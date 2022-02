El lejano derecho a un transporte digno

No hace falta ser un experto en movilidad urbana para diagnosticar el transporte público de Ciudad Juárez. Desde hace muchos años, el servicio colinda entre lo malo y lo pésimo. Los administradores millennials dirían que el transporte tiene muchas “oportunidades de mejora”, pero sería un eufemismo que oculta la verdad. No hay duda, la primera misión no es mejorarlo, es rescatarlo.

Sin embargo, dependiendo de la mirada, el transporte público tendrá distintas lecturas. Entre esas aristas, la más importante es la del usuario, la raza de a pie, el que no tiene de otra más que subirse al camión y que sufre “las de Caín” todos los días. Por cierto, esa voz es la que más suena en la calle, pero la que menos se escucha en las oficinas.

En el interior de varias ruteras me he encontrado con un sticker surrealista que dice “Una aventura por 8 pesos”. Y sí, subirse a una rutera en Ciudad Juárez es una epopeya épica que empeora en tiempos de pandemia.

Antes de comenzar, quiero puntualizar que, como ocurre en la vida misma, hay de todo en la “viña del señor", quiero decir que hay choferes, dueños de camiones y funcionarios comprometidos que quieren modernizar el transporte, pero son los menos. La mayoría piensan solo en sus intereses y les vale “un comino” el usuario. Aclarado esto, vayamos al resto del análisis.

¿Por qué es tan malo el servicio de transporte público en Juárez? La pregunta es compleja y no tiene una sola respuesta.

“Es lo que hay”, suelen decir los choferes que, al fin de cuentas, son empleados. Para comprender un poco más este punto, nos podemos hacer la siguiente pregunta ¿se le puede reclamar al cajero del supermercado por los precios de la tienda? No. Sucede lo mismo con los choferes, ellos siguen órdenes y hacen lo que pueden.

Además, para el operador del camión, perder un cliente significa ocho pesos menos en el monedero… y eso no le quita el sueño. Como en cualquier empresa, capacitar y supervisar a los choferes es necesario, pero cuesta y el dueño del camión lo que menos quiere es pagar más de lo indispensable para que siga siendo negocio.

Hablando de los dueños, en general, estos concesionarios del transporte se acostumbraron a negociar con base en el sistema clientelar de los sindicatos. Antes había una simbiosis entre transportistas y el poder político. Pero, de esos años -en que don Fidel Velázquez mandaba-, ahora solo queda el recuerdo. Ya es otra realidad, pero muchos dueños de camiones se quedaron atrapados en los setentas.

El gremio es complejo, no se puede hablar de unidad entre los concesionarios, pero sí existen complicidades temporales. Como la famosa novela de Televisa, son amigas y rivales.

A la gente le gusta tener culpables; y, los transportistas -tanto los choferes, como los dueños de los camiones-, son los “perros del mal” en esta película de terror, porque son ellos quienes prestan el servicio al usuario. En la percepción social, los transportistas tienen la culpa de que el servicio sea lento, sucio, inseguro e incómodo.

Pero todas las monedas tienen dos lados. Los dueños de los camiones, al ser concesionarios de un servicio público, dependen del Gobierno estatal, porque es quien tiene en sus facultades regular la movilidad urbana que, según la ley, no debe ser un privilegio para unos cuantos, se trata de un derecho social y humano para todos, pero también es un eje estratégico del desarrollo económico y de la seguridad ciudadana.

Entonces, el transporte público no se trata únicamente de camiones, choferes y concesionarios, la ecuación es más amplia, está la autoridad y la responsabilidad de garantizar este derecho a las y los juarenses.

En esa vigilancia y regulación constante del Gobierno estatal, también está imponer el precio del pasaje que, desde el año 2017 no ha aumentado en Ciudad Juárez y se mantiene en ocho pesos, lo que abre un debate en espiral donde el usuario se queja porque el servicio es malo y está anclado en la idea que sería injusto un aumento, pero el concesionario de transporte responde que no puede mejorar el servicio porque no se aumenta la tarifa y, por lo tanto, no tiene con qué invertir y, por otro lado, las autoridades se niegan a pagar el costo político de permitir el aumento, aunque saben qué es necesario para que subsista como negocio. Y es el cuento de nunca acabar.

Este problema no es nuevo, se ha agudizado desde hace tres décadas. Según nuestra historia reciente, cuando la ciudad creció de forma anárquica comenzaron los problemas de movilidad urbana.

Entonces, el primer intento por cambiar mejorar el transporte fue en 2001, cuando José Reyes Ferriz emprendió una ruta del fallido transporte semimasivo al sur de la ciudad; después vino el ViveBus en 2013, empujado por César Duarte en los municipios de Chihuahua y Juárez. Sin embargo, en ambas ciudades fracasó parcialmente.

Actualmente, en Chihuahua, el Bowi opera con una empresa del gobierno después de varios descalabros financieros y recibe un subsidio anual de 60 mdp. Mientas que en Juárez hay un fideicomiso que también anda en números rojos y está desmantelado, funciona, pero con muchas limitantes.

Cuando se inauguró la primera Ruta Troncal 1 (RT1) en Juárez del ViveBus, a duras penas lograron mantener unidos a los grupos de concesionarios para el arranque, pero desde el primer día comenzaron a cavar la tumba del proyecto por la desconfianza entre ellos mismos.

Un paréntesis. Tampoco se trata de traer a empresas de transportes de fuera, porque entonces estaríamos afectando a las empresas locales. Sin embargo, nadie quiere pagar los platos rotos de la RT1 del Bravobus que honestamente está en crisis desde hace años y ya nadie voltea a verlo.

Por supuesto que, lo más lógico, era concentrarse en la Ruta Troncal 1 hasta que funcionara al cien por ciento, pero la ambición política le ganó a la razón, antes de resolver el conflicto, Javier Corral tuvo la ocurrencia de embarcarse en la Ruta Troncal 2 por un absurdo capricho.

Con un costo político enorme por el conflicto vial que generó sin razón y un gasto público de 2 mil mdp, la Ruta Troncal 2 del Bravobus fue una mega obra impuesta a los juarenses y, hasta ahora, son solo estaciones fantasmas que estorban en el tráfico.

Lamentablemente, por una pésima planeación de Corral, el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Juárez, que incluye todas las rutas troncales y pre-troncales, actualmente no tiene viabilidad operativa, ni financiera. En pocas palabras, le dejaron una bomba de tiempo a la nueva administración estatal y un yonke a los juarenses.

Ante esa realidad, en las siguientes semanas habrá mesas de análisis de la Ley de Transporte y seguirán los trabajos para la operación del SIT, aquí estará la prueba de fuego para las autoridades y para los concesionarios (y es importante agregar al diálogo a los usuarios).

Entre tanto, todos dicen que quieren transformar y modernizar el transporte, pero esto seguirá siendo un discurso, mientras no se logren los acuerdos y, lo más difícil, que se cumplan esos acuerdos.