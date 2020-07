El legado ominoso y oprobioso

El o la que llegue al Gobierno de Chihuahua el próximo año, va a recibir una entidad megaendeudada, sí, pero sumida también en una soberana crisis de inseguridad que la coloca entre los tres primeros lugares a nivel nacional, donde el crimen organizado ya controla más territorio que las fuerzas del orden y donde viajar se ha convertido tan peligroso como circular las carreteras de Puebla y Veracruz.

La herencia que deja esta administración es poco menos que ruinosa en materia de infraestructura carretera, la que fue deteriorándose a causa de la falta de mantenimiento por el abandono de las autoridades federales y estatales. En materia de desarrollo económico el legado será la inercia que viene desde sexenios anteriores, es decir, una industria maquilera que oferta la mayoría de los empleos mal pagados en la entidad.

En este quinquenio no hubo consolidación de las otras vocaciones de Chihuahua como la ganadería, la producción agrícola y turística, debido a la crisis sanitaria que vivimos, ciertamente, sin embargo, la inseguridad que asola el estado y la falta de talento en el Ejecutivo estatal impidieron su expansión. En el único rubro donde pudiera considerarse un avance sería en la conformación paritaria del gabinete.

Si bien, luce para cumplir con exigencias de género, no necesariamente se tradujo en beneficio para las mujeres comunes. Los principales cargos continuaron en manos de varones (Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, FGE, Salud, Educación, la secretaría particular, y hasta la bancada en el Congreso). Por lo que respecta a la transparencia del gasto público, pese a que originalmente se designó a una mujer en esa área, los resultados fueron opacos y muy cuestionados por la selectividad y politización de su actuar. Se abstuvo, no quiso o absolvió a priori los actos de corrupción señalados desde el inicio de esta gestión a punto de fenecer.

En el combate a la corrupción, los resultados han sido ambiguos. A través de la “Operación Justicia” se ha conseguido llevar a juicio a varios funcionarios del duartismo, de hecho, el mismo exgobernador ya está tras las rejas en una cárcel norteamericana, donde muy probablemente pasará una larguísima estancia antes de ser extraditado a México, si es que sucede (hace años seguimos esperando a Tomás Yarrington y a Humberto Moreira).

Del monto presumiblemente desfalcado a las arcas públicas durante el sexenio de César Duarte (6 mmdp), apenas se han recuperado 500 millones de pesos, según datos proporcionados por el gobernador actual, pero se han gastado en estos maxijuicios cerca de 800 millones de pesos.

Hasta ahora el caldo ha sido más caro que la albóndiga. Al que sí le trajo oxígeno puro la captura de Duarte Jáquez fue al gobernador del estado, que con esta respiración artificial aprovechó los micrófonos y cámaras de medios nacionales, para defenestrar a propios y extraños, y distraer a la opinión pública de los exiguos resultados de su administración.

El titular del Ejecutivo no va a reconocerlo, pero el encierro del César no garantiza recuperar lo robado ni que éste vaya a soltar la lengua para secundar la litis mediática que ha emprendido en contra de sus adversarios políticos, similar modus operandi del presidente López Obrador para linchar a los opositores y censurar a sus críticos. Ya faltan poco más de 300 días para la elección del sucesor o sucesora, y ya se advierte que la apuesta por el caos electoral será la tónica para tratar de colar a un delfín (Madero), a un afín (Lozoya) o a un aliado del PRI Reyista (Cano), apresurados por eludir el filo de los cuchillos de los matanceros que ya les sacan chispas.

Se vienen los meses más difíciles para Chihuahua. No sólo es el estrés y el temor provocados por la crisis sanitaria y sus devastadoras consecuencias económicas, sino el empuercamiento institucional al que será sometido el proceso electoral por parte de un grupo oligárquico que parió en el humanismo como embarazo ectópico. Ya lo hizo en 1998 y está resuelto a perfeccionarlo en esta contienda. Por lo demás, el futuro del gobernador tras entregar el poder es impredecible.

Aún es muy pronto para presumir que el CEN del PAN lo vaya a incluir en la lista de candidatos a una diputación plurinominal (sería el quinto cargo por esta vía), ya que por una de mayoría se antoja difícil. O ¿acaso veremos al ciudadano Javier Corral Jurado disfrutando caminar por las calles y plazas del estado donde se afincó y gobernó, sin la incómoda escolta que hoy lo protege y el vergonzoso fuero que lo hará inmune políticamente? Al tiempo, no falta mucho.

Es cuanto.