento para tanta lentitud. A menos de que estén jugando a perder, no se podría explicar que no cambien de estrategia.